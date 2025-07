La version ultime de l’iPad Pro M4, 13 pouces avec 2 To de stockage, est à son meilleur prix pendant les soldes

Apple enfonce le clou avec son iPad Pro 2024 de 13 pouces, un monstre de puissance qui flirte avec la frontière entre tablette et laptop, pour ceux qui refusent le moindre compromis. Et pour ces soldes d’été, Cdiscount lance une promotion faisant passer le prix de la version 2 To à 1 999 euros contre 2 279 euros sur le site d’Apple.

Avec son iPad Pro de 2024, la marque à la pomme pousse le concept encore plus loin avec une finesse inédite et un poids plume pour un appareil de ce calibre et qui devrait encore repousser les limites dans la version 2025. À l’heure où le télétravail et la mobilité dominent nos vies, cette tablette s’affirme comme le compagnon ultime pour ceux qui veulent tout, partout, tout de suite. Cdiscount profite des soldes d’été pour faire passer l’iPad Pro 2024 dans sa version 13 pouces et 2 To sous les 2000 euros.

Les atouts de cet Apple iPad Pro 2024

Un écran OLED Ultra Retina XDR de 13 pouces

Une puce M4 qui ridiculise la plupart des ordinateurs portables

Un stockage rapide de 2 To

Au lieu de 2 279 euros sur le site d’Apple, l’iPad Pro 2024 de 13 pouces avec 2 To de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 1 999 euros sur Cdiscount.

Des performances de bureau dans un écrin de tablette

L’iPad Pro 2024 n’est pas qu’une belle vitrine technologique, c’est un véritable bulldozer sous sa coque en aluminium brossé. Avec sa puce M4 gravée en 3 nm, il explose les scores de performances, offrant une fluidité qui laisse rêveur même sur les tâches les plus lourdes comme le montage vidéo 4K, la modélisation 3D ou le développement d’applications.

Côté stockage, Apple propose ici un espace digne d’un SSD de station de travail avec pas moins de 2 To, parfait pour les créateurs qui jonglent avec des bibliothèques de fichiers volumineuses. Le tout est servi par iPadOS surtout depuis la mise à jour 26, un système de plus en plus proche de macOS, notamment avec Stage Manager et la prise en charge des écrans externes en plein écran.

Et pour la connectivité, la compatibilité WiFi 6E assure des vitesses de transfert et de navigation fulgurantes, pendant que l’USB-C Thunderbolt 4 ouvre la porte à tous les accessoires pros : écrans, disques durs rapides, hubs… L’iPad Pro n’a jamais été aussi proche d’un MacBook. Seul bémol, il ne possède qu’un port, ce qui empêche de le transformer en véritable laptop, mais cela ne l’empêche pas d’avoir fait l’unanimité au sein de la rédaction avec une note de 8/10.

Un écran qui enterre la concurrence

L’écran Ultra Retina XDR de 13 pouces, équipé de la technologie Tandem OLED, s’impose comme la véritable vedette de ce nouvel iPad Pro. En superposant deux dalles OLED, Apple réussit à offrir une luminosité maximale de 1600 nits en HDR, un contraste abyssal et une précision colorimétrique d’une justesse redoutable. Les couleurs gagnent en intensité, les dégradés en finesse, et les détails explosent littéralement, même en plein soleil.

La dalle 120 Hz ProMotion offre en prime une réactivité exemplaire pour le dessin et la prise de notes avec l’Apple Pencil Pro, tandis que la technologie True Tone adapte la température des couleurs pour un confort visuel optimal.

Et malgré cette qualité d’affichage, l’iPad Pro reste le plus fin jamais créé par Apple avec seulement 5,1 mm d’épaisseur, sans rien sacrifier à l’autonomie grâce à une batterie calibrée pour tenir toute une journée de travail intensif. Le tout, dans un châssis qui pèse à peine plus de 580 grammes, un exploit technologique qui donne le tournis.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad Pro 2024.

