Quelles sont les meilleures montres connectées de 2025 ?

Vous voulez craquer sur une smartwatch ? Galaxy Watch, Pixel Watch, Apple Watch, Garmin ou encore Withings. Voici notre sélection des meilleures montres connectées testées par notre rédaction pour accompagner votre smartphone Android ou votre iPhone.

Une montre connectée peut rendre bien des services. En plus de donner l’heure et d’être un accessoire de mode, elle permet d’éviter de sortir son smartphone de sa poche à chaque vibration. Afin de vous aider à trouver le meilleur modèle possible, voici une sélection des meilleures montres connectées testées par Frandroid.

Au-delà des notifications, les montres connectées incarnent l’accessoire idéal pour les sportifs et sportives, qu’ils soient du dimanche ou plus sérieux. C’est souvent là qu’elles montrent toute leur utilité et déploient l’étendue de leurs fonctions. Il s’agit du nombre de pas, de l’ECG, du SpO2, du VO2max… si ces termes ne vous parlent pas, on vous explique tout ça ici.

Si votre budget est limité, rendez-vous sur notre sélection de montres pas chères. Pour une alternative originale, vous pouvez consulter notre sélection de bagues connectées. Enfin, notre comparateur de montres connectées peut aussi vous aider à mettre en compétition différents modèles. Pour accompagner au mieux cette montre, jetez aussi un coup d’œil aux meilleurs smartphones du marché.

Quelle montre connectée choisir ? Notre top 3

Apple Watch Series 10 La meilleure Apple Watch

La construction de l’Apple Watch Séries 10 reste très scolaire, très efficace et peut laisser sur sa faim.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si la montre connectée Apple est disponible en deux versions, elle dispose d’un bel écran. La technologie Oled est de la partie avec une luminosité maximale de 2000 cd/m2, offrant une luminosité optimale. Les angles de visions sont même assurés sans le moindre problème.

Dans la partie logicielle, watchOS offre quelques ajouts bienvenus au quotidien et de nombreuses fonctionnalités. Encore une fois, on regrette que les Apple Watch ne soient compatibles qu’avec les iPhone. En revanche, une première, il est désormais possible d’écouter de la musique directement via le haut-parleur de la montre.

Au niveau des capteurs, l’Apple Watch Series 10 se contente des mêmes que ceux des deux précédentes montres. La fonction Signes Vitaux permet de vous faire un bilan de la nuit basé sur plusieurs critères mesurés. La charge d’entraînement est mesurée tandis que le suivi GPS et cardiaque sont précis.

Si l’autonomie est en progrès, on reste loin de la semaine d’endurance. Avec un prix affiché à 449 euros pour sa version la plus accessible, l’Apple Watch Series 10 reste un produit onéreux. Notre test de la montre Apple est disponible à la lecture.

Pour les plus petits budgets : l’Apple Watch SE (2022)

L’Apple Watch SE 2022 a été testée par nos soins et le retour est excellent. Il s’agit d’une smartwatch aboutie avec la capacité d’installer plusieurs applications, répondre à des messages, ou bien même faire du sport.

Les fameuses trois couronnes d’activité, une vraie source de motivation au quotidien. // Source : Frandroid – Anthony Wonner

L’expérience utilisateur proposée est très complète que ce soit une simple montre connectée du quotidien, ou bien pour le sport grâce à sa fonction de suivi. Le seul reproche concret qu’il pourrait être fait à cette Apple Watch SE 2022, c’est que la smartwatch est exclusive à l’usage avec un iPhone. Son prix de 299 euros en fait l’une des meilleures montres du marché sur le plan du rapport qualité / prix.

Nous vous conseillons tout de même la lecture de notre test de l’Apple Watch SE 2022 pour en apprendre plus.

Google Pixel Watch 3 XL La meilleure montre connectée de 2025

Google continue sur sa lancée avec une 3e version de sa Pixel Watch, qui fort heureusement, s’améliore. La marque propose sa montre en deux tailles de boitiers : 41 mm et 45 mm (XL). On retrouve le design galet du boitier, mignon mais un poil épais. Éteinte, la montre est un simple galet noir (avec du Gorilla Glass 5).

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur le modèle XL, on profite d’un affichage 40 % plus grand que sur une Pixel Watch 2. L’écran Amoled est lumineux, fluide, et le mode Always On est très réussi. Sur le modèle 45 mm, l’écran fait 1,4 pouce, contre 1,2 pouce sur le modèle 41 mm.

Côté utilisation, la navigation est un modèle de fluidité. Si vous possédez un smartphone Pixel, la compatibilité sera parfaite. Les personnalisations sont nombreuses. Pour les fonctionnalités santé et sport, Google s’est une fois de plus associé à Fitbit et c’est du tout bon. Les mesures sont fiables et les fonctions sport ont été enrichies, notamment pour la course à pied. Le suivi de la fréquence cardiaque est bien précis. On reprochera en revanche un petit manque de précision sur le GPS, qui aurait pu être amélioré.

Ce nouveau modèle progresse par contre sur un point qui faisait grincer les dents : l’autonomie. Ici, vous pourrez tenir au moins deux jours, avec l’Always On.

Vous pouvez en savoir bien plus en lisant notre test complet de la Pixel Watch 3 XL, ainsi que celui de la Pixel Watch 3 si vous cherchez un modèle plus compact. Sachez que c’est notre recommandation pour la meilleure montre connectée sous WearOS.

OnePlus Watch 2R La meilleure montre connectée pas chère

Après un Watch 2 qui se distinguait par une autonomie record, OnePlus retente l’expérience avec une itération R. La OnePlus Watch 2R gomme les imperfections de la première tentative avec un design plus épuré. C’est notre Frandroid Award de la meilleure montre connectée.

Pour son affichage, la montre connectée fait confiance à la technologie AMOLED. Nous avons relevé un pic à 1000 cd/m² avec la possibilité de s’adapter. Le mode always-on est aussi performant.

La particularité de la OnePlus Watch 2R est le fait qu’elle combine deux logiciels à l’animation. Wear OS et RTOS fonctionnent de pair avec deux processeurs qui prennent le relais l’un l’autre afin d’économiser un maximum d’énergie. L’autonomie pour une montre WearOS est exceptionnelle avec 2 jours et demi.

On regrette un suivi sportif légèrement en retrait, notamment vis-à-vis de la précision cardiaque. C’est une montre parfaitement adaptée à l’usage au quotidien, avec de nombreuses fonctionnalités, même s’il manque une connectivité 4G. Son prix à 199 euros la catégorise comme l’une des meilleures montres connectées du marché. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre test de la OnePlus Watch 2R.

Quelle est la meilleure montre connectée à l’heure actuelle ? Nos autres choix

Garmin Fenix 8 La meilleure montre connectée pour le sport

La gamme Fenix de chez Garmin s’étoffe avec cette montre connectée en figure de proue. La Garmin Fenix 8 se décline tout d’abord en trois tailles différentes, ainsi que deux matériaux différents. Ce qui lui permet de s’adapter à tous les poignets, même les plus fins.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si son aspect reste discret, la Garmin Fenix 8 reste une montre orientée pour les sportifs. Dans l’arsenal des certifications mises en place, le produit est capable de résister à une pression équivalente à 100 mètres de profondeur. L’interface passe à l’AMOLED qui pour vous offrir un bel affichage et de jolies couleurs. Surtout, l’interface est tactile vous laissant le choix entre les boutons physiques et les gestes.

En matière d’animation, c’est un logiciel propriétaire qui est proposé sur la Garmin Fenix 8. La montre connectée dispose d’un module NFC, d’un capteur cardiaque ou encore un baromètre intégré. L’usage au quotidien se fait en symbiose avec l’application dédiée Garmin Connect. C’est l’un des logiciels les plus complets du marché avec des fonctions poussées pour la course à pied ou encore le vélo. Elle dispose de modes complets pour d’autres sports comme le ski. Au quotidien, la fonction Garmin Pay permet le paiement sans contact.

Même si le coach intégré est encore à améliorer, elle offre un suivi des données très précis, permettant d’offrir des informations complètes sur votre santé. Surtout, la montre connectée offre une autonomie de 14 jours. Une endurance exceptionnelle pour le lot de fonctionnalités mises en place.

La Garmin Fenix 8 est la recommandation de Frandroid si vous êtes à la recherche de la meilleure montre pour le sport. Si vous préférez une expérience plus traditionnelle, ce n’est pas la montre sur laquelle il faut s’orienter. Surtout, son prix d’entrée à 999 euros ne permet pas de largesses en termes d’investissement. Notre test complet de la Garmin Fenix 8 est aussi disponible pour plus d’éléments.

OnePlus Watch 3 La montre avec la meilleure autonomie

La OnePlus Watch 3 allie design soigné et performances solides. On apprécie particulièrement son look avec son boîtier en titane. L’écran rond LTPO AMOLED est bien lumineux (2200 cd/m²) et sa couronne rotative assure une navigation fluide et une robustesse certifiée IP68 et 5ATM.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Sous le capot, la montre est propulsée par un double processeur (Snapdragon W5 et BES2800) et une puce GPS Broadcom SYN4778. Cette configuration permet de proposer plus de 100 modes sportifs et des fonctionnalités intelligentes intégrées. On a aussi accès aux applications Google telles que Gmail, Maps et Wallet. Côté santé, la OnePlus Watch 3 offre des outils avancés tels que l’ECG, le suivi du sommeil, la mesure de la SpO2 et l’analyse de la santé vasculaire. Petit bémol cependant sur le suivi GPS ainsi que sur la mesure optique de fréquence cardiaque, qui sont un peu aléatoires durant l’exercice.

Son autonomie impressionne : avec plus de trois jours d’autonomie en étant utilisée de façon intensive, elle est la meilleure montre Wear OS sur ce point.

Retrouvez notre test détaillé de la OnePlus Watch 3 sur Frandroid.

Notez qu’en raison d’une erreur de marquage, la sortie de la montre est repoussée au mois d’avril.

Samsung Galaxy Watch Ultra La meilleure montre connectée Samsung

La toute nouvelle génération des montres connectées Samsung introduit sa déclinaison « Ultra ». La Samsung Galaxy Watch Ultra se présente dans un format massif, rond et carré. Elle reste plus lourde que la majorité des montres connectées de ce guide d’achat.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

La force de Samsung pour la majorité de ses produits, ce sont les écrans tactiles. La Galaxy Watch Ultra ne fait pas exception avec une dalle Super AMOLED de 1,47 pouce et de belles mesures. Un pic de luminosité à 3000 cd/m2 a été constaté, surpassant l’Apple Watch Ultra.

Si c’est une bonne montre connectée pour la ville, qu’en est-il pour le suivi sportif ? La Samsung Galaxy Watch Ultra se révèle être précise aussi bien sur le suivi GPS que la fréquence cardiaque. C’est aussi une excellente montre pour le sport avec des fonctionnalités exclusives. Le profil d’entraînement multisport pour enregistrer lors d’une même séance trois activités. Il est aussi possible d’intégrer des itinéraires.

En matière d’autonomie, notre protocole de test implique d’activer plusieurs paramètres énergivores. La Samsung Galaxy Watch Ultra a pu tenir au total 56 heures et 12 minutes, soit deux jours et demi. Comme vous pouvez vous en douter, c’est un produit qui s’adresse avant tout aux sportifs. Si vous êtes en quête d’une montre plus « classique » tournez-vous vers la Galaxy Watch 7.

Cette montre connectée-ci est tout à fait pertinente, mais elle reste onéreuse avec un prix de départ à 699 euros. Si elle vous intéresse, lisez notre test de la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Xiaomi Watch 2 Pro La montre connectée à l’excellent rapport qualité/prix

Après des essais sous la dénomination Redmi, Xiaomi se lance aussi sur le marché des montres connectées. La Watch 2 Pro se présente avec un design plutôt classique en comparaison à ses concurrentes. Vous n’avez droit qu’à une seule taille de boîtier et surtout un poids assez conséquent d’après notre test puisque mesuré un poids à 54 grammes sans le bracelet. Toutefois, ce poids élevé ne constitue pas de souci à l’usage quotidien.

La Xiaomi Watch 2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela permet surtout de mettre en avant le point fort de la montre connectée : l’écran tactile. Il s’agit d’une dalle Amoled de 1,43 pouce qui dispose d’un pic de luminosité mesuré par nos soins à 600 cd/m2. Ce qui est largement suffisant pour consulter votre montre en plein soleil. Vous pouvez aussi profiter d’un affichage always on pour au minimum consulter l’heure. Pendant notre test, l’écran s’est révélé comme étant quasiment irréprochable.

Dans les fonctions en place, le suivi de santé et de sport est le véritable atout de la Xiaomi Watch 2 Pro. Cette dernière embarque toutes les fonctionnalités attendues pour une montre connectée. Comme toujours, notre protocole de test nous a permis d’éprouver le système de suivi GPS ainsi la précision de fréquence cardiaque. La montre est compatible avec les systèmes Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. L’écart réel constaté est très faible tout comme pour la fréquence cardiaque. Cette Watch 2 Pro est idéale selon nous si vous voulez suivre vos performances.

La montre sous WearOS offre beaucoup de fonctionnalités et d’applications qui se révèlent être utiles au quotidien. Le seul défaut au système d’exploitation est d’entamer l’autonomie de la montre. Comptez une trentaine d’heures d’usage au quotidien d’après notre test. Pour un prix de départ à 269 euros, cette smartwatch Xiaomi est l’une des plus intéressantes en matière de rapport qualité/prix. Nous vous conseillons de lire notre test de la Xiaomi Watch 2 Pro pour en savoir plus.

Toujours au sein du catalogue de montres connectées Xiaomi il existe aussi des modèles à petit prix. En l’occurrence, la Redmi Watch est proposée à moins de 100 euros avec des prestations de bonne qualité. La montre offre une belle autonomie pour l’usage au quotidien, surtout au regard des prestations mises en place avec un suivi GPS et cardiaque irréprochable. Nous vous conseillons de lire notre test de la Xiaomi Redmi Watch 4 sur Frandroid.

Garmin Forerunner 255 La meilleure montre connectée pour la santé

Garmin se spécialise dans les montres connectées plus orientées pour le sport. Certes, la démarche est différente, mais ces dernières se révèlent être bonnes au quotidien. La Garmin Forerunner 255 se présente comme une excellente montre connectée pour le sport, et donc pour suivre votre santé.

La Garmin Forerunner 255 // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

La grosse force de ce modèle est la précision de son suivi GPS et de la fréquence cardiaque. Grâce à cela, il est possible de suivre vos séances de sport. Surtout, la Forerunner 255 propose de nombreuses sessions d’entrainement sans avoir à payer d’abonnement supplémentaire. Avec son écran lisible en plein soleil, il est possible aussi de lire toutes les données nécessaires.

Si vous n’utilisez le mode GPS qu’occasionnellement, la montre connectée est capable d’endurer jusqu’à 14 jours d’autonomie. Surtout, on peut regretter l’absence de fonctionnalités extérieures au sport. Si vous pouvez écouter de la musique, impossible de répondre à un appel ou à un message. De même, l’écran n’est pas tactile ce qui peut limiter les usages.

La Garmin Forerunner 255 a pour avantage d’être commercialisée à 350 euros. Notre test de la montre connectée Garmin est recommandé si vous souhaitez en apprendre plus.

Pour 2023, Garmin a sorti un nouveau modèle, la Forerunner 265. Celle-ci dispose d’un nouvel écran Oled de toute beauté, mais voit son tarif grimper de 150 euros et son autonomie s’affaiblir. Dans l’attente d’une éventuelle baisse de prix, on conseille pour le moment encore plutôt la Forerunner 255, à moins que vous vouliez absolument un écran de meilleure qualité.

Montre connectée ou bracelet connecté ?

Si vous trouvez les montres connectées trop chères à votre goût, vous pouvez vous tourner vers les bracelets connectés. Plus petits, moins coûteux, ils proposent des fonctions un peu similaires, mais souvent moins précises. Un bracelet connecté peut cependant suffire selon votre utilisation.

Quelles sont les montres connectées les plus fiables ?

Aujourd’hui, le marché des montres connectées est partagé par plusieurs acteurs : Apple avec l’Apple Watch, Samsung avec les Galaxy Watch, Huawei avec les Huawei Watch, mais aussi Garmin, orienté sport. On pourra également citer Withings, qui a le mérite de proposer des montres au design plus proche des montres mécaniques, ou Fitbit, qui se concentre plutôt sur la santé.

Quelle montre connectée de sport choisir ?

Contrairement à certaines idées reçues, les meilleures montres du marché ne sont pas forcément bonnes pour le sport. Pour ce faire, Frandroid à fait un guide d’achat dédié aux meilleures montres pour le sport. C’est la Garmin Forerunner 255 que nous vous recommandons qui fait partie des meilleurs appareils disponibles. Notamment grâce à un suivi GPS et cardiaque très précis. Le logiciel pour l’entraînement est aussi performant afin d’avoir des données précises et des fonctionnalités de bien-être. Cerise sur le gâteau, celle-ci se paye le luxe d’être accessible à 350 euros.

Quelle est la meilleure montre connectée pas chère ?

Si notre sélection regroupe les meilleurs modèles de montres disponibles à l’heure actuelle sur le marché. Si vous êtes à la recherche d’un produit capable de suivre vos activités sportives sans avoir à débourser trop d’argent, nous vous renvoyons vers notre guide d’achat des montres connectées pas chères. En l’occurrence, notre modèle recommandé est la Xiaomi Watch 2 dont voici le test complet.

Est-ce vraiment utile d’avoir une montre connectée ?

Vous pouvez tout d’abord faire un choix assez simple selon le smartphone que vous possédez, sous Android ou iOS. Celles et ceux qui possèdent un iPhone pourront directement se tourner vers une Apple Watch.

Si vous avez un smartphone Android, le choix peut être plus long. Il dépendra principalement de l’écran souhaité. Si vous préférez, par exemple, un écran tactile, un écran avec des aiguilles, ou AMOLED, etc. Il faudra ensuite réfléchir à l’usage que vous en ferez, si elle sert surtout à recevoir les notifications de votre smartphone ou si vous recherchez plutôt des fonctionnalités pour vous accompagner lors de vos activités sportives. Bien évidemment, le look de la montre aura aussi son importance, car il s’agit également d’un accessoire de mode que vous portez au poignet.

Puis-je acheter des bracelets supplémentaires ?

Le bracelet de la montre est également important, il faut réfléchir au matériau ainsi qu’à sa taille. Certains modèles utilisent des tailles standards alors que d’autres ont des tailles plus exotiques. Toutes les montres sont livrées avec un bracelet par défaut.

Il peut être intéressant d’investir dans un bracelet conçu dans un matériau correspondant à votre usage. On préféra du caoutchouc pour les sportifs (ou bien du Fluoroélastomère, comme sur les Apple Watch), du cuir (véritable, vegan…) pour ceux qui privilégient l’élégance. Comme sur une montre classique, le cuir s’usera au fil du temps.

Est-ce qu’une montre connectée fonctionne sans téléphone ?

La plupart des montres connectées au cœur de notre sélection fonctionnent grâce à une connexion Bluetooth en général, vous devez compter sur une dizaine de mètres entre votre montre et votre smartphone.

