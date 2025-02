Test du Tesla Cybertruck, le froid en voitures électriques et le problème Elon Musk : rendez-vous dans notre émission Twitch Survoltés ce soir à 18h !

La 8e édition de l’émission Survoltés revient ce soir, de 18h à 20h, sur notre chaîne Twitch FrandroidLive. Au menu du jour : la nouvelle Tesla Model Y, les voitures électriques et le froid, le problème d’Elon Musk ou encore un retour d’expérience sur la conduite autonome de Tesla et du Cybertruck.

C’est ce soir, à partir de 18h sur notre chaîne Twitch FrandroidLive que la 8e édition de notre émission Survoltés se déroulera. Le menu du jour est chargé, puisqu’il s’attardera autant sur la nouvelle Tesla Model Y 2025 (et ses alternatives) que le Cybertruck que nous avons pu essayer en Californie, ainsi que la conduite autonome de Tesla que nous avons de nouveau testé, un an plus tard.

Le froid et les voitures électriques : un sujet passionnant

Il n’y aura pas que du Tesla à ce festin, puisque nos chroniqueurs aborderont un sujet en adéquation avec son temps, littéralement : le froid et les voitures électriques. L’occasion ainsi de vous expliquer pourquoi les deux ensemble ne font pas bon ménage, et surtout de vous prodiguer quelques conseils pour préserver son autonomie par grand froid.

L’actualité énergétique nous pousse naturellement à parler de la baisse du prix de l’électricité survenue en France en février 2025. Et surtout, de vous expliquer comment en profiter. Enfin, la rédaction prendra la parole sur le problème Elon Musk : comment, nous journalistes qui parlons de Tesla, Starlink ou Twitter, trois entreprises que possèdent l’entrepreneur américain, doit-on naviguer face à la tournure des événements ?

Un casting 100 % maison

Quid du casting ? Il est 100 % maison, avec Vincent Sergère (responsable Survoltés), Jean-Baptiste Passieux (journaliste Survoltés) et la toute première de Robin San Vicente (journaliste Vroom chez Numerama). Avec, à la baguette, Grégoire Huvelin en guise de présentateur.

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Survoltés #8 ;

Quand : mercredi 5 février, de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Casting : Jean-Baptiste Passieux, Vincent Sergère, Robin San Vicente et Grégoire Huvelin

Sujets : Tesla Model Y, Cybertruck et FSD, le froid et les voitures électriques, baisse du prix de l’électricité, le problème Elon Musk.