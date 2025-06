Mercedes dévoile une magnifique voiture électrique : 3 moteurs, 1 360 ch et une recharge hors normes

Mercedes lève le voile sur un tout nouveau concept-car, qui devrait rapidement donner vie à une voiture électrique de série. Et ce dernier possède trois moteurs inédits, qui pourraient changer la donne.

Crédit : Mercedes

Mercedes ne fait pas beaucoup parler de lui en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que la firme à l’étoile ne travaille pas, bien au contraire. Et en voici la preuve. Car cette dernière vient tout juste de lever le voile sur un inédit concept-car, baptisé GT XX. Une étude de style, mais pas seulement, qui risque de beaucoup faire parler d’elle. Car elle devrait finir par devenir une voiture de série.

Un design néo-rétro réussi

Cette nouvelle création annonce en effet la prochaine génération de la GT 4 portes signée AMG. Mais avant de voir la version définitive, le constructeur nous gratifie d’un concept particulièrement réussi, au style néo-rétro. Ainsi, la voiture se pare d’une livrée orange et affiche des lignes conçues pour optimiser au maximum l’aérodynamisme. Le Cx (coefficient de traînée) est alors particulièrement bas, annoncé à seulement 0,198 dans les communiqué de la marque. La sportive électrique affiche des dimensions très généreuses, avec une longueur de 5,20 mètres.

Crédit : Mercedes

De quoi lui permettre de chasser directement sur les terres de la Porsche Taycan et de la Tesla Model S. La hauteur culmine quant à elle à seulement 1,31 mètre, là encore pour réduire la résistance à l’air à haute vitesse. Même chose pour le pare-brise particulièrement incliné. A l’avant, la voiture affiche une grande calandre arrondies, qui vient terminer un long capot. Des haut-parleurs sont intégrés dans les phares, pour diffuser un son lorsque la voiture roule à faible allure. De profil, la silhouette est très élancée, tandis que la sportive repose sur des jantes de 21 pouces.

Celles-ci sont équipées d’éléments mobiles, qui permettent de réduire la consommation et de refroidir les freins si cela est nécessaire. Enfin, la partie arrière a le droit à six feux ronds et à un imposant bouclier, qui permet là encore d’optimiser le flux d’air à haute vitesse. On note cependant que le concept fait l’impasse sur les rétroviseurs-caméras, ce qui peut sembler étonnant. Car ces derniers permettent là encore d’améliorer l’aérodynamisme global des autos. Un choix notamment fait par Audi sur certains modèles, ainsi que chez Lotus.

Crédit : Mercedes

A bord, la sportive s’offre un poste de conduite très moderne, qui s’inspire à la fois des dernières productions de la marque et du sport auto. Nous retrouvons donc une immense dalle numérique incluant un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et un écran tactile de 14 pouces. Les deux sont associés à un étonnant volant quasiment rectangulaire. Les sièges baquet sont réalisés en carbone, tout comme le toit, qui est ici à nu dans l’habitacle. Bien sûr, le concept adopte le système d’infodivertissement MB.OS conçu par la marque.

Trois moteurs innovants

Mais là où ce concept Mercedes-AMG GT XX est particulièrement intéressant, c’est en ce qui concerne ce qui se cache sous son capot. La supercar inaugure la nouvelle plateforme AMG.EA, qui sera destinée aux modèles électriques. Et surtout, elle a le droit à non pas un mais bien trois moteurs à flux axial. Cette technologie développée par le constructeur allemand possède de nombreux atouts. Plus compact, ce bloc est aussi plus léger. Il permet de réduire considérablement la consommation énergétique et s’offrir des performances très élevées.

Sa sportive électrique revendique pas moins de 1 360 chevaux, elle pourra atteindre une vitesse maximale de 360 km/h. Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été dévoilé pour le moment. L’auto a le droit à une transmission intégrale, mais elle peut aussi passer en propulsion à la demande. La nouvelle GT XX s’offre les services d’une batterie à cellules cylindriques, optant pour la chimie NMCA (nickel – cobalt – manganèse – aluminium), spécialement développée pour elle. De quoi garantir une densité très élevée de 300 Wh/kg.

Crédit : Mercedes

Cependant, l’autonomie n’a pas encore été confirmée par Mercedes, qui annonce une puissance de charge démentielle de 850 kW. Et ce n’est pas juste un pic de puissance, mais « une puissance moyenne sur une large partie de la recharge« . De quoi récupérer 400 km d’autonomie WLTP en 5 minutes de charge.

Et justement, le constructeur travaille actuellement avec Alpitronic pour mettre au point une borne de charge capable de délivrer une telle puissance, via un simple câble CCS classique.

Il faudra désormais faire preuve d’encore un peu de patience avant de découvrir la voiture de série dérivée de ce concept. Cette dernière devrait voir le jour dans le courant de l’année 2026 selon la marque.