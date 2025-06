Les 3 meilleures montres connectées testées par Frandroid en juin 2025

Sur le marché des meilleures montres connectées, la part belle est souvent faite aux modèles dédiés à la santé. C’est le cas de notre top 3 des meilleures références testées le mois dernier.

Les meilleures montres connectées ne sont pas forcément celles qui sont le plus adaptées pour le sport. C’est un adage que nous répétons souvent sur Frandroid. Sur le courant du mois dernier, notre rédaction a pu tester plusieurs modèles divers et variés. Les trois modèles retenus sont, en l’occurrence, trois produits destinés au suivi de la santé et de votre activité sportive. Voici le top 3 des meilleures montres du mois.

Amazfit Bip 6 Une montre de sport pas chère mais diablement efficace

L’Amazfit Bip 6 est une référence de montre connectée qui ne paie pas de mine au premier abord. En matière de design, celle-ci n’offre aucune évolution majeure mais conserve un bon niveau de finition, surtout au regard de son prix. Vous avez même droit à un bel écran Amoled pour une belle luminosité quelles que soient les circonstances. Si l’interface est claire et fluide, il manque des applications tierces pour le quotidien. La Bip 6 brille surtout dans le suivi de l’activité sportive avec des données GPS et cardiaques fiables. Enfin, l’autonomie permet de tenir 5 jours au complet malgré les 2 heures de recharge. Un dernier mot sur le prix : celui-ci s’affiche à 79 euros.

L’Amazfit Bip 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Huawei Watch 5 La montre design pour la santé

Sur son tout nouveau catalogue de montres connectées, Huawei propose plusieurs modèles destinés à des usages différents. La Huawei Watch 5 arbore un design moderne avec un cadran bombé. Elle se décline en plusieurs matériaux et différentes tailles. Avec un écran AMOLED capable de proposer une luminosité à 3000 cd/m², elle est à l’aise dans toutes les situations. Si elle propose un beau suivi de santé et un bel accompagnement au quotidien, on note de beaux ratés dans le suivi GPS. On regrette aussi le manque d’applications tierces qui auraient été bienvenues. En termes d’autonomie, nous avons mesuré 3 journées d’autonomie complètes. Enfin, le prix débute à 449 euros.

La Huawei Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Suunto Run Le bon investissement

Lors de notre test de la Suunto Run, sa relative discrétion est le premier élément que nous avons remarqué. Celle-ci se place sans le moindre problème à votre poignet. Comme souvent, c’est un écran AMOLED qui est en place avec une belle luminosité à la clé. S’il s’agit d’une montre entrée de gamme pour la marque, elle n’est pas dénuée pour autant des fonctions de santé nécessaires. La puce GNSS permet ainsi un suivi GPS précis. Enfin, notez que la Suunto Run est vendue à 249 euros, ce qui en fait un modèle plus que recommandable.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

