On a pu monter dans la nouvelle voiture électrique de Xpeng, la G7. Il s’agit de la voiture la plus puissante au monde… si on se fie à son système embarqué. Voici notre premier avis de cette nouvelle concurrente du Tesla Model Y.

La Xpeng G7 au salon automobile de Hong Kong, le 12 juin 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroïd

Le constructeur chinois Xpeng (présent en France avec les G6 et G9) vient de lever le voile sur son nouveau SUV électrique G7, un véhicule qui marque une rupture technologique majeure avec l’intégration de la puce Turing AI développée en interne et un système tête haute AR-HUD révolutionnaire conçu avec Huawei.

Nous étions convié à la présentation au salon automobile de Hong Kong le 12 juin et c’est bien une avant première européenne pour les lecteurs de Survoltés.

Le G7, vitrine technologique de Xpeng

Après avoir conquis l’Europe avec ses G6 et G9, Xpeng frappe fort avec ce G7 qui incarne leur vision de la voiture dans l’ère de l’Intelligence Artificielle (IA). Contrairement à ses prédécesseurs qui s’appuyaient sur des puces Nvidia, le G7 inaugure l’ère des processeurs maison chez le constructeur Cantonnais.

Vue d’ensemble de la cabine avant du Xpeng G7 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroïd

La puce Turing AI, développée entièrement par les équipes de Xpeng, représente un investissement colossal pour maîtriser sa chaîne technologique. Avec jusqu’à trois puces dans la version Ultra, le G7 affiche une puissance de calcul dépassant les 2 200 TOPS – l’équivalent de neuf puces Nvidia Orin-X selon Xpeng.

Cette puissance phénoménale vise à préparer la conduite autonome de niveau 3. Pour bien vous rendre compte de la performance, c’est également deux fois plus de puissance que la dernière puce Thor de Nvidia embarqué sur le Link&Co 900 et qui plafonne à 1 000TOPS. Ou bien l’équivalent d’une vingtaine de Jetson Orin Nano, le mini ordinateur compact de Nvidia lancé fin 2024.

Processeur Xpeng Turing AI // Source : Xpeng

L’AR-HUD qui transforme le pare-brise en écran géant

La présentation du nouveau système guidage tête haute AR-HUD à Canton le 4 juin 2025 // Source : Xpeng

L’innovation la plus spectaculaire du G7 reste son système d’affichage tête haute développé avec Huawei. Baptisé « Light Pursuit Panoramic », il projette les informations sur une surface équivalente à 87 pouces directement sur le pare-brise. Fini les regards vers le tableau de bord : navigation, alertes ADAS, et données de conduite s’affichent dans le champ de vision du conducteur.

La zone d’affichage de l’AR-HUD offre une luminosité pouvant atteindre 12 000 nits et un rapport de contraste de 1 800:1, garantissant ainsi une visibilité optimale du contenu affiché dans divers environnements. // Source : Xpeng

D’après le constructeur, cette technologie s’appuie sur des algorithmes de stabilisation, correction de distorsion et compensation de latence pour offrir une expérience fluide même à haute vitesse. Le système peut afficher la navigation en réalité augmentée, guider dans les intersections complexes, et même visualiser les changements de voie dynamiques. Le système permettrai ainsi l’affichage des informations en réalité augmentée à la route réelle.

La source du projecteur AR-HUD « Light Pursuit Panoramic » vue extérieure du véhicule.

On peut également imaginer qu’un tel système d’affichage pourrait également des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que l’identification automatique de la position du véhicule qui précède et des limites de la voie dans des conditions de mauvaise visibilité comme la pluie ou le brouillard.

En fait les cas d’utilisation sont nombreux et on peut imaginer des alertes et avertissements en fonction de la vitesse et des conditions routières lors de la navigation, si possible enclenchante par pallier comme pour la sensibilité des régulateurs de vitesse.

Design et dimensions : un SUV qui assume ses ambitions

Avec ses 4,89 mètres de long, 1,93 mètre de large et un empattement de 2,89 mètres, le G7 se positionne au-dessus du G6 dans la gamme Xpeng. Son design adopte le nouveau langage « X Face » de seconde génération, avec une barre lumineuse pleine largeur et des optiques LED intégrées dans les prises d’air.

