Test du Karcher RCF 3 : le robot laveur de sol ultime ?

Karcher, connu avant tout pour ses nettoyeurs à eau sous pression, se lance dans les robots laveurs avec le Karcher RCF 3, qui emprunte aux laveurs balais sa technologie de nettoyage. Spoiler alert : c’est assez bluffant !

Avec son nouveau Karcher FC3, le spécialiste du nettoyage se lance sur le marché des robots laveurs. Rassurez-vous, ce produit ne s’amuse pas à lancer de jets d’eau sous pression pour remplir son office. En effet, il reprend la technologie de lavage des laveurs balais de la marque, soit un rouleau humide à haute vitesse de rotation.

Attention, il ne se prétend pas aspirateur. Même s’il peut en jouer le rôle, il est avant tout présenté comme la solution ultime pour faire étinceler vos sols durs. Nous l’avons donc soumis à de rudes épreuves pour vérifier la validité de ses prétentions.

Fiche technique

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design : Le look de la marque

Difficile d’imaginer ce design ailleurs que chez Karcher. En effet, ce robot de forme ronde est habillé d’une robe blanche et noire, avec quelques touches de jaune. Le logo de la marque est gravé sur le dôme qui cache le LIDAR, sur un fond effet métal brossé. Notez que la surface noire laquée laisse très vite apparaître les poussières qui s’y déposent.

Nous vous laissons juge de ses qualités esthétiques, mais ce n’est pas le plus élégant des robots aspirateurs que nous ayons testés. Ce FC3 est trapu et ses dimensions de 34 cm de diamètre pour 12 cm de hauteur ne font que nous le confirmer. Il aura donc du mal à passer sous de nombreux meubles, là où la concurrence, qui affiche en moyenne 9,5 cm de hauteur, a déjà du mal à se glisser partout.

À la différence de la concurrence, qui affiche au mieux trois boutons en moyenne sur leurs robots, Karcher propose ici un véritable petit panneau dédié. Il est cerclé de jaune et permet de lancer un cycle de nettoyage ou de faire revenir le robot à sa base d’une pression longue. Au centre du cercle, des icônes informatives rétroéclairées nous informent de la présence du Wi-Fi, s’il faut remplir le réservoir d’eau, vider celui d’eau sale, ou encore l’état du robot et de sa batterie.

Un système de brosses classique

Sous le robot, nous avons un gros rouleau de nettoyage en microfibre qui sera humidifié par le robot. Il provient directement des laveurs à main de la marque, qui se distingue souvent par une qualité de lavage des sols de haut niveau. Il ne reste maintenant plus qu’à voir si cela est toujours le cas à l’échelle d’un robot.

Le rouleau est accompagné d’un support qui va racler les plus gros résidus physiques avant qu’ils ne puissent boucher les circuits d’eau sale. Cela évite en plus de « salir » plus que de raison un rouleau qui le sera déjà bien assez.

Un bac à poussière et un module à eau

Le Karcher FC3 dispose d’un bac à eau avec deux compartiments. Un premier sert à stocker l’eau propre et un second à récupérer les eaux sales.

Les deux sont imbriqués de façon solide et assez logique. Nous avons une capacité de 450 ml pour le bac d’eau propre et 115 ml pour celui des eaux usagées.

La Base

Karcher ne propose qu’une mini base de recharge. Dommage que l’idée d’un dock polyvalent auto-nettoyant ne soit pas venue à l’esprit de la marque. Elle aurait pu s’inspirer des bases des laveurs balais Tineco ou Roborock, qui peuvent laver leur rouleau sans difficulté.

Les capteurs embarqués : bien doté pour le prix

Le Karcher FC3 base la majeure partie de son intelligence sur son télémètre laser. Placé sous le dôme, il sert autant à la cartographie qu’à la navigation dans l’espace.

À cela s’ajoutent des détecteurs de chute, de tapis, et bien entendu le classique pare-chocs à l’avant.

