Chrome va vous permettre de mieux séparer vie pro et perso sur iPhone

Utilisée par de nombreuses entreprises, l’offre professionnelle de Google se fait une petite place sur la version iOS de Chrome en proposant désormais un espace dédié aux communications d’entreprise.

Si vous êtes du genre à créer une cloison étanche entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, la dernière nouveauté de Google Chrome devrait vous ravir. Dans un billet de blog relayé par 9to5Mac, le géant de la recherche a annoncé que son navigateur pourrait désormais séparer efficacement ces deux facettes de votre vie.

La nouvelle version du navigateur pour iPhone et iPad permet de créer des espaces dédiés aux comptes professionnels. Pour peu que vous utilisiez la solution Google Workspace.

Des sessions étanches entre elles

Depuis la récente mise à jour, il est plus simple de jongler entre un profil personnel et professionnel. Le tout en gardant les données bien séparées. Passer de l’un à l’autre se fait en deux clics au sein de Chrome et, une fois basculé sur le profil géré par votre entreprise, aucun élément de votre historique, de vos favoris ou de vos mots de passe ne fuitera d’une session à l’autre, permettant ainsi de garder tout bien séparé.

Les éléments de navigation, comme le flux Discover ou les sites les plus fréquemment visités, seront également spécifiques chaque session pour ne pas se retrouver avec des sites de réservation de camping dans son profil professionnel.

La navigation depuis un compte pro pourra aussi obéir à certaines règles, comme l’impossibilité de visiter certains sites ou le partage automatique de certaines données pour renforcer les politiques de sécurité de l’entreprise. Un pop-up de présentation résume tous ces détails lors de la première connexion à un compte géré par une entreprise.

Un ersatz de profil professionnel

Bien évidemment, cela ne fonctionne qu’avec les entreprises utilisant Google Workspace, la solution d’hébergement de mail, de fichiers et d’agenda proposés par Google aux firmes à travers le monde. Mais si c’est votre cas et que vous vous trimbalez également un iPhone, cette nouveauté devrait vous plaire.

Cela se rapproche assez nettement de ce que propose déjà Android nativement avec son « profil professionnel » qui permet de carrément cloner des applications en les liant à un autre compte tout en assurant une étanchéité parfaite entre les deux sessions. N’ayant pas la main sur le système d’exploitation sous-jacent, Google réplique donc la même chose sur iOS, mais au sein de Chrome uniquement.

