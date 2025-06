Apple préparait un changement tout en finesse pour l’iPad Pro

Pour sa prochaine génération d’iPad Pro, Apple adopterait une nouvelle technologie d’écran OLED. Cette dernière lui donnerait les coudées franches pour réduire nettement l’épaisseur des bordures de l’écran de ses futures ardoises premium… mais potentiellement aussi leur conférer un design plus compact.

L’iPad Pro M4 conserve de large bordures… qu’Apple voudrait gommer sur sa prochaine génération d’ardoise haut de gamme // Source : Apple

Des bordures plus fines, un format plus compact… et même un écran plus grand ? C’est un peu le grand chelem qu’Apple viserait en adoptant une nouvelle technologie d’écran OLED développée par son partenaire LG Innotek, filiale du géant coréen LG.

Baptisée OLED chip-on-film (CoF), cette technologie d’affichage pourrait effectivement offrir à Apple une plus grande marge de manoeuvre pour l’écran de ses futurs iPad Pro. Car si les iPad Pro M4 actuels disposent bien déjà d’une dalle OLED, les bordures de leur écran organique restent, il est vrai, relativement importantes. Cela fait d’ailleurs plusieurs années qu’Apple et ses iPad stagnent sur ce terrain.

Les écrans OLED CoF, c’est quoi ?

Si l’on rentre un peu dans le détail, la technologie CoF a pour particularité de fixer les contrôleurs de l’écran directement à la dalle, en utilisant un procédé de compression thermique sur film flexible. Il est alors possible d’envoyer des signaux pour contrôler individuellement chaque pixels par l’intermédiaire de transistors à couche mince, explique MacRumors.

Ce dispositif permet d’aboutir à une intégration plus étroite de la dalle le long des bords de l’écran, suffisamment pour permettre une réduction des bordures visibles. La taille de l’écran n’est donc pas inquiétée, au contraire : à format égal voire plus compact, un appareil équipé d’une dalle OLED CoF peut théoriquement intégrer un écran plus grand couplé à des bordures plus fines. En parallèle, on apprend aussi que cette technologie peut conduire à une meilleure maîtrise énergétique grâce à un traitement des signaux plus sobre.

Dans l’immédiat, on ignore par contre à quel modèle d’iPad Pro cette innovation potentielle serait destinée. On peut néanmoins imaginer qu’en s’appuyant aussi sur LG à l’avenir, et plus uniquement sur les solutions de Samsung Display, Apple pourrait réussir à faire jouer la concurrence jusqu’à abaisser le prix de certains composants de ses iPad haut de gamme. La firme aurait alors le champ libre pour maintenir ses prix actuels tout en accroissant sa marge.

Pour rappel, la prochaine génération d’iPad Pro est attendue sur le second semestre 2025. Elle miserait notamment sur des puces M5, mais aussi sur des modems 5G signés Apple pour les versions cellulaires.