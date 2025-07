Découvrez les coulisses des laboratoires secrets d’Apple dans notre émission Twitch Unlock Talk de ce soir

Entre le lancement du premier casque audio Nothing et de son nouveau smartphone haut de gamme, les rumeurs sur l’iPhone 17 Air et les nouveaux Samsung pliants, et les coulisses des laboratoires secrets d’Apple, l’émission Twitch Unlock Talk de ce soir (17h – 19h) promet !

Les vacances scolaires ont débuté, mais pas question pour Unlock Talk de prendre une pause fraîcheur pour autant. Notre programme bimensuel continue de plus belle en ce mercredi 2 juillet, toujours de 17h à 19h sur notre chaîne Twitch Frandroidlive. Au menu du jour ? De très beaux produits et une généreuse pincée de storytelling.

Les coulisses des laboratoires secrets d’Apple

Si vous êtes attentifs à l’actualité tech’, vous n’êtes pas sans savoir que Nothing a dévoilé son tout premier casque audio – on l’a même déjà testé – et un nouveau smartphone haut de gamme. L’occasion pour nous de les passer en revue aux côtés d’Édouard le Ricque (responsable smartphone) et Sylvain Pichot (responsable audio) en duplex.

À une semaine de la Galaxy Unpacked de Samsung, quoi de mieux également que de faire le point sur toutes les rumeurs qui entourent les futurs smartphones pliants de la marque coréenne – c’est à cette période qu’elle a l’habitude de les révéler. L’actualité a aussi été marquée par plusieurs changements de règles de l’Apple Store en Europe, expliquées par celui qui connaît Apple comme sa poche, Nicolas Lellouche de Numerama.

Ce dernier va d’ailleurs nous conter une expérience unique : Nicolas Lellouche a en effet pu visiter les laboratoires secrets d’Apple à Cupertino, lors de la dernière WWDC. Avec, en prime, des images inédites qui nous plongeront dans certains processus qu’Apple n’avait jusque-là jamais révélés.

Switch 2 : un mois après

La fin d’émission sera aussi l’occasion de revenir sur la Switch 2 un mois après sa sortie, et de pointer du doigt certains problèmes que l’on estime clairement enquiquinants à la rédaction. Le tout animé par Arnaud Gelineau.

Infos pratiques :

Quoi : Unlock Talk #25 ;

Quand : mercredi 2 juillet 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Arnaud Gelineau, Nicolas Lellouche, Édouard le Ricque et Grégoire Huvelin

Sujets : produits Nothing, rumeurs Samsung pliants, Apple Store, iPhone 17 Air, coulisses d’Apple et Switch 2.