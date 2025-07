Les futurs écouteurs sans fil accessibles de Samsung devraient ressembler à ça

Samsung devrait compléter sa gamme d’écouteurs sans fil, avec un remplaçant des Galaxy Buds FE. Une fuite montre à quoi pourrait ressembler les futurs Galaxy Buds 3 FE de Samsung.

Un rendu publié par Evan Blass montre un aperçu des prochains écouteurs entrée de gamme de Samsung : les Galaxy Buds 3 FE (nom de code « GB3FE« ). Ces derniers devraient prochainement compléter la gamme des Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro.

Si ces écouteurs vous semblent familier, c’est normal. Les Galaxy Buds 3 FE semblent être des clones des Galaxy Buds 3 Pro, avec tout de même quelques différences. Rappelons par ailleurs que la gamme Galaxy Buds 3 a introduit un design radicalement différent de ce que faisait la firme Coréenne jusqu’à présent.

On peut s’attendre à la suppression de certains éléments pour réduire les coûts, Galaxy FE oblige. Sur le rendu, on peut apercevoir que les LED, présentes sur les branches des écouteurs, semblent absents.

Il est toutefois surprenant que Samsung n’ait pas pris la décision de s’inspirer des Galaxy Buds 3, plus abordables que les Galaxy Buds 3 Pro, pour ses prochains écouteurs accessibles. Nous aurions donc à faire à des écouteurs intra-auriculaires (au lieu d’un format dit « Open Type », avec bien entendu une réduction de bruit active intégrée.