Application et gestion : en terrain connu

L’application Karcher Home Robots dédiée aux robots de la marque.

Mais revenons à notre RCF 3, dont le processus d’installation en Wi-Fi est très simple à mettre en œuvre.

Vous choisissez le robot dans la liste proposée par l’application et suivez les instructions à la lettre. Nous n’avons rencontré aucune difficulté notable ici.

La page dédiée au Karcher RCF 3 se divise en trois parties. La première, en haut, sur fond jaune, affiche le niveau de batterie du robot et résume, en surface traitée et en temps, le dernier cycle de nettoyage. Juste en dessous, sur fond blanc, nous avons la carte. Deux icônes sur la droite permettent de lancer un nettoyage de zone ou un nettoyage spot autour d’un point que vous fixez vous-même.

En bas de la carte, deux onglets permettent d’activer le lavage par défaut ou de personnaliser les réglages, tels que l’intensité du nettoyage (délicat, standard, intensif), le niveau d’eau sur trois niveaux, et le nombre de cycles de nettoyage (un, deux ou trois passages). Enfin, vous pouvez activer la fonction de contournement des tapis et moquettes.

La dernière partie permet de renvoyer le robot à sa base, de lancer un cycle de nettoyage ou de le personnaliser pour l’ensemble de votre domicile. Notez qu’il est également possible de choisir l’ordre dans lequel les pièces seront traitées.

Le menu des Paramètres donne accès à un historique de nettoyage, la gestion et modification des cartes, ainsi que la création d’un planning ou l’activation du mode « ne pas déranger ». Si cette application n’est pas toujours très intuitive et son esthétique un peu rustique, elle n’en reste pas moins efficace et assez facile à prendre en main.

Entretien et accessoires

Nous allons aborder ici la partie la moins glamour de ce test, pour ne pas dire plus… L’entretien se fait en trois étapes et doit être réalisé régulièrement. Si votre intérieur est très sale, avec des poils d’animaux ou des traces de terre provenant d’un jardin, effectuez-le au moins une fois par semaine.

Le rouleau doit en théorie être lavé à la machine après chaque usage. Pas de panique, Karcher a la bonne idée de fournir deux rouleaux dans la boîte pour éviter de vous retrouver démuni. Si votre intérieur n’est pas très sale, le laver une fois par semaine suffira.

Retirer le rouleau est simple et permet de s’attaquer au nettoyage de son socle. Ce dernier, amovible, est doté d’une série de picots qui filtrent les résidus de grande taille pour éviter de salir le rouleau ou de boucher les circuits d’eau.

Il est très efficace, tellement qu’il faut retirer les résidus incrustés avec une brosse. Ces derniers ne sont pas très ragoûtants, mais si vous ne le faites pas, bactéries et mauvaises odeurs s’inviteront.

Le bac à eau propre se sépare de celui dédié aux eaux usagées d’une simple pression sur un bouton. Il faut ensuite ouvrir ce dernier pour le vider et surtout le rincer. Cette opération doit être effectuée après chaque cycle de nettoyage.

Performances et usages : efficace en aspiration, moins en nettoyage humide

La cartographie et la navigation

La cartographie est de bon niveau. Le premier jet est déjà de qualité, assez précis, et les passages suivants l’amélioreront à la marge. En revanche, le découpage des pièces est peu précis, il est donc nécessaire de passer par les Paramètres pour optimiser votre carte.

Fusionner des pièces est très simple, mais pour en diviser une, il faut vraiment prendre le coup de main pour bien placer le segment séparateur. Il est bien entendu possible de placer des murs virtuels ou de créer des zones interdites, comme l’espace dédié à l’alimentation des animaux.