La « X face » du Xpeng G7

Les lignes restent épurées mais musclées, avec des poignées de porte affleurantes et des jantes disponibles en 18 ou 20 pouces. À l’arrière, la signature lumineuse continue sur toute la largeur, intégrant même des indicateurs pour les systèmes d’aide à la conduite.

Particularité notable chez Xpeng : le G7 dispose d’un frunk (coffre avant), une spécificité que l’on retrouve également sur le G9. Si nous n’avons pas la capacité en litres de ce rangement, c’est un plus appréciable pour ranger certains équipements que l’on préfère séparer du coffre arrière.

Intérieur tech et confort premium

L’habitacle du G7 mise sur un minimalisme assumé, sans combiné d’instruments traditionnel. Un écran flottant de 15,6 pouces centralise toutes les fonctions, complété par le système AR-HUD. Nous apprécions le cuir, bois véritable et métal qui confirment la montée en gamme par rapport à l’habitacle du G6.

Une vue conducteur du G7

Les sièges en cuir Nappa – sur la finition Ultra – proposent ventilation, chauffage et massage, tandis que les passagers arrière bénéficient d’un écran de contrôle de 8 pouces et d’une tablette pliable avec fixations magnétiques. Le système audio 7.1.4 à 20 haut-parleurs et l’éclairage d’ambiance 256 couleurs complètent l’expérience premium.

Performances et autonomie : l’efficacité avant tout

Côté mécanique, le G7 adopte une configuration propulsion avec un moteur arrière de 218 kW (296 chevaux). Deux batteries sont proposées : 68,5 kWh ou 80,8 kWh de capacité, offrant respectivement ou 702 km d’autonomie CLTC en Chine (environ 610 km WLTP). Nous aimerions cependant retrouver une motorisation bi-moteurs qui n’a pas été annoncé pour le moment.

La plateforme 800V permet une recharge ultra-rapide, condition sine qua non pour rivaliser avec les références du segment comme le Tesla Model Y. Xpeng revendique des capacités de charge 5C, soit un passage de 10 à 80 % en moins de 12 minutes dans les meilleures conditions. C’est appréciable, même si cela reste bien en dessous des 10C ou 8C que BYD et CATL mettent en avant.

Notre avis : un concentré de tech qui interroge sur l’Europe

Le Xpeng G7 impressionne par sa débauche technologique et son positionnement agressif. En Chine, il démarre à 235 800 yuans (environ 32 500 euros), soit un tarif compétitif face au Model Y vendu (263 500 yuan, environ 31 700 euros). Mais cette stratégie questionnée sur les coûts de développement de la puce Turing et la rentabilité à long terme.

Sur le marché chinois ultra-concurrentiel, le G7 a des atouts pour séduire : l’AR-HUD spectaculaire, l’autonomie généreuse et la compatibilité future pour conduite autonome de niveau 3. Reste à voir si cette technologie complexe sera fiable et validée par les utilisateurs en Chine.

Arrivée en Europe : patience et stratégie

Xpeng n’a pas confirmé l’arrivée du G7 en Europe, préférant se concentrer sur le déploiement des versions 2025 des G6 et G9. Ces modèles actualisés, annoncés récemment pour l’Europe, intégreront certaines évolutions du G7 et arriveront d’ici fin 2025 en France.

Cette stratégie progressive semble logique : tester d’abord les nouvelles technologies sur le marché domestique avant un éventuel déploiement international. Les défis réglementaires européens, notamment pour l’homologation de la conduite autonome de niveau 3, nécessitent une approche prudente.

Conclusion : l’avenir se dessine, mais pas encore chez nous

Le Xpeng G7 illustre parfaitement l’accélération technologique des constructeurs chinois. Entre la puce Turing AI maison, l’AR-HUD révolutionnaire et les promesses de conduite autonome, ce SUV marque une nouvelle étape dans la course à l’innovation.

En attendant de pouvoir l’essayer sur nos routes françaises, les curieux pourront découvrir l’écosystème Xpeng avec les G6 et G9 version 2025 qui arriveront d’ici la fin de l’année. Ces modèles, permettront de juger de la maturité technologique de Xpeng avant l’éventuelle arrivée de ce G7 bourré de promesses.

Le pari de Xpeng avec sa puce Turing et son partenariat Huawei est risqué mais ambitieux. Si l’exécution est à la hauteur des annonces, le G7 pourrait bien définir les standards d’une assistance IA pour la conduite. Affaire à suivre de très près.