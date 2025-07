Le Honor Magic V5, nouveau pliable « le plus fin du monde », montre les limites de la course à la minceur

Sans doute vexé de s’être fait piquer le titre de « mobile pliable le plus fin au monde » par Oppo, Honor est revenu à l’attaque avec son Magic V5 présenté en Chine hier. Mais les progrès sont moins spectaculaires que prévu.

Le Honor Magic V5 et ses 8,8 mm d’épaisseur // Crédit : Honor

8,8 mm, soit l’équivalent de 4 pièces de deux euros entassées les unes sur les autres. En présentant son Honor V5 Magic en Chine le 2 juillet 2025, Honor a voulu frapper fort en présentant un mobile pliable encore plus svelte que le désormais célèbre Oppo Find N5.

Mais le mobile du constructeur chinois n’est en fait que très légèrement plus fin que la concurrence pour des raisons évidentes de limites physiques et techniques, relève Notebookcheck.

Une finesse toute relative

Comme l’avait prédit Oppo, la course à la minceur sur les smartphones pliables touche à ses limites. Le nouveau téléphone d’Honor n’est qu’un demi-millimètre plus fin que son concurrent, une différence quasi invisible à l’œil nu. Et ce record vient en plus avec quelques astérisques non négligeables.

Les 8,8 mm ne sont atteints que dans la version blanche du mobile, les finitions des autres modèles rajoutant une minuscule épaisseur à l’ensemble. Il faut aussi noter que l’important îlot photo (qui est quasiment aussi gros que le téléphone en lui-même) rajoute en réalité une épaisseur considérable au téléphone, écornant quelque peu la prouesse technique sur laquelle est vendu le téléphone.

Le profil du Honor Magic V5 // Crédit : The Verge

La volonté de créer des smartphones de plus en plus fins va aussi se heurter à un problème de taille : le port USB-C. Sur l’Oppo Find N5 déjà, la connectique semblait bien à l’étroit. Avec un demi-millimètre de moins, il y a fort à parier qu’on touche là aux limites physiques de ce qu’il est possible de faire tout en intégrant une telle prise sur un téléphone.

Prix et disponibilité

Une fois ces précisions apportées, on peut tout de même saluer l’exploit technique qu’a réussi à faire Honor puisque le Magic V5 embarque une fiche technique tout à fait honorable. On y trouve un écran extérieur de 6,4 pouces, un afficheur intérieur de 7,95 pouces (tous les deux Oled et 120 Hz). 12 ou 16 Go de RAM accompagnent le processeur Snapdragon 8 Elite et une batterie de 5820 mAh alimente le tout (6100 mAh pour le modèle chinois).

Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx (stabilisé optiquement), un ultra grand-angle avec toujours 50 Mpx de Pixel et un zoom 3x de 64 Mpx. En frontale, c’est 20 Mpx qui s’occuperont de capturer les selfies.

Pour aller plus loin

Va-t-on assister à une nouvelle course à la finesse sur les smartphones ?

Pour le moment, les prix et la disponibilité du Magic V5 en Europe sont inconnus. En conversion brute, les prix chinois affichés par Honor vont de 1000 € à 1300 €, mais sans doute qu’il faudra ajouter une bonne dose de taxe là-dessus.