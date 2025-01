Plus d’autonomie et d’équipements pour moins cher : Skoda rend son rival du Tesla Model Y bien plus compétitif

Quelques jours après la présentation de l’Enyaq restylé, Skoda dévoile les prix de son SUV électrique avec, à la clé, une baisse significative des prix.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Ça bouge chez Skoda en ce moment. Après l’Elroq, que nous avons pu prendre en main il y a quelques semaines, le constructeur tchèque a présenté la version largement restylée de son Enyaq.

Au programme donc, quelques améliorations esthétiques à l’intérieur comme à l’extérieur, des changements que vous pouvez retrouver plus en détail au sein de notre article dédié.

Mais la vraie source de réjouissance pour les clients, c’est sans doute les quelques améliorations techniques.

Le Skoda Enyaq gagne en autonomie

Pourtant, au départ, ça commence par une mauvaise nouvelle pour le marché français. En effet, Skoda a décidé de supprimer la batterie de 58 kWh, faisant auparavant office de premier prix.

Seules les deux grandes versions restent donc disponibles, les deux étant alimentées par la batterie de 82 kWh bruts (77 kWh nets) qu’on retrouve sur les voitures électriques reposant sur la même plateforme (comme les Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Cupra Tavascan, mais également les Ford Explorer et Capri).

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Du côté des moteurs, le 85 de 285 ch, et le 85X, qui ajoute un moteur avant, de quoi proposer quatre roues motrices (la puissance et les performances restant identiques à la 85), sont de la partie. La version RS de plus de 300 ch n’est pas encore disponible, mais cela ne saurait tarder.

La vraie amélioration, c’est l’autonomie, qui profite d’un aérodynamisme amélioré. L’auto atteint les 588 km d’autonomie selon le cycle WLTP ; une progression de 8 kilomètres. La version coupé passe à 597 km d’autonomie WLTP, contre 588 km actuellement. De quoi tutoyer le Tesla Model Y qui devrait encore s’améliorer avec son récent restylage.

Des prix en chute libre

Même si la version à petite batterie est supprimée, compte tenu du fait que les prix des 85 et 85X, c’en est presque indolore sur la facture pour le client. La fiche tarifaire est formelle : alors que la grande batterie commençait avant à 53 570 euros, elle est maintenant affichée dès 46 270 euros, auquel vous pouvez soustraire le bonus écologique compris entre 2 000 et 4 000 euros en fonction de vos revenus.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

La finition Sportline passe de 61 130 à 50 820 euros, soit plus de 10 000 euros de baisse, tandis que l’écart entre propulsion et quatre roues motrices grimpe de 2 280 à 2 860 euros. Comptez également 2 750 euros de plus, pour la même gamme et les mêmes moteurs, concernant le modèle coupé. Toujours est-il que Skoda Enyaq devient bien plus intéressant en termes de prix après des hausses très marquées en fin de vie pour le modèle sortant.

SUV Coupé Skoda Enyaq 85 46 270 € 49 020 € Skoda Enyaq 85x 49 130 € 51 880 €

Notons que l’équipement est loin d’être indigent. De série, on retrouve une climatisation automatique trizone, un accès-démarrage mains-libres, des jantes 19 pouces, un écran central 13 pouces avec navigation connectée, des sièges avant chauffants ou encore un régulateur adaptatif.

Dans le même temps, Skoda a présenté les prix de son nouveau Kodiaq, le cousin de l’Enyaq, mais avec des motorisations thermiques et hybrides. Contrairement à l’Enyaq, les prix du Kodiaq ont augmenté, sans doute pour encourager les clients à s’orienter vers l’Enyaq et soigner le score CO 2 du groupe Volkswagen avec les nouvelles normes CAFE en vigueur en Europe.