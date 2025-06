Tesla continue de se faire méchamment doubler par ces voitures électriques allemandes en Europe

Les chiffres sont tombés, et Skoda vient de passer devant Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe au mois de mai 2025. Mais c’est Volkswagen qui domine le marché, avec plus de 23 000 immatriculations.

Le marché automobile européen semble être enfin en train de reprendre des couleurs. C’est ce que confirment les derniers chiffres publiés par le cabinet spécialisé dans les données automobiles, Jato. Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 2,5 % au mois de mai 2025, par rapport à l’année précédente. Et c’est encore mieux pour les autos électriques.

Une belle remontée

En effet, ces dernières ont connu une nette envolée, de l’ordre de 28 % sur un an. Ce ne sont donc pas moins de 194 300 unités qui ont été immatriculées, soit une part de marché passant de 14 à 17,5 %. Une très bonne nouvelle pour cette industrie, après avoir subi une année 2024 particulièrement difficile. Mais tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire. Tesla par exemple, continue de subir de fortes pertes.

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Selon les derniers chiffres, la firme américaine a vu ses ventes chuter de 29 % en Europe au mois de mai. Mais si cette dernière subit un fort désamour de la part des clients, l’éligibilité de la Model Y au bonus écologique pourrait changer la donne. D’ailleurs, le SUV électrique est restée en tête du classement des voitures électriques. Le constructeur n’est pas à la fête, loin de là. Après s’être fait dépasser par BYD en avril, c’est désormais une autre marque qui lui passe devant.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Il s’agit de Skoda, qui a vendu pas moins de 14 975 voitures électriques en Europe le mois dernier. Contre seulement 13 600 pour l’entreprise dirigée par Elon Musk. Le constructeur tchèque a vu ses immatriculations grimper de 182 % en un an seulement. Et cela notamment grâce au succès de son petit SUV zéro-émission (à l’échappement), l’Elroq. Dévoilé lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, celui-ci a été écoulé à 9 222 exemplaires en mai 2025. Il talonne ainsi la Model Y et se place sur la 2ème marche du podium.

Pourrait-il bientôt devenir la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent ? Cela n’est pas à exclure, bien au contraire. Car dans le même temps, les immatriculations du SUV de Tesla ont chuté de 7 %. Mais elles pourraient remonter grâce au bonus et à l’arrivée d’une version à six places en Europe. En revanche, la situation de Tesla n’est pas au beau fixe pour le moment, puisqu’elle n’a même pas figuré dans le top 10 des ventes de voitures électriques en France en avril et en mai 2025.

Volkswagen reste en tête

Pour le moment, le constructeur basé au Texas reste loin derrière les leaders du marché européen. Ce dernier est actuellement dominé par Volkswagen, qui reste le plus gros vendeur de voitures électriques sur le Vieux Continent. Et pour cause, ce dernier a écoulé 23 309 VE en mai 2025, soit une augmentation de 50 % en un an. Une très bonne nouvelle pour le constructeur, qui traverse une importante crise et qui a connu une année 2024 très difficile. D’ailleurs, trois de ses modèles figurent dans le top 10 européen.

Il s’agit des ID.7, ID.4 et ID.3, avec des ventes respectivement en hausse de 373, 12 et 14 %. Une belle remontée pour la marque allemande, qui prépare désormais le lancement de son ID.2 à moins de 25 000 euros. Et nul doute que cette dernière pourrait changer la donne sur le marché, puisque les autos abordables s’imposent de plus en plus. Le petit Kia EV3, dévoilé en 2024 se place par exemple sur la 6ème marche du podium, avec 5 445 exemplaires vendus.

Photo Yannick Brossard / DPPI

En revanche, si la Renault 5 a été la voiture électrique la plus immatriculée en France, elle reste un peu à la traîne à l’échelle européenne. Elle arrive en bas du top 10, avec 4 563 unités écoulées. Elle devance cependant la Citroën ë-C3 (3 753 exemplaires) ainsi que la Hyundai Inster (3 148 exemplaires). Enfin, les marques allemandes ont globalement aussi cartonné, dont BMW qui a été le 2ème plus gros vendeur de voitures électriques sur le Vieux Continent en mai, suivi par Audi.

Ventes de voitures électriques en Europe en mai 2025

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 10 357 Skoda Elroq 9 222 Volkswagen ID.7 6 732 Volkswagen ID.4 6 623 Volkswagen ID.3 6 394 Kia EV3 5 445 BMW iX1 5 042 Audi Q6 e-tron 5 007 Skoda Enyaq 4 866 Renault 5 4 563