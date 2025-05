Après les versions standard, restylées au début de l’année 2025, c’est au tour du Skoda Enyaq RS de s’offrir un petit coup de jeune. La voiture électrique sportive mise notamment sur une puissance en hausse.

Crédit : Skoda

Contrairement à Volkswagen, qui possède déjà une gamme électrique bien étoffée, Skoda reste de son côté un peu en retrait. Le constructeur tchèque commercialise actuellement deux modèles, à savoir l’Enyaq, qui avait été dévoilé en 2020 ainsi que l’Elroq. Ce dernier avait été présenté lors du Mondial de l’auto de Paris 2024.

Un léger restylage pour la version sportive

Si la firme avait également pour projet de lancer une citadine électrique sous les 20 000 euros, elle y a finalement renoncé pour le moment. Ce qui n’empêche pas cette dernière de continuer à travailler sur son catalogue.

C’est ainsi que Skoda a restylé son Enyaq au début de l’année 2025. Et voilà que le constructeur vient d’offrir le même traitement à la version la plus sportive. Pour mémoire, celle-ci avait été présentée pour la première fois au milieu de l’année 2022 et elle est disponible en coupé et en version standard.

Crédit : Skoda

Mais alors, par quoi se caractérise ce nouveau restylage ? Au premier coup d’œil, le style change en réalité assez peu. Cependant, on note l’arrivée de nouveaux feux de jour de chaque côté de la face avant, qui bénéficie d’un bouclier très légèrement redessiné. La calandre est sans doute la principale évolution de la voiture, puisque sa taille a été très fortement réduite. Elle est toujours illuminée, mais de manière un peu plus discrète. Le style est complété par de nouvelles jantes de 20 et 21 pouces, tandis que le Cx (coefficient de traînée) reste très bas.

Il est annoncé à 0,251 pour la version standard et 0,239 pour le coupé. De profil, rien ne change pour la silhouette mais la partie arrière a bénéficié d’un nouveau coup de crayon. Cela se voit cependant surtout au niveau des feux, car le reste demeure très proche de l’ancienne version.

On retrouve également des éléments noir brillant un peu partout, que ce soit sur les rétroviseurs et les boucliers. La voiture a également le droit à un toit panoramique. Les dimensions ne semblent quant à elles pas avoir changé.

Crédit : Skoda

À bord, la présentation ne change quasiment pas et le conducteur a le droit à un grand écran tactile de 13 pouces livré de série. Ce dernier est toujours compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et il est associé à un petit combiné d’instrumentation numérique de 5 pouces. L’empattement mesure toujours 2,77 mètres, ce qui profitera une nouvelle fois aux passagers à l’arrière. Le volume de coffre ne semble pas avoir évolué. Il mesure pour mémoire entre 585 et 1 710 litres.

Une petite montée en puissance

Il est possible de profiter en option d’un affichage tête-haute en réalité augmentée. Ce n’est pas tout, car un système audio Canton à 12 haut-parleurs est aussi proposé. Il est possible de choisir parmi deux ambiances, Lounge et Suite, avec des inserts en daim ou en similicuir. Le confort est de mise, avec la climatisation automatique tri-zones livrée de série. Sous son capot, le nouveau Skoda Enyaq RS restylé embarque toujours deux moteurs électriques, mais il voit sa puissance augmenter.

Crédit : Skoda

Celle-ci gagne 40 chevaux pour passer à 340 chevaux. De quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Le cousin de la Volkswagen ID.4 GTX embarque une batterie de 84 kWh (79 kWh nets), qui lui permet de parcourir jusqu’à 560 kilomètres.

C’est un peu mieux que les 541 kilomètres d’autonomie WLTP de la précédente version. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 185 kW. Le SUV est livré de série avec une pompe à chaleur.

Cette puissance en fait donc le SUV électrique le plus performant dans le groupe Volkswagen, en faisant jeu égal avec le petit frère Elroq RS. Le cousin Volkswagen ID.4 GTX n’est plus en vente pour le moment en France. On peut donc dire que l’Enyaq RS fait mieux que l’ID.4 en termes de performances.

Crédit : Skoda

Il intègre aussi la charge bidirectionnelle et la conduite autonome de niveau 2 fait partie de la dotation de base. La voiture a aussi le droit au Remote Park Assist, qui lui permet de se garer automatiquement, à l’aide du smartphone. Pour le moment, Skoda n’a pas encore dévoilé le prix de son Enyaq RS restylé dans son communiqué officiel. Pour mémoire, l’actuelle version est affichée à partir de 61 130 euros. Ce qui ne lui permet pas d’être éligible au bonus écologique.