Voici ce qui serait la première vidéo de la future voiture électrique abordable de Tesla. Il s’agit en fait d’une Model Y « dépouillée », mais pas tant que ça comme on peut le voir.

On en parlait à demi-mot depuis l’annonce surprise de Tesla lors des résultats du deuxième trimestre. Désormais, elle est là, sous nos yeux. Camouflée certes, mais bien réelle : la Tesla Model Y « abordable » – ou du moins plus accessible – vient de faire sa première sortie publique.

Entre clichés volés, vidéo fuitée et projections tarifaires, ce nouveau modèle s’annonce comme un tournant stratégique pour la marque d’Elon Musk.

Plus sobre, moins coûteuse, toujours Model Y

C’est sur une vidéo tournée (en Californie si l’on en