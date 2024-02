Test Roborock Dyad Pro Combo : un aspirateur-laveur balais polyvalent et efficace

Cet aspirateur-laveur balais se présente comme un appareil 5-en-1, capable d’aspirer, de laver et de sécher les sols. Une promesse alléchante, surtout si les performances de nettoyage sont au rendez-vous. Toutefois, il faut également composer avec un encombrement qui n’est pas anodin.

Si les robots aspirateurs sont efficaces au quotidien, ils ne rivalisent pas (encore) avec les aspirateurs-balais pour une aspiration et un nettoyage en profondeur. Le Dyad Pro Combo de Roborock se veut une réponse complète aux besoins de nettoyage des sols, combinant aspiration, lavage et séchage en une seule machine. Il s’agit de la déclinaison la plus complète du Dyad, qui comprend une longue série d’accessoires, chose rare habituellement chez le constructeur.

Voyons maintenant comment l’ensemble se comporte face aux agressions domestiques quotidiennes et exceptionnelles.

Design et fonctionnalités : massif et pourtant bien pensé

Le Roborock Dyad Pro Combo arbore une esthétique moderne dominée par des tons blancs et noirs. Ses lignes sont abruptes, mais non sans élégance. Il est imposant avec des dimensions de 30,5 cm de longueur, 27 cm de largeur pour une hauteur de 111,2 cm et un poids de 4,8 kg. Ceci s’explique par une motorisation de la brosse, le puissant moteur intégré et les deux bacs à eau (un pour l’eau propre, le second pour l’eau sale). Il n’est donc ni le plus discret ni un poids plume, mais comme nous allons le voir, ce n’est pas pour rien.

De plus, il faudra également trouver un espace où installer sa base qui occupe une surface de 53,2 cm x 36 cm. Cette dernière a trois usages : recharger le Dyad, nettoyer la tête de nettoyage humide et ranger les différents accessoires. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux et devraient permettre de traiter toutes les situations. Nous avons à disposition : un bac à poussière pour le mode aspiration, un tube d’extension de 70 cm, une brosse multi-surfaces, une mini-brosse motorisée et un suceur plat 2-en-1.

Source : Yazid Amer – Franrdoid Source : Yazid Amer – Franrdoid

Nous sommes face à un produit bien fabriqué, l’assemblage des différents composants laisse augurer une belle durabilité. Ce produit est modulaire avec la fonction lavage des sols et aspiration. Pour passer à ce dernier, il suffit de retirer le bloc moteur, d’y adjoindre le bac à poussière et le tube d’extension, ou directement la brosse de votre choix.

La tête motorisée pour le nettoyage humide des sols intègre trois rouleaux qui travaillent de concert. Ajoutez à cela une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, l’appareil a tout sur le papier pour être l’ennemi des poussières, résidus, taches sèches et humides. Le système DirTect doit automatiquement ajuster la puissance d’aspiration et le lavage en fonction de la saleté détectée. Pour un meilleur traitement des sols, Roborock intègre à la brosse humide un système de distribution de détergent automatique. Ce qui, selon la marque, devrait nous assurer jusqu’à 600 minutes d’utilisation.

Ergonomie : bien pensée, mais il reste encombrant

Le Dyad Pro Combo est un appareil polyvalent conçu pour tout aspirer, du sol au plafond, et nettoyer en profondeur le sol. Cela demande une petite manipulation pour passer d’un mode à l’autre, et l’ergonomie est alors très différente.

Ergonomie en mode lavage : il passe presque partout

Comme nous venons de le voir, le Dyad Pro Combo est un gros bébé de 4,8 kg et cela se ressent à l’usage. Malgré cela, la distribution équilibrée de ce poids, la large poignée et la motorisation de la brosse le rendent étonnamment facile à manipuler. Néanmoins, malgré toutes ces aides, le poids se fait sentir à la longue. Si vous êtes d’un petit gabarit, il est probable que vous fassiez plusieurs petites pauses pour reposer votre main. Les déplacements dans l’espace sont aisés, seules les zones situées sous les meubles bas sont vraiment difficiles d’accès, ainsi que les espaces étroits.

Ergonomie en mode aspirateur : polyvalent et efficace

Le passage du mode aspiration au mode lavage est simple et intuitif. Il suffit de détacher le bloc moteur, d’y adjoindre le bac à poussière et le tube rallonge ou directement l’une des brosses fournies. Le produit devient alors beaucoup plus léger, et permet une aspiration aisée même en hauteur. La poignée offre une bonne préhension, bien qu’elle se révèle un peu glissante après une utilisation prolongée. Les déplacements dans les pièces sont très souples, mais la brosse multifonction peut parfois être un peu trop large pour accéder à certains endroits.

L’Application : accessoire et essentielle à la fois

L’application Roborock n’est pas vitale à l’usage du produit. Toutefois, elle permet d’accéder aux options de configuration et aux paramètres de la base autonettoyante, ce qui la rend essentielle.

L’installation est assez simple et nous n’avons pas rencontré de difficulté particulière, à l’exception du processus de scan d’un QR Code apposé sur l’aspirateur-laveur et qui n’a pas fonctionné. Nous sommes passés par la liste des produits proposés par l’application pour lier votre Dyad à votre mobile. Tout fonctionne alors parfaitement, et vous n’aurez qu’à ajouter votre code Wi-Fi.

L’application est la même que celle qui permet de contrôler les robots aspirateurs de la marque. Nous retrouvons donc une interface épurée et colorée avec goût.

Elle permet de personnaliser de nombreux paramètres du Dyad Pro Combo, notamment la durée du séchage des rouleaux et les notifications vocales. Autre point essentiel : le lancement du nettoyage des brosses dès que l’appareil est posé sur sa base, ou à intervalles réguliers.

Nous avons ici une application cohérente, bien pensée et qui laisse paramétrer assez finement le Dyad Pro Combo. Toutefois, nous regrettons que la majorité de ces réglages ne soit pas disponible physiquement sur l’aspirateur ou la base.

Performances en aspiration et en lavage : une vraie fée du logis

Le Dyad Pro Combo est donc à la fois un laveur de sols et un aspirateur. Nous avons donc testé les performances dans ces deux modes. Nous avons déposé au sol de la litière pour chat, de la maïzena, de la chapelure et des crackers brisés.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Les 17 000 Pa de puissance d’aspiration se font vraiment sentir, la chapelure est totalement aspirée en moins d’un aller-retour. Pour la litière, il nous aura fallu un passage de plus pour tout retirer.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Toutefois, les plus gros morceaux de crackers restent sur le carreau, même en repassant dessus plusieurs fois. Quant à la maïzena, il reste des traces légères même après un second passage. En termes d’efficacité, cet appareil propose des prestations bien supérieures à la moyenne, sans être exceptionnel. La mini-brosse motorisée fait des miracles avec les poils de chat, mais nécessite au moins deux ou trois passages pour réellement retirer ces éléments. Sur des tapis à poil court, nous avons récupéré plus de 92 % des résidus disséminés. Ce chiffre passe à « seulement » 88 % sur les tapis à poil long. Le nettoyage des plinthes et des bords de meubles est de très bon niveau grâce à la conception bord à bord de la brosse de lavage.

Nous avons ensuite réparti sur un parquet du soda, du café, du ketchup, de la sauce barbecue et du maquillage. L’ensemble a séché une petite heure avant que nous ne passions les rouleaux du Dyad Pro Combo. Ces derniers tournent dans des directions opposées, ce qui, combiné à la distribution automatique du détergent, devrait assurer un très bon niveau de nettoyage.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Comme vous pouvez le constater, les taches de café et de soda disparaissent dès le premier passage. Pour les sauces, nous avons dû effectuer un aller-retour. En revanche, malgré une dizaine de passages, il est impossible d’extirper totalement le maquillage du parquet.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Hors des situations extrêmes, cet appareil se révèle donc être l’un des meilleurs laveurs de sols disponibles actuellement. Nous avons ensuite testé sa capacité à aspirer des résidus humides, ici de la terre fraîchement recueillie du jardin. En un aller-retour, l’ensemble est aspiré. Toutefois, nous devons faire un ultime passage pour retirer les dernières traces plus incrustées dans le parquet. La fonction séchage dure au maximum une minute et permet d’éliminer et de sécher rapidement l’équivalent d’un verre d’eau.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Nous avons là un aspirateur laveur de sols de très bon niveau qui, commercialisé à 699 euros, affiche un rapport qualité-prix très avantageux.

Entretien : il y a du travail au quotidien

Ce robot est capable de prouesses en nettoyage ainsi qu’en aspiration, mais il est essentiel de l’entretenir, tant pour des raisons d’hygiène que pour maintenir ses performances. Cela commence par le nettoyage du filtre HEPA, qu’il suffit de rincer régulièrement (une à deux fois par mois) à l’eau jusqu’à son remplacement. La brosse de l’aspirateur accumule des cheveux et d’autres fils, ce qui peut nuire à son efficacité.

Il est donc nécessaire de la nettoyer régulièrement et de retirer les éléments enroulés autour d’elle. Si vous n’avez pas de personnes aux cheveux longs ou d’animaux dans votre foyer, une fois par mois suffira, sinon prévoyez de le faire au moins une fois toutes les deux semaines.

L’appareil dispose de deux bacs à eau : le premier contient de l’eau propre, tandis que le second sert à récupérer l’eau sale et à filtrer les résidus. Ce dernier doit être vidé et rincé après chaque utilisation. Dans le cas contraire, les bactéries se développeront rapidement et des odeurs nauséabondes apparaîtront.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

La base intègre un système de nettoyage des rouleaux, qui utilise l’eau propre et le détergent présent dans le Dyad Pro Combo. Ce système active un cycle de lavage et de séchage des rouleaux lorsqu’on replace l’appareil sur sa station.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le processus est assez bruyant et dure environ une minute. Il se révèle efficace pour éliminer les taches courantes. Cependant, après avoir traité les taches mentionnées ci-dessus, seules des traces de maquillage subsistent. Malgré trois cycles, vous devrez les nettoyer à la main. Bon point, après le lavage des rouleaux, ils sont séchés à l’air chaud pour éviter le développement des bactéries.

Autonomie : un peu juste en mode lavage

En mode aspirateur, le Dyad Pro Combo affiche une autonomie moyenne d’approximativement une heure. Cela est suffisant dans la majorité des cas pour traiter un intérieur. En mode lavage, cependant, la batterie s’épuise plus rapidement. Ainsi, en mode automatique, l’autonomie n’atteint guère plus de 30 minutes. Si vous avez des taches particulièrement incrustées, cette durée peut descendre à moins de 20 minutes. Pour une recharge complète, comptez environ quatre heures.

Prix et disponibilités du Roborock Dyad Pro Combo

Le Roborock Dyad Pro Combo est disponible au prix de 699 euros chez différents revendeurs tels que Cdiscount, Amazon ou la Fnac. Une promotion permet toutefois de l’obtenir à 499 euros à l’heure de la rédaction de ces lignes.