Voici le moteur électrique révolutionnaire que Mercedes va utiliser sur certaines de ses voitures

Mercedes prépare deux nouvelles voitures électriques équipées d’un moteur à flux axial, qui affiche de belles promesses. Comment fonctionne cette technologie révolutionnaire, capable de délivrer de très hautes puissances ?

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Mercedes va devoir accélérer sur son électrification. Heureusement, la firme est déjà bien avancée, puisqu’elle propose une gamme complète. Et ce n’est pas fini, car elle a déjà de nombreuses nouveautés dans les tuyaux, qui adopteront notamment un design totalement inédit.

Une technologie révolutionnaire

Bien évidemment, le constructeur à l’étoile développe également de nouvelles solutions technologiques pour ses voitures électriques de demain. C’est d’aailleurs ce qu’elle avait annoncé dans un communiqué datant de 2021. Ce dernier évoquait notamment l’utilisation d’un moteur à flux axial ultra-haute performance. Mais de quoi s’agit-il ? Ne vous en faites pas, nous allons évidemment tout vous expliquer ci-dessous. Mais il faut savoir que cette technologie n’est pas inédite, et surtout pas réservée à Mercedes.

En effet, d’autres constructeurs l’ont également adopté, comme Lamborghini sur ses modèles hybrides rechargeables ainsi que Ferrari. Du côté de la firme allemande, ce moteur est installé sous le capot du concept Vision AMG dévoilé en 2022 et il équipera deux futurs modèles qui sortiront un peu plus tard. Il s’agit d’un SUV et d’un coupé quatre portes, qui porteront le badge du préparateur attitré de Mercedes. C’est ce que confirme un communiqué annonçant le début des essais pour ces deux autos, qui avait été publié à la fin de l’année 2024.

Ce nouveau moteur électrique à flux axial est conçu et développé par Yasa, une société qui avait été rachetée par la firme à l’étoile. Et désormais, il est produit dans l’usine de cette dernière à Berlin, que les journalistes d’Automobile Propre ont pu visiter. Ces derniers nous dévoilent ainsi quelques secrets de cette technologie qui pourrait révolutionner les voitures électriques sportives de demain. Tout d’abord, ce moteur ne doit pas être confondu avec celui à flux radial, qui est utilisé sur les autos zéro-émission (à l’échappement) actuelles.

La principale différence réside notamment dans sa plus grande compacité et son poids réduit. Comment cela est-il rendu possible ? Et bien grâce à un flux magnétique qui circule parallèlement à l’axe de rotation et non de manière perpendiculaire. Résultat, le moteur est plus plat, certains parlant même de « pancake motor ». Il est donc plus facile à loger sous le capot ou sur les essieux d’une voiture électrique. Et surtout, il pèse nettement moins lourd, ce qui revêt une importance capitale.

Une puissance démentielle

Car on le sait, le poids, c’est l’ennemi. Et c’est tout particulièrement le cas sur les autos électriques, qui doivent réduire au maximum ce dernier. Cela afin d’optimiser la consommation, et donc d’améliorer l’autonomie. C’est aussi pour cela qu’il n’est pas forcément intéressant d’installer de grosses batteries sur ces autos, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Une chose est sûre, ce moteur à flux axial offre également des performances de très haut vol, malgré sa taille réduite. Et les deux prochains modèles AMG devraient le confirmer.

Les journalistes de l’Argus évoquent déjà une puissance combinée tournant autour des 1 000 chevaux. Et cela grâce au fait que ces autos n’auront pas un mais bien trois moteurs. Ce qui leur permettra aussi de profiter d’une transmission intégrale puisque l’on en trouvera un à l’avant et deux à l’arrière. La GT rivale de la Porsche Taycan est attendue dès 2026 tandis que le SUV arrivera en 2027. Puis des versions AMG des compactes électriques de Mercedes verront le jour la même année, dotées de cette technologie.

Crédit : Mercedes

L’adoption par le constructeur de cette dernière marque également un tournant de taille pour l’industrie automobile. C’est en effet la toute première fois que ce moteur sera produit en grande série pour un véhicule 100 % électrique. La fabrication devrait démarrer à partir de 2026. Mais la firme ne sera pas la seule à proposer cette technologie. Car Alpine y aura aussi le droit, grâce à l’entreprise française Whylot. Ce moteur à flux axial devrait être installé sur la prochaine A110 électrique.