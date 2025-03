Lexus, la branche haut de gamme de Toyota, vient d’annoncer une évolution majeure de sa voiture électrique, le RZ. Plus d’autonomie, plus de puissance, et une nouvelle direction révolutionnaire comme sur le Tesla Cybertruck.

Lexus RZ 2025 // Source : Lexus

Il y a quelques jours, Toyota déclarait par la voix d’Andre Schmidt, responsable de la gestion des revenus pour Toyota Europe : « Nous ne sommes pas en retard sur les véhicules électriques à batterie (BEV), mais plutôt parfaitement dans les temps ». Et on avait du mal à comprendre cette déclaration. Mais avec la présentation du Toyota C-HR+, de l’Urban Cruiser et des évolutions pour le bZ4X et le Lexus RZ, on comprend mieux la confiance du constructeur japonais.

Tout semble maintenant réuni pour offrir une gamme attractive et compétitive, avec même une pointe d’émotion, comme le montre ce Lexus RZ repensé.

Une toute nouvelle direction

Le Toyota RZ 2025 est le premier modèle du groupe Toyota à bénéficier de la direction électronique « steer-by-wire », sans lien physique entre les roues et le volant. C’est même la première voiture de série à l’intégrer en Europe. Pour le moment, dans le monde, seul le Tesla Cybertruck et la Nio ET9 l’intègrent.

Comme l’indique un communiqué de presse de la marque, elle se veut fluide, facile et plus intuitive, en particulier sur les routes sinueuses. Le réglage de la direction est pensé pour offrir une réactivité accrue et un retour d’information sans vibrations parasites.

Mais au-delà de cette direction, ce qui risque d’attirer votre attention, c’est le volant. En effet, le Lexus RZ adopte un design de volant sans partie haute ni basse, il s’agit d’un volant presque rectangulaire, comme le yoke de Tesla.

Lexus RZ 2025 // Source : Lexus

Si ce volant libère de l’espace pour les genoux, facilite l’accès à bord et améliore le champ de vision selon Lexus, on émet des doutes sur sa prise en main. Tesla a déjà essayé d’introduire, en série, un volant Yoke sur sa Model S Plaid, mais est rapidement revenu à un volant rond plus conventionnel. Mais ce type de volant est très pratique avec le steer-by-wire comme nous avons pu en faire l’expérience sur le Cybertruck.

Pour faciliter l’usage de ce volant, Lexus adopte une direction avec seulement 200 degrés de butée à butée. Ce qui signifie que pour faire demi-tour, il suffit de tourner le volant d’un demi-tour. La marque précise aussi la présence d’une démultiplication qui varie en fonction de la vitesse.

Plus de puissance mais aussi plus d’autonomie

Autre évolution importante du Lexus RZ pour cette version 2025 : une amélioration de la batterie et des puissances.

L’accumulateur d’énergie passe de 67,49 kWh à 77 kWh, une batterie présente sur le C-HR+ mais aussi le bZ4x amélioré, les trois véhicules utilisent la même plateforme eTNGA . Cette batterie, association avec des moteurs plus efficients, notamment par la réduction des pertes de puissance dans l’eAxle, pourrait faire gagner jusqu’à 100 km d’autonomie selon les versions.

La charge est également améliorée : en courant alternatif, elle peut maintenant atteindre 22 kW, tandis que le pré-conditionnement de la batterie permet de réduire les temps de charge en toutes circonstances.

Lexus RZ 2025 // Source : Lexus

En ce qui concerne les puissances, l’entrée de gamme RZ 350e développe 224 chevaux (motorisation que l’on retrouve sur le nouveau C-HR+), le RZ 500e atteint 380 chevaux, et le RZ 550e F SPORT développe 408 chevaux. À noter, la capacité de remorquage freinée passe à 1 500 kg.

À propos du RZ 550e F SPORT, plusieurs améliorations sont à remarquer, notamment sur la transmission intégrale DIRECT4 qui, en cas d’accélération, peut varier la répartition du couple de 0:100 (avant:arrière) à 60:40. Dans les virages, la répartition peut aller de 0:100 à 80:20, avec la possibilité d’obtenir plus de couple sur le train avant pour une conduite sûre et facile.

De plus, une boîte de vitesses virtuelle Interactive Manual Drive simule les changements de rapports. Au nombre de 8, les rapports peuvent être passés avec les palettes au volant, influençant ainsi le son de propulsion (reproduction du son moteur), la sensation d’accélération et l’affichage sur le compteur. Avec cet équipement, le RZ 550e F SPORT s’inspire du Hyundai Ioniq 5 N, qui a été l’un des premiers à introduire une telle technologie.

Lexus RZ 2025 // Source : Lexus

Enfin, tous les modèles profitent d’une évolution du Lexus Driving Signature. La rigidité structurelle a été augmentée, notamment au niveau du support du radiateur, et un renfort arrière a été ajouté, permettant de réduire les déformations et torsions du véhicule. De son côté, la suspension a été retravaillée avec un nouveau réglage des ressorts et des amortisseurs (avant et arrière) favorisant, selon Toyota, les performances dynamiques, la stabilité et le confort de conduite.

De légères évolutions de style

Les évolutions du design extérieur se concentrent sur le RZ 550e F SPORT avec une nouvelle partie basse du bouclier, des prises d’air pour le refroidissement des freins, un becquet à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un pare-chocs arrière redessiné. Les jantes de 20 pouces sont dotées d’inserts en résine qui permettent d’améliorer la pénétration dans l’air sans augmenter le poids. Toujours pour cette version, la plus sportive de la gamme, une nouvelle teinte Gris Neutrino est ajoutée.

Lexus RZ 2025 // Source : Lexus

À l’intérieur de cette version F SPORT, on retrouve une finition Noire & Gris Foncé avec surpiqûres bleues, des éléments spécifiques comme des seuils de portes, un volant F SPORT ainsi qu’un pédalier en aluminium. Et bien sûr, des sièges offrant un bon maintien latéral.

Pour tous les modèles, les passagers apprécieront l’insonorisation améliorée avec un nouvel isolant de plancher sous les sièges arrière, sur le couvre-bagages, le coffre et le hayon.

Enfin, l’habitacle accueille une garniture avec des graphismes réalisés au laser sur de l’Ultrasuede. L’éclairage d’ambiance peut simuler des ombres, et le toit panoramique peut s’opacifier sur demande.

Lexus n’a pas encore précisé les prix de cette nouvelle version améliorée du Lexus RZ.