Mercedes a trouvé le moyen pour faire aimer la voiture électrique aux amoureux des moteurs V8 essence

En présentant la Mercedes-AMG GT XX Concept, le constructeur et son préparateur ont fait une véritable démonstration de force avec de nombreuses technologies. Parmi lesquelles on retrouve un générateur de sons et la simulation d’une boîte de vitesses pour toucher un public encore réticent aux voitures électriques.

Mercedes-AMG GT XX // Source : Mercedes-AMG

Qu’on se le dise franchement, Mercedes-AMG est connu depuis toujours pour ses gros moteurs V8 et V12 débordant de couple, aux sonorités caverneuses et dignes d’un concert de rock. C’est véritablement ce qui a fait le succès du préparateur allemand, intégré à Mercedes en 1999.

Mais avec le concept AMG GT XX, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la société basée à Affalterbach, celle de l’électrique. Et même si AMG compte maintenir ses moteurs thermiques le plus longtemps possible, le préparateur y va de ses meilleures innovations pour tenter de séduire un public réticent à l’électrique et attaché au son d’un moteur à combustion.

Une bande son de V8

Lorsqu’on vous a présenté la Mercedes-AMG GT XX, on vous a parlé des projecteurs avant qui sont aussi des générateurs de sons. Utilisant un espace creux et souvent perdu, le générateur de son se sert de la cavité présente dans l’optique pour résonner et produire le son d’un moteur. À l’arrière, une barre de son est intégrée pour produire un son moteur.

Si AMG est allé au bout de son idée, on pourrait bientôt expérimenter une simulation de son moteur avec les phares avant reproduisant le son d’admission d’air, et la barre de son produisant un son d’échappement. Et on doit avouer être séduit par cette perspective.

Projecteurs avant de la Mercedes AMG GT XX intégrant un générateur de son. // Source : Mercedes-AMG

Un mode V8 est annoncé, la marque affirme que ce mode fait véritablement sonner l’AMG GT XX comme un véhicule équipé d’un 8 cylindres sous le capot, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Une boîte de vitesses simulée

Mais une bande-son de moteur simulée sans boîte de vitesses n’est pas très amusante, nous avons pu l’expérimenter avec l’Abarth 600e, qui a rapidement tendance à vous casser les oreilles.

En revanche, c’est une réussite sur le Hyundai Ioniq 5 N, puisqu’il simule le comportement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses. Et les ingénieurs de Mercedes-AMG ont eu cette idée pour l’AMG GT XX : le software de la voiture simule les changements de rapports et adapte la simulation du son moteur en fonction.

Une bande-son vraiment enivrante est souvent ce qui manque avec les voitures électriques performantes. AMG l’a bien compris en simulant son de V8 et transmission. En vidéo, cela semble prometteur.

Pour accompagner cette bande-son, des vibrations devraient être créées pour se rapprocher des émotions procurées par une voiture thermique. On ne parle pas d’une vibration continue comme on peut en trouver sur certains jouets… mais davantage d’une vibration changeant d’intensité selon le régime simulé par le software et sa capacité à reproduire une boîte de vitesses.

Des moteurs révolutionnaires

Mercedes-AMG s’est offert les services du spécialiste britannique des moteurs électriques Yasa, en achetant la société. Et l’investissement semble avoir été bon, puisque les moteurs présentés avec le concept AMG GT XX sont révolutionnaires. Il s’agit de la première utilisation de moteurs à flux axial, et non radial comme l’immense majorité des véhicules électriques.

Mercedes-AMG GT XX // Source : Mercedes-AMG

Il faut donc comprendre que non seulement ces moteurs sont capables de développer une puissance importante, mais ils sont aussi plus compacts. On parle de seulement 8 cm par moteur arrière, développant environ 500 chevaux selon nos estimations. Il y a deux moteurs sur le train arrière, réunis dans un caisson métallique pesant au total seulement 140 kg. Mercedes parle d’unités de propulsion électrique haute performance (HP.EDUs). À titre de comparaison, le moteur W16 d’une Bugatti Veyron de 1 001 chevaux pèse 400 kg et a un encombrement bien plus important.

Moteur arrière Yasa / Mercedes // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Le moteur avant est aussi à flux radial. Ce sont donc bien trois moteurs provenant de chez Yasa qui équipent la Mercedes-AMG GT XX, pour une puissance totale de 1 000 kW, soit 1 360 chevaux. Tout simplement du délire, propulsant la voiture à plus de 360 km/h, une prouesse pour un véhicule sans véritable boîte de vitesses. De plus cette Mercedes-AMG GT XX espère bien se charger aussi vite qu’une thermique ravitaille en essence.

Des innovations bientôt sur une voiture de série ?

Mercedes n’a pas encore donné de date de présentation pour la version de série découlant du concept AMG GT XX, même si nous avons vu à Affalterbach un prototype semblant très proche de la version de production.

Prototype du modèle de série découlant du concept Mercedes-AMG GT XX. // Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid.

En revanche, dans le même temps, une version survoltée de la nouvelle Mercedes CLA a été photographiée sur le Nürburgring. Il semble s’agir de la Mercedes-AMG CLA 45 EQ, et elle serait alors la première voiture 100 % électrique à porter le blason AMG.

Le préparateur n’a donc pas le droit à l’erreur avec la CLA, et il ne serait pas surprenant de voir des éléments cités précédemment faire leur première apparition sur un véhicule de série avec ce modèle. On pense notamment à la simulation de son moteur et de boîte de vitesses.

Selon les informations d’IT Home, cette Mercedes-AMG CLA 45 EQ dépasserait 500 chevaux, et il y a fort à parier que Yasa soit impliqué dans le développement des moteurs de cette première sportive électrique d’AMG.