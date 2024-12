On a essayé le Skoda Elroq et il ne lui manque qu’une seule chose pour être parfait

Elroq est un drôle de nom, vous ne trouvez pas ? Il s’agit d’un mot-valise combinant « électrique » et « Karoq », le SUV thermique compact de Skoda. L’Elroq, avec ses 4,48 mètres de longueur, se rapproche d’ailleurs des dimensions du Karoq, qui affiche 4,38 mètres.

Modèle Skoda Elroq Catégorie SUV Puissance (chevaux) 285 chevaux 0 à 100km/h 6 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 180 km/h Taille de l’écran principal 13 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Longueur 4,488 m Essayez-la Fiche produit

Skoda Elroq Design : un mini Skoda Enyaq

L’Elroq s’inspire clairement de son grand frère, le Skoda Enyaq, notamment sur son profil où l’on retrouve des détails similaires, comme les faux extracteurs d’air intégrés aux ailes avant. Bien qu’il ne propose pas de poignées de portes encastrées, pour maintenir un positionnement tarifaire accessible, le modèle se distingue par des jantes élégantes de 20 pouces (avec une option de 21 pouces prévue en 2025) et des barres de toit qui démontrent que ce SUV est pensé pour les familles.

Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

À l’arrière, l’influence de l’Enyaq reste perceptible, en particulier dans le design des feux. Cependant, c’est l’avant qui marque une véritable évolution stylistique avec la nouvelle identité visuelle appelée « Tech Deck Face ».

Rien à voir avec une nouvelle danse techno ou de la tecktonik, cette signature se caractérise par un capot incliné surmontant un bandeau noir mat, qui, sur les versions haut de gamme, peut inclure des éléments lumineux (arrivant en 2025 en France en raison de l’absence de l’Edition First, toute équipée, mais jugée trop chère par le département marketing français).

De série, l’éclairage se compose d’une fine rangée de LED, tandis que les feux de croisement et les projecteurs longue portée sont discrètement intégrés dans le bouclier. Un choix qui renforce l’esthétique épurée du véhicule, notamment sur les teintes sombres.

Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Le minimalisme de l’Elroq se retrouve également dans son nouveau logo : le nom Skoda écrit en toutes lettres, désormais affiché à l’avant, à l’arrière et repris sur le volant.

Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Concernant les dimensions de l’Elroq, il mesure 4,48 m de long, 1,88 m de large, 1,65 m de haut et obtient un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,26. Pour vous donner un élément de comparaison, un Tesla Model Y mesure 4,75 m. Un gabarit bien plus encombrant, mais il ne propose pas une habitabilité à la hauteur de la différence de taille.

Skoda Elroq Habitabilité : pas de doute, c’est une Skoda

Chez Skoda, l’habitabilité a toujours été une priorité, et l’Elroq ne fait pas exception.

L’espace à bord est généreux, en particulier à l’arrière, où les adultes peuvent s’y installer confortablement. La place pour les jambes et la garde au toit se situent parmi les meilleures de sa catégorie, garantissant un confort pour les passagers à l’avant comme à l’arrière.

Un journaliste mesurant 1,86 m occupant la place arrière du Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

En matière de rangements et de vie à bord, l’Elroq se démarque également, avec des éléments « Simply Clever » chers à la marque. Notons par exemple un parapluie intégré dans la portière, d’une recharge par induction ventilée pour maintenir le téléphone à température, ainsi que d’un espace de rangement sous l’accoudoir avec boîte compartimentée.

D’autres petites attentions pratiques incluent un porte-pièces, un spray microfibre pour nettoyer l’écran, des stores pour les vitres arrière, un porte-ticket sur le pare-brise, un grattoir à glace intégré au hayon, et un espace dédié au câble de recharge sous la plage arrière, garantissant que celui-ci ne se retrouve pas sous vos bagages lors des départs en vacances.

De plus, le coffre bénéficie d’une capacité généreuse de 470 litres, pouvant atteindre 1 580 litres une fois la banquette rabattue, offrant ainsi un espace suffisant pour partir en vacances en famille. La largeur du coffre permet même d’y loger un vélo sans devoir retirer la roue, photo à l’appui ! Une trappe à ski est également présente, parfait à l’approche de l’hiver.

Un vélo complet rentre dans le coffre du Skoda Elroq ! // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Tout a été conçu pour répondre aux besoins des familles, et cela se ressent. L’Elroq est agréable à vivre !

D’autant plus agréable avec cette nouvelle ambiance intérieure, baptisée « Lodge », qui se caractérise par une sellerie en tissu gris et noir agrémentée de ceintures orange, ajoutant une touche de fraîcheur et de dynamisme. La présentation est jolie, mais on note des plastiques durs ici et là. D’un côté, une voiture électrique aussi grande et débutant à 33 320 euros doit faire des concessions.

Habitacle Lodge du Skoda Elroq Habitacle Lodge du Skoda Elroq Habitacle Lodge du Skoda Elroq

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Parmi les petits défauts à noter également dans cette partie sur l’habitabilité, on remarque l’absence d’un frunk, ce petit coffre à l’avant qui aurait pu permettre d’y loger un câble de recharge.