C’est recommandé, car le niveau de détection des obstacles est basique, se basant uniquement sur le télémètre laser et le pare-chocs avant. Par conséquent, un sac à dos ou une chaussure seront heurtés, voire poussés, mais le robot finira par les éviter. Cependant, les petits objets risquent d’être aspirés par le rouleau, et il est possible qu’un câble USB ou une pièce de Lego bloque l’ensemble.

Sa navigation est vraiment méticuleuse : il commence par les bords de la pièce ou de la zone, puis effectue un mouvement en zigzag. Le décalage entre chaque mouvement en zigzag est faible, donc chaque zone est en réalité traitée deux fois par le rouleau. Le RCF 3 est méthodique, prend son temps et, s’il a un doute, il recommence, ce qui peut devenir très irritant quand cela se produit. Notons qu’il longe bien les plinthes et les bords des meubles, mais les 2 centimètres entre le mur et le rouleau ne sont pas traités, tout comme les coins, qui ne sont pas toujours parfaitement nettoyés. Le détecteur de tapis fonctionne parfaitement, ce qui vous évitera de vous retrouver avec des tapis humides par accident. Malheureusement, ce robot ne traite pas les tapis ni la moquette, à notre plus grand regret.

Le nettoyage humide du sol

Ce robot est équipé d’un rouleau, similaire à ceux que l’on peut trouver sur des laveurs-balais comme le Tineco Floor One S7 Steam ou le Roborock Dyad Pro Combo. Il s’agit d’un des premiers robots laveurs dotés de cette technologie, même si nous l’attendons bientôt chez Ecovacs et Switchbot. Nous l’avons donc soumis à notre épreuve des tâches de café, cola, ketchup et maquillage qui ont séché pendant une dizaine d’heures. Soyons honnêtes, c’est un Karcher, donc nous avons été un peu plus exigeants que d’habitude pour le pousser dans ses derniers retranchements.

Situation initiale Un passage sur le cola

Au premier passage, le cola est retiré, non étalé, simplement aspiré et nettoyé, ce qui est un très bon point.

Un passage sur le café Après un passage sur le café et le cola

La tache de café sec est totalement retirée, seul un léger halo persiste, qui sera éliminé lors du mouvement de zigzag suivant. Le cola, quant à lui, est complètement éliminé.

Un passage sur le ketchup Un passage ensuite sur le maquillage

Le ketchup est très bien traité, légèrement étalé, mais cela reste limité par rapport à ce que proposent les robots aspirateurs-laveurs existants. Seules les tâches incrustées subsistent. Le maquillage est plus qu’écrémé, une bonne partie est retirée, mais le reste est étalé.

Le mouvement de zigzag suivant retire l’essentiel du maquillage et du ketchup. En un seul passage, il fait mieux que tous ses concurrents, qui nécessitent au minimum deux à trois passages pour un résultat proche, mais encore inférieur à ce que propose ce Karcher RCF 3.

En lançant un second passage, toutes les tâches sont retirées, maquillage inclus. Nous sommes vraiment face à un robot laveur de compétition.

Presque silencieux

Ce Karcher est une excellente surprise en termes de pollution sonore. En effet, même en mode de puissance maximale, le robot ne génère jamais plus de 55 dB à 5 cm, 49 dB à 2 mètres, et à peine 40 dB dans une pièce adjacente. En mode délicat, le robot est à peine audible, ce qui est vraiment appréciable.

Autonomie : un peu juste

L’autonomie est, cependant, le véritable talon d’Achille de cet appareil. En mode délicat, il a fallu 48 minutes pour nettoyer un appartement de 65 m², consommant 28 % de la batterie. En mode nettoyage approfondi, l’appareil a utilisé 54 % de la batterie en près de 98 minutes. À cela s’ajoute un temps de recharge complet de trois à quatre heures, ce qui peut freiner les sessions de nettoyage intensif.

Prix et disponibilités du Karcher RCF 3

Le Karcher RCF 3 est commercialisé au prix de 579,99 euros sur le site de Karcher, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires.