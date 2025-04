Après Tesla et Peugeot, Mercedes dévoile sa direction électronique, une technologie révolutionnaire

Mercedes annonce l’arrivée de la direction « steer by wire » à partir de 2026. Cette technologie, déjà adoptée par Tesla, permet de supprimer la liaison mécanique entre les roues et le volant. Et cela offre de nombreux avantages.

Crédit : Mercedes

Les constructeurs automobiles se livrent une bataille sans merci, et ce depuis toujours. Mais dernièrement, et avec l’essor des voitures électriques, cette bagarre a pris un autre tournant. Et désormais, les marques ont plus d’un tour dans leur sac pour tenter de faire frémir la concurrence.

Une nouvelle technologie en développement

Mais les entreprises ne se contentent pas de tout faire pour proposer la plus grande autonomie ou la charge la plus rapide. Elles se battent aussi sur un autre terrain : celui de la technologie. Et là, une marque se distingue tout particulièrement. Il s’agit de Mercedes, qui ne cesse de dévoiler de nouvelles innovations au fil des années. Et pour cause, la firme veut tout faire pour rivaliser avec Tesla, sur de nombreux points. Parmi eux, citons la conduite autonome, où la marque à l’étoile est en avance en Europe.

Crédit : Mercedes

Et voilà qu’elle annonce l’arrivée d’une nouvelle technologie, qui devrait considérablement améliorer le confort à bord de ses véhicules. Il s’agit de la direction « steer by wire », qui est de plus en plus plébiscitée par les constructeurs. Mais de quoi s’agit-il ? En fait, cette solution permet tout simplement de supprimer la liaison mécanique entre le volant et les roues. Cette dernière a notamment déjà été adoptée par Peugeot sur son concept Inception, et elle arrivera sur de futurs modèles de série.

Tesla y a aussi recours sur son Cybertruck, et pourrait être étendue aux prochains véhicules du catalogue. Enfin, Nio a aussi opté pour la direction sans fil sur son ET9, et Lexus vient d’adopter cette technologie sur son nouveau RZ. Désormais, c’est donc au tour de Mercedes d’opter pour cette technologie, qui verra le jour en 2026. C’est en tout cas ce que confirme le communiqué tout juste publié par la firme allemande. Et concrètement, quels sont les avantages de cette solution ?

Crédit : Mercedes

En fait, il y en a plusieurs. Tout d’abord, celle-ci permet de supprimer les petits défauts tels que les vibrations qui remontent parfois dans la direction. Ce qui est surtout le cas quand le revêtement de la route est de mauvaise qualité ou trop abimé. Mais ce n’est pas tout. Car en plus d’améliorer le confort, la direction « steer by wire » permet de rendre la voiture plus maniable et polyvalente. Comment ? Grâce à une démultiplication variable.

Un tout nouveau volant

Ainsi, il sera possible d’adapter plus précisément le rapport de direction le plus adapté pour chaque voiture, voire même pour chaque mode de conduite. Et cela pourra même changer selon la vitesse, un peu comme un système de roues arrière directrices. Tourner les roues de 30 degrés par exemple n’aura pas le même effet selon que vous rouliez à 30 ou 120 km/h. Dans le premier cas, le rapport de démultiplication pourrait être plus élevé, afin de faciliter les manœuvres. Dans l’autre, il permettra d’améliorer la stabilité.

Steer by Wire // Source : Mercedes-Benz

Cette solution ouvre aussi la voie à l’adoption d’un tout nouveau volant, inspiré du fameux « yoke » de Tesla. On ne sait pas encore quand ce dernier fera son arrivée au sein du catalogue, mais il se pourrait qu’il soit inauguré par la future Mercedes EQS resylée. Il semblerait que ce soit elle qui soit visible sur les images officielles du constructeur, et elle pourrait logiquement être la première à avoir le droit à la nouvelle direction conçue par la marque. Cela reste cependant encore à confirmer.

Steer-by-Wire Mercedes-Benz // Source : Mercedes-Benz

Cette dernière précise que cette solution sans fil a déjà été testée sur deux millions de kilomètres, aussi bien sur banc d’essai que sur routes ouvertes. Reste à savoir si elle sera livrée de série sur de prochains modèles ou s’il s’agira plutôt d’une option. On sait en revanche que le nouveau volant sera particulièrement optimisé pour la conduite autonome, afin d’offrir une position plus détendue au conducteur. La commande pourra aussi servir de manette pour jouer dans la voiture, comme chez Tesla.