Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Amazon Fire HD, Microsoft Surface, les principaux fabricants de tablettes tactiles proposent aujourd’hui de nombreux produits avec des usages et des tarifs très différents. Que vous choisissiez une tablette pour regarder Netflix ou YouTube sur un grand écran ou que vous ayez besoin d’un appareil puissant pour vous épauler lors de vos déplacements, découvrez notre sélection des meilleures tablettes en 2019.

Même si le marché des tablettes connait un ralentissement depuis quelques années, elles restent populaires pour les amateurs de grands écrans tactiles qui ont envie d’avoir une expérience mobile plus confortable lors de déplacements ou à la maison. En fonction de vos besoins, il est important de bien choisir sa tablette afin d’éviter de payer le prix fort pour n’avoir qu’un usage multimédia. Quelles sont les meilleures tablettes en fonction de votre besoin et de votre budget ? Découvrez notre sélection.

iPad Pro (2018) : la meilleure tablette

À coté de l’iPad (2018), aka la tablette historique d’Apple, on retrouve dorénavant l’iPad Pro (2018) qui transforme totalement la célèbre tablette. Le nouvel iPad Pro reprend les éléments qui ont fait le succès de l’iPhone X, comme un écran avec des bords réduits et la solution maison de déverrouillage facial d’Apple, Face ID, tout en conservant ceux qui ont fait le succès des précédentes générations d’iPad Pro, comme l’Apple Pencil ou l’écran 120 Hz parfaitement calibré.

De plus, il s’agit maintenant de l’une des tablettes les plus performantes du marché grâce à son SoC Apple A12X Bionic, qui garantit des performances de très haute volée pour un appareil mobile et permet notamment de faire tourner Adobe Photoshop en version complète sans ralentissements. On retrouve maintenant un port USB-C, qui permet à l’iPad Pro (2018) d’être compatible avec de nombreux périphériques et même de recharger son smartphone grâce à sa batterie conséquente.

L’iPad Pro (2018) est sans aucun doute la meilleure disponible aujourd’hui sur le marché des tablettes. Cependant, celle-ci à un coût : à partir de 899 euros pour la version 11 pouces et à partir de 1 119 euros pour la version 12,9 pouces. C’est cependant une solution à considérer à la place d’un ordinateur portable pour les créatifs. L’arrivée d’iPad OS donne par ailleurs un nouvelle élan à l’iPad, qui, de plus en plus, se rapproche d’un Mac avec un écran tactile.

Pourquoi choisir l’iPad Pro (2018) ?

Pour iPad OS

Excellentes performances avec son SoC A12X Bionic

Nouvel Apple Pencil magnétique

Nouvel écran avec bords réduits et 4 haut-parleurs

Samsung Galaxy Tab S6 : la meilleures sous Android

Après la Galaxy Tab S5e au printemps, Samsung s’est fendu de la Galaxy Tab S6 à la fin de l’été. Il s’agit de la vraie nouvelle tablette haut de gamme de la firme coréenne pour la saison 2019 – 2020. C’est donc la concurrente de l’iPad dans le monde Android. iPad OS reste selon nous le meilleur OS tablette, mais OneUI basé sur Android 9 se defend bien sur cette ardoise.

La Galaxy Tab est une tablette complète avec un écran de 10,5 pouces affichant du 2560 x 1600. Sans surprise elle est équipée d’une de ces dalle Amoled dont Samsung a le secret pour des couleurs éclatantes et des noirs infinis. Les performances sont également au rendez-vous avec un processeur à 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz et 8 Go de RAM.

Comme ses devancières, elle prend un charge un stylet. Samsung peut transférer à sa tablette le savoir-faire acquis sur ses Galaxy Note. On retrouve donc la même technologie sur la Tab S6, qui pourra en plus s’accorder avec un clavier. Couplé à DeX, cela donne un ensemble qui se rapproche assez fortement d’un ordinateur portable.

Sa batterie de 7040 mAh lui confère enfin une excellente autonomie. Elle a de plus le mérite d’être particulièrement fine — moins de 6 mm — et de proposer 256 Go de stockage par défaut. Bref, il s’agit aujourd’hui de la meilleure tablette Android. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre prise en main de la Galaxy Tab S6.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S6 ?

Son excellent Amoled de 10,5 pouces

Stylet, clavier et mode DeX

Performances, finesse et stockage

Galaxy Tab A (2019) : le meilleur rapport qualité/prix

L’iPad 2018 a été plusieurs mois le meilleur rapport qualité/prix mais c’était sans compter sur l’arrivée de la Galaxy Tab A (2019) de Samsung qui l’a détrônée. Compte tenu de son tarif contenu sous la barre des 200 euros, l’ardoise s’est révélée être une très bonne surprise lors de notre test.

Elle brille notamment par sa finesse, son autonomie et OneUI de Samsung que l’on utilise toujours avec plaisir. Pour tenir son tarif, le Coréen a toutefois dû faire une concession de taille sur l’écran. Point de d’AMOLED comme la S5e évoquée plus haut, mais du LCD IPS. Il s’étend sur 10,1 pouces et affiche une définition Full HD.

