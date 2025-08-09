Comment entretenir et protéger son smartphone pliable ?

Les smartphones pliables sont de véritables bijoux de technologie, mais leur conception particulière exige un minimum d’attention. Voici nos conseils pour en prendre soin au quotidien et éviter les mauvaises surprises.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Les smartphones pliants ont gagné en maturité ces dernières années, avec des modèles de plus en plus robustes et polyvalents. Qu’il s’agisse d’un Galaxy Z Fold, d’un Pixel Fold ou d’un Honor Magic V, tous partagent un point commun : une charnière mécanique et un écran flexible, bien plus sensibles que ceux d’un téléphone classique. Et si ces appareils premium coûtent souvent plus de 1 500 euros, leur durabilité dépend aussi de l’attention que vous leur portez.

Nettoyez régulièrement, mais en douceur

Un bon entretien passe par un nettoyage régulier même pour votre smartphone. Toutefois, avec un écran pliable, pas question d’utiliser n’importe quoi.

Utilisez un chiffon en microfibre propre et sec pour enlever les traces de doigts et la poussière. Par ailleurs, évitez les produits abrasifs, les sprays à base d’alcool ou les lingettes désinfectantes classiques, qui peuvent abîmer la couche protectrice de l’écran. En cas de besoin, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau distillée.

Pensez aussi à inspecter la charnière. Les constructeurs font de gros efforts pour limiter l’intrusion de poussière, mais un pli reste un point d’entrée pour tout un tas de problèmes. Un petit souffleur d’air peut être utile pour déloger les saletés, sans risquer d’endommager le mécanisme.

Chiffon microfibre

Ne forcez jamais la charnière

Les charnières sont conçues pour résister à des centaines de milliers d’ouvertures, mais elles restent sans aucun doute un point fragile de l’appareil. Si vous sentez une résistance ou un craquement inhabituel, ne forcez pas.

En cas de doute, mieux vaut consulter le SAV ou un centre agréé. Forcer pourrait entraîner des dommages irréversibles, non couverts par la garantie.

La charnière plus droite du Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Évitez les objets dans la pliure

D’ailleurs, puisqu’on parle de charnière : il y a un geste simple à adopter. Il faut toujours vérifier que rien ne se trouve sur l’écran avant de replier votre smartphone.

Un grain de sable, une miette ou même une petite poussière peut rayer l’écran lorsqu’on le referme. C’est d’autant plus vrai que les écrans pliables sont souvent en plastique ou en verre ultrafin, donc bien moins résistants aux rayures que le Gorilla Glass classique.

Le réflexe à adopter : un coup d’œil rapide avant de replier l’appareil, surtout si vous êtes en extérieur ou à table.

La pliure du Samsung Galaxy Z Fold 3 // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Utilisez une coque dédiée

Alors oui, on sait : les smartphones pliables sont déjà bien assez imposants. Et puis, en toute logique, puisqu’on les referme, ils s’auto-protègent, non ? Pas réellement.

Optez pour une coque conçue spécifiquement pour votre modèle. Les accessoires officiels sont souvent bien pensés, avec des découpes précises pour la charnière et les ports. Certaines coques offrent même un grip supplémentaire pour mieux tenir le téléphone en main, tout en protégeant les bords sensibles.

Évitez en revanche les protections génériques ou trop rigides qui pourraient gêner le mécanisme de pliage ou exercer une pression excessive.

Attention à la chaleur… et à l’eau

Les modèles pliants sont parfois certifiés IPX8, comme les smartphones de Samsung, mais cette étanchéité ne concerne pas la poussière et les très petites particules : gardez bien cela en tête avant de l’emporter à la plage ou en randonnée.

De même, évitez d’exposer l’appareil à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut endommager l’écran interne ou affecter la fluidité de la charnière. Laissez-le à l’ombre, surtout en été, et ne le laissez jamais dans une voiture fermée.

À lire aussi :

Le Honor Magic V5, nouveau pliable « le plus fin du monde », montre les limites de la course à la minceur