Skoda Elroq Infodivertissement : la technologie classique du groupe Volkswagen

Skoda a historiquement toujours profité des technologies du groupe Volkswagen pour les intégrer à moindres frais dans ses véhicules, qu’ils soient thermiques ou électriques.

L’infodivertissement ne déroge pas à cette règle et fonctionne avec un écran de 13 pouces utilisant le logiciel MIB 4, apprécié pour sa simplicité et sa rapidité. J’ai pu l’essayer dans de nombreux modèles Volkswagen ou Skoda et, à chaque fois, j’ai rapidement trouvé les fonctions souhaitées. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter quatre raccourcis en haut de l’écran. La climatisation dispose d’un raccourci sur une barre tactile sous l’écran.

Ecran infodivertissement du Skoda Elroq // Source : Skoda

Skoda a fait le choix de conserver des boutons physiques pour certaines fonctionnalités. On peut, par exemple, accéder rapidement aux aides à la conduite pour activer ou désactiver des fonctions, ainsi qu’au désembuage, aux modes de conduite, et bien sûr, aux feux de détresse.

Deux prises USB-C sont présentes, mais aussi un chargeur de téléphone par induction, la fameuse charge par induction refroidie pour éviter la surchauffe du téléphone lorsque l’on utilise Apple CarPlay ou Android Auto en Bluetooth tout en chargeant.

L’écran du compteur est petit, il se limite aux informations essentielles : vitesse, consommation et navigation. Mais il est complété par un grand affichage tête haute (HUD) en réalité augmentée. Les informations sont projetées directement sur la route sans être trop encombrantes dans le champ de vision. Pour ceux qui le souhaiteraient, ce HUD peut être désactivé.

Compteur du Skoda Elroq // Source : Skoda

L’application My Skoda permet de nombreuses choses, notamment ouvrir et fermer la voiture, lancer le préconditionnement de la batterie ou le chauffage et climatisation, ou encore localiser sa voiture. Si votre véhicule est équipé du Park Assist, l’application servira à stationner votre véhicule sans votre présence à bord.

Skoda Elroq Aide à la conduite : tout le nécessaire

Le Skoda Elroq peut être équipé du système Travel Assist, offrant une conduite semi-autonome de niveau 2. La voiture maintient sa position dans la voie et peut changer de voie avec une simple activation du clignotant. Elle est équipée du régulateur de vitesse adaptatif prédictif, capable de ralentir dans les virages.

Travel Assist du Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Bien sûr, toutes les aides requises par la norme GSR II sont présentes, comme la lecture des panneaux de signalisation, l’alerte de survitesse, ou encore le freinage d’urgence. Difficile de se laisser distraire derrière le volant. La voiture a toujours un coup d’avance sur la situation. En cas d’excès de vitesse, c’est de votre faute, d’autant plus qu’une alerte sonore vous prévient que vous roulez trop vite. Si tout cela vous insupporte, Skoda a pensé à vous et a intégré une touche permettant d’arriver rapidement au menu des aides à la conduite.

Aides à la conduite du Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Mais je n’ai pas senti le besoin de désactiver une quelconque aide à la conduite présente dans l’Elroq. Ce qui veut dire que leur fonctionnement est transparent et ne gène pas la conduite.

Skoda Elroq Planificateur d’itinéraire : il prend en compte le dénivelé

Skoda intègre au système de navigation par GPS un planificateur d’itinéraire permettant de vous guider tout en prenant en compte le niveau de batterie, la consommation et le dénivelé, afin de vous indiquer les arrêts de charge nécessaires.

Planificateur d’itinéraire du Skoda Elroq // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Il est possible de filtrer les chargeurs pour n’afficher que ceux dépassant une puissance de 50 kW ou 100 kW. Il est aussi possible de filtrer uniquement les chargeurs compatibles avec la fonctionnalité Plug & Charge.

Sur la carte du GPS, on retrouve un rayon correspondant aux destinations atteignables sans recharger la voiture.

Skoda Elroq Conduite : le bon compromis

Les Skoda ont toujours su allier pragmatisme et plaisir de conduite, en offrant des véhicules équilibrés qui, sans exceller dans un domaine particulier, se révèlent agréables au quotidien.

Avec le Skoda Elroq on danse le Rock ! // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Lorsque l’on démarre l’Elroq, sans appuyer sur aucun bouton, en pressant seulement la pédale de frein, on s’installe facilement. Le réglage électrique des sièges avant permet de trouver une bonne position de conduite. Le volant est réglable en hauteur et profondeur. Maintenant installé, il suffit de basculer le sélecteur de la console centrale sur le mode D pour prendre la route.

Skoda Elroq // Source : Skoda

L’Elroq 85 et ses 286 chevaux sont faciles à prendre en main. Son accélération est plaisante, avec un 0 à 100 km/h effectué en 6,6 secondes. La suspension adaptative DCC, proposée en option, permet de moduler l’amortissement en fonction de l’humeur du conducteur : une conduite plus douce pour le confort ou un comportement plus sportif avec des réglages plus fermes. Bien qu’il soit puissant, l’Elroq n’offre pas de sensations particulièrement fortes. Le moteur fournit suffisamment de puissance pour des dépassements et insertions rapides, mais sans véritable « coup de pied au derrière ».

Le véhicule propose plusieurs modes de conduite : Eco, Normal, Sport et Individual. Le mode Eco semble être le plus adapté à la philosophie de l’Elroq, favorisant une conduite économique et douce, la réactivité à la pédale d’accélérateur est diminuée pour vous faciliter les basses consommations. Le mode Sport, quant à lui, dynamise l’ensemble en rigidifiant la suspension et réduisant l’assistance de la direction, mais il ne transforme pas l’Elroq en une véritable voiture de sport. On espère voir arriver une version RS qui manque actuellement à la gamme de l’Elroq.

Skoda Elroq // Source : Skoda

En ville, l’Elroq s’apprécie avec son rayon de braquage de seulement 9,3 mètres, un atout pour manœuvrer en milieu urbain, mieux que bien des citadines. Les palettes au volant permettent de sélectionner l’intensité de la récupération d’énergie sur trois niveaux, bien que l’absence d’un mode de conduite à une pédale soit regrettable. Ce mode, très pratique en ville, permettrait de conduire sans recourir à la pédale de frein, un manque que l’on retrouve sur la plupart des véhicules électriques du groupe Volkswagen. D’autre part, la pédale de frein manque un peu de progressivité, avec une première phase où la décélération est (trop) faible.

Skoda Elroq // Source : Skoda

Sur autoroute, l’Elroq offre un confort appréciable, en grande partie grâce à son silence à bord. Le système Travel Assist, présent sur notre modèle d’essai, s’avère un excellent compagnon de route, facilitant le changement de voie, maintenant une distance sécurisée avec le véhicule précédent, et gardant le véhicule bien centré dans sa voie. Ce système de conduite semi-autonome de niveau 2 s’avère bien utile si vous faites régulièrement des longs trajets.

Lors de notre essai, mêlant routes départementales, autoroutes et trajets urbains, nous avons relevé une consommation de 17,1 kWh/100 km, avec les jantes de 21 pouces. Ce résultat se situe près des 16,4 kWh/100 km annoncés par Skoda en incluant les pertes à la recharge.

Skoda Elroq Autonomie, batterie et recharge

Le Skoda Elroq sera proposé en quatre versions à terme. Pour le moment, les commandes sont ouvertes uniquement pour les versions Batterie 50 et Batterie 85.

La version Batterie 50 est dotée d’une batterie de 50 kWh et d’un moteur électrique de 170 chevaux, offrant une autonomie de 372 km selon la norme WLTP. Le temps de charge est de 25 minutes pour passer de 10 à 80 % à la puissance maximale de 145 kW. Cette version semble peu adaptée à l’usage d’une voiture principale d’un foyer.

Notre version d’essai, la Batterie 85, bénéficie d’une batterie de 85 kWh et d’un moteur de 286 chevaux. Elle offre une autonomie suffisante de 579 km WLTP, plaçant l’Elroq parmi les leaders de son segment. La recharge de 10 à 80 % est réalisée en seulement 28 minutes à la puissance de 175 kW. Cette version, qui bénéficie du bonus écologique en raison de son prix, se révèle intéressante aussi bien en autonomie qu’en tarif.

Recharge du Skoda Elroq // Source : Skoda

Dès janvier 2025, une version Batterie 60 fera son entrée, avec un moteur de 204 chevaux et une autonomie de 403 km en cycle WLTP, cette version profite d’une charge à 165 kW pour un 10 à 80 % en 24 minutes. Enfin, une version 85X, équipée de la grande batterie et d’une transmission intégrale grâce à un second moteur, devrait également voir le jour en 2025.

Concernant la charge lente (en courant alternatif), un chargeur de 11 kW permettra se charger son Elroq entre 5h30 et 8h selon la batterie. Une nuit suffit.

Skoda Elroq Prix, concurrence et disponibilité

Le Skoda Elroq débute à partir de 33 300 euros hors bonus écologique avec la version Batterie 50 kWh. À ce prix, il vient concurrencer les SUV électriques urbains du groupe Stellantis tout en proposant une autonomie proche, mais un habitacle bien plus grand. Bon point pour l’Elroq.

La Batterie 60 kWh est accessible à partir de 36 620 euros hors bonus, c’est toujours moins qu’un Peugeot e-2008 156 chevaux pour une autonomie identique de 400 km.

À 42 470 euros, toujours hors bonus, l’Elroq Batterie 85 reste moins chère que le modèle le moins coûteux des Tesla Model Y, tout en proposant une autonomie de 579 km, bien plus intéressante que l’entrée de gamme du Model Y, qui atteint 455 km WLTP.

Le plus important concurrent de l’Elroq est le Kia EV3, qui propose lui aussi une petite batterie en entrée de gamme et une grande batterie de 81,4 kWh pour une autonomie de 600 km WLTP. Cette version du Coréen est accessible à 45 990 €, plus chère que l’Elroq 85, et qui ne peut compter sur le bonus écologique pour réduire l’écart à cause de son importation de Corée du Sud.