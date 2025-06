Cet écran PC gaming incurvé 27″ (HDR, 180 Hz, 0,5 ms) à moins de 160 € est la bonne affaire du jour

L’écran PC gamer incurvé MSI MAG 274CQF fait partie de ces références qui permettent d’être véritablement plongé dans l’action lors des sessions de jeu. Ce modèle très bien équipé et fluide est en plus disponible à un super prix, soit 157,69 euros au lieu de 249,99 euros chez PC Componentes.

Grande dalle incurvée, taux de rafraîchissement élevé, faible temps de réponse… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’écran PC MSI MAG 274CQF est réellement taillé pour le gaming, et idéal pour les joueurs qui recherchent un modèle capable d’offrir une belle fluidité à tout moment. La bonne nouvelle, c’est que les intéressés pourront en ce moment le trouver à moins de 160 euros. En voilà, un excellent rapport qualité-prix.

Les atouts du MSI MAG 274CQF

Une dalle incurvée QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

Avec Adaptive Sync

Affiché à 249,99 euros sur le site officiel, l’écran PC gamer MSI MAG 274CQF est aujourd’hui disponible en promotion à 157,69 euros chez PC Componentes.

Une grande dalle qui favorise l’immersion

Le moniteur MSI MAG 274CQF adopte tout d’abord un design très typé « gaming » avec ses angles marqués et ses détails géométriques futuristes au dos. L’écran est soutenu par un pied en Y assez massif, mais bien stable, qui permet aussi de glisser des périphériques sous la dalle sans encombre.

Notez par ailleurs que cet écran est assez ergonomique, puisque son inclinaison peut être réglée. On aurait tout de même apprécié pouvoir aussi moduler sa hauteur pour encore plus de confort. Concernant l’écran plus précisément, le moniteur embarque une dalle VA de 27 pouces, affichant une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels).

Elle promet donc des couleurs bien vives, un excellent rapport de contraste et même de larges angles de vision. Sachez par ailleurs qu’elle couvre le spectre DCI-P3 à 93 % ; la palette de couleurs affichées est donc particulièrement étendue. N’oublions pas de mentionner le gros point fort de cette dalle : sa courbure de 1500R.

Pour rappel, une telle dalle incurvée permet à nos yeux de distinguer ce qu’il se passe sur les bords de l’écran sans trop d’efforts. La fatigue oculaire est en plus réduite, sans oublier que cette courbure renforce la perception de la profondeur et permet donc de rendre chaque scène plus réaliste.

Une fluidité exemplaire

Cet écran PC gamer bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Les flous de mouvement ? Ils n’ont pas leur place ici, pas plus que les lags. Ajoutons à cela un temps de réponse de 0,5 ms, grâce auquel les ralentissements à l’image sont grandement minimisés. Les amateurs de FPS, des titres dans lesquels la réactivité est primordiale, devraient apprécier. Autrement, l’Adaptive Sync est aussi de la partie et se charge de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le frame rate de la carte graphique, ce qui permet de résoudre les problèmes de déchirure d’écran.

Le MAG 274CQF intègre aussi une technologie bien pratique en jeu, baptisée AI Vision, qui lui permet de révéler chaque détail dans les zones sombres, mais également d’améliorer la luminosité globale. Autant dire que les ennemis tapis dans l’ombre n’ont aucune chance. D’ailleurs, l’écran est aussi compatible HDR, histoire d’offrir des images encore plus contrastées.

Enfin, côté connectique, celle-ci est composée d’un DisplayPort 1.4a, de deux ports HDMI 2.0b et d’une sortie casque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.