Bien évidemment, l’iPad reste indéniablement une valeur sûre si vous avez un peu plus de budget à consacrer à votre tablette et que vous préférez iOS. L’iPad 2018 supporte l’Apple Pencil ce qui pourra plaire au plus créatifs. Vous le trouverez autour de 300 euros chez les différents marchands.

Pourquoi choisir la Galaxy Tab A (2019) ?

Un excellent rapport qualité/prix

Finesse et autonomie

Android 9 et OneUI

Surface Pro 6 : l’alternative hybride de Microsoft

Solution hydrique par excellence, les Surface Pro de Microsoft font tourner Windows 10. Vous avez donc un vrai PC dans un format tablette. Et si vous voulez vraiment être productif, le clavier détachable équipé d’un TouchPad finira de transformer la tablette en véritable laptop.

Avec la Surface Pro 6, Microsoft reste sur un design et une connectique très similaires aux anciens modèles. On retrouve l’écran de 12,3 pouces au format 2:3, une béquille ajustable à l’arrière et trois ports sur la tranche droite : miniDisplayPort, USB 3,1 Type-A classique et le connecteur Surface. Malheureusement, pas de port USB Type-C pour ses nouveaux appareils, malgré le fait que cette technologie se soit fortement démocratisée sur les smartphones et PC.

Concernant les caractéristiques de la machine, elles sont tout simplement monstrueuses. On passe à la 8e génération de processeur Intel Core, avec toujours du i5 ou i7 selon les versions. Le processeur sera épaulé par 8 à 16 Go de mémoire vive et de 128 Go à 1 To de stockage en SSD. Elle intègre une caméra frontale de 5 mégapixels, compatible avec Windows Hello pour la reconnaissance faciale, et une caméra dorsale qui permet de filmer en Full HD. Enfin, elle dispose d’une autonomie de 13 heures en lecture de vidéos d’après le constructeur.

En attendant notre test, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Surface Pro 6 pour avoir plus d’informations.

Pourquoi choisir la Surface Pro 6 ?

Un laptop dans une tablette

Le design typique des Surface Pro

Sa large dalle au format 2:3

On la retrouve à moins de 900 euros sur Amazon.

Amazon Fire HD 8 : mini format, mini prix

La gamme Fire HD d’Amazon propose, depuis des années, des tablettes avec un excellent rapport qualité/prix. Disponibles pour moins de 100 euros, elles permettent de remplir les fonctions basiques que l’on attend d’une tablette : du multimédia et de la navigation web.

La dernière née de cette gamme est la Fire HD 8 (2018) qui propose un écran de 8 pouces HD, 10 heures d’autonomie et 16 ou 32 Go de stockage. C’est aujourd’hui l’une des rares tablette de petite taille sur le marché. L’iPad Mini 2019 est une solution, mais à 429 euros cette dernière version est bien trop chère à notre goût pour être recommandée.

Sa spécificité est de tourner sous FireOS 6.0, un fork d’Android (7.1 Nougat) sans le Play Store, mais avec l’Amazon Appstore. Cependant, le store d’Amazon est plutôt complet et on retrouve la majorité des applications nécessaires sur une tablette (voir ci-dessous). Son look remis au goût du jour et son prix accessible (à partir de 99 euros sur Amazon), en fait un produit très intéressant. Surtout avec un look affiné et des bordures d’écran bien plus minces.

Pourquoi choisir la Amazon Fire HD 8 ?

L’autonomie convenable

Un rapport qualité/prix difficile à égaler

Une future compatibilité avec Alexa ?

Bon à savoir avant d’acheter

Ai-je encore vraiment besoin d’une tablette ?

Après avoir eu le vent en poupe quelques années, le marché des tablettes s’est replié ces derniers temps. Avec des smartphones de plus en plus en grands, l’intérêt des ardoises s’est en effet réduit. C’est ce qui explique qu’elles sont de plus en plus tournées vers la productivité grâce à des claviers ou des stylets. Ainsi, si les tablettes haut de gamme restent d’excellent terminaux de consultation, elles deviennent de plus en plus des outils de création. Les produits moins onéreux feront toujours de très bons terminaux secondaires.

Quelles sont les marques de confiance ?

La contraction du marché des tablette a réduit sensiblement le nombres de marque encore réellement engagées sur les marché. Il n’existe en réalité plus que trois sérieuses : Apple et Samsung et Microsoft. Dans une moindre mesure on peut également ajouter Amazon, qui reste une référence sur l’entrée de gamme.

Quelles est la bonne taille d’écran ?

À l’heure où les smartphones disposent d’écran de 6 pouces et supérieur, on conseillera de se tourner vers des dalles de 9 pouces et plus pour vraiment profiter de son ardoise. Des terminaux plus petits, autour de 7 pouces, peuvent également avoir du sens dans certains cas plus particuliers.

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur ?

Si vous recherchez plus un smartphone de grande taille, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones du moment pour trouver votre bonheur. Au contraire, si vous recherchez un appareil plus complet, nous vous conseillons de consulter notre sélection de Chromebook.