« Il n’y a pas de date de fin pour le moteur thermique » : pourquoi Toyota ne pense pas être en retard sur la voiture électrique

Après avoir été le pionnier de l’hybride, on ne peut pas dire que Toyota soit le pionnier de l’électrique. En retard selon certains observateurs, le constructeur japonais pense être parfaitement dans les temps, comme le prouve l’arrivée de nouvelles batteries et d’un procédé de production dernier cri.

Toyota bZ4X // Source : Frandroid

Encore une fois, les Japonais ne font rien comme les autres. Après avoir lancé et porté la technologie hybride bien avant tout le monde, malgré le pessimisme certain des autres constructeurs à l’époque, Toyota a pris du retard sur l’électrique. Le premier constructeur mondial n’a actuellement, dans sa gamme en Europe, qu’un seul véhicule particulier électrique : le bZ4X. Mais avec quelques ajustements à venir, Toyota pense être « parfaitement dans les temps« .

Toyota n’est pas en retard, ce sont les autres qui sont en avance

Lors d’une conférence organisée le 26 février par le média allemand Automobilwoche, Andre Schmidt, responsable de la gestion des revenus pour Toyota Europe, a déclaré : « Nous ne sommes pas en retard sur les véhicules électriques à batterie (BEV), mais plutôt parfaitement dans les temps », comme le rapporte Auto News.

Peut-être que Toyota n’est pas en retard, mais parfaitement dans les temps ? Cela semble compliqué. Certes, le constructeur a un SUV et trois utilitaires électriques (l’ensemble du groupe : Toyota bZ4X, Subaru Solterra et Lexus UX), mais on est bien loin d’une électrification aussi poussée que celle du groupe Volkswagen ou de Stellantis. Toutefois, le constructeur japonais va accélérer son électrification : un nouveau modèle est attendu pour le 12 mars, et d’ici 2026, la gamme Toyota comptera six véhicules électriques.

Toyota précise aussi qu’il « n’y a pas de date de fin pour le moteur thermique » dans la gamme du constructeur. Rappelons toutefois que pour le moment, l’Europe prévoit d’interdire la commercialisation des voitures thermiques à partir de 2035.

Bientôt des batteries solides et du giga-casting

Si encore personne n’a commercialisé de voitures utilisant des batteries solides, le gigacasting, popularisé par Tesla et désormais utilisé par Volvo, Nissan, Ford et Hyundai, intéresse Toyota. Le constructeur nippon prévoit de réorganiser sa production autour de ce procédé permettant de gagner du temps et de réduire les coûts de fabrication.

Concernant les batteries solides, qui offrent une meilleure autonomie tout en abaissant les coûts de production, Toyota mise sur une introduction en 2028.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

D’autres constructeurs explorent également cette technologie. Mercedes-Benz prévoit de démarrer des essais routiers dès ce mois-ci avec l’appui de Factorial, une startup américaine qui collabore aussi avec Stellantis et Hyundai-Kia. La plupart de ces constructeurs espèrent un lancement des batteries solides sur des voitures de série en 2026, tout comme BYD ou MG Motor.

La voiture électrique est bientôt une nécessité pour Toyota

Si les émissions de CO₂ relativement faibles de Toyota ont permis la commercialisation de la GR Supra, de la GR86 et de la GR Yaris sans trop augmenter l’émission moyenne de la gamme, l’étau se resserre à présent. Pour se conformer aux nouvelles normes européennes, les constructeurs doivent atteindre 20 à 25 % de véhicules électriques.

Et même si Toyota a augmenté de 36 % ses ventes de véhicules 100 % électriques en Europe, atteignant 26 294 unités en 2024, le constructeur doit redoubler d’efforts pour atteindre cette part de 20 %. Actuellement, les ventes de voitures électriques ne représentent que 3,6 % des immatriculations de la branche européenne de Toyota, un chiffre bien en deçà de la part des ventes de voitures électriques en Europe, qui s’élève à 15,3 % en 2024.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

Le prochain SUV compact électrique de Toyota aura donc fort à faire. Beaucoup d’espoir reposent désormais sur les épaules du petit Toyota Urban Cruiser.