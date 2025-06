La manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est encore plus abordable que d’habitude pendant les soldes d’été

Id√©ale pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est pr√©cise, polyvalente et confortable en main. Pendant les soldes d’√©t√©, vous la trouverez √† 44,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon.

Sur PC, jouer au clavier et √† la souris n’est pas id√©al pour tous les titres. Et sur un smartphone Android, l’√©cran tactile montre vite ses limites. D’o√Ļ l’int√©r√™t d’investir dans une bonne manette de jeu Bluetooth compatible Windows et Android, √† l’image de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless, que l’on trouve, pendant les soldes d’√©t√©, √† moins de 45 euros.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des g√Ęchettes polyvalentes et des sticks TMR pr√©cis

Initialement propos√©e √† 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion √† 44,99 euros sur Amazon.

Une manette sobre avec des boutons supplémentaires

La manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est un mod√®le qui reprend le design des manettes Xbox, dont elle copie notamment la disposition des boutons A, B, X et Y. Avec un poids de 246 g et un format plut√īt compact, cette r√©f√©rence devrait √™tre suffisamment confortable en main, y compris durant des sessions de jeu prolong√©es. C√īt√© √©quipement, on trouve deux sticks, entour√©s d’anneaux LED RGB qui peuvent s’animer de plusieurs fa√ßons diff√©rentes, une croix directionnelle pr√©cise ainsi que des g√Ęchettes suppl√©mentaires (R4 et L4), que l’on peut d’ailleurs reprogrammer.

C√īt√© connectivit√©, la 8BitDo Ultimate 2 Wireless est une manette sans fil qui s’accompagne d’un dongle USB-C 2,4 GHz lui permettant d’√™tre li√©e √† un PC sous Windows ; gr√Ęce √† la technologie 8Speed du fabricant, on a droit √† une latence ultra-faible (moins de 1 ms) et √† une connexion bien stable. On peut aussi l’utiliser en Bluetooth avec un smartphone Android. Avec un c√Ęble USB-C, vous pourrez aussi l’utiliser en filaire si besoin, notamment avec une Xbox.

Un mod√®le qui s’adapte √† chaque jeu

Notez que cette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est munie de joysticks TMR, un type de sticks qui reste assez rare aujourd’hui et qui promet une excellente pr√©cision tout en √©liminant les probl√®mes de drift. Il s’agit d’une √©volution des sticks √† effet Hall, tr√®s populaires aujourd‚Äôhui.

Par ailleurs, la manette embarque un petit interrupteur permettant de switcher entre deux modes pour les g√Ęchettes : les adeptes des jeux de course, dont les acc√©l√©rations de v√©hicules doivent √™tre progressives, pr√©f√©reront utiliser les g√Ęchettes lin√©aires √† effet Hall, tandis que les pros des jeux de combat utiliseront le mode plus sensible et rapide.

Enfin, l’Ultimate 2 Wireless s’accompagne d’un dock de chargement qui permet non seulement de la recharger, mais aussi de la ranger une fois la partie termin√©e. Avec sa batterie de 1 000 mAh, la manette peut en th√©orie vous permettre de jouer une vingtaine d’heures avant de devoir la reposer sur la station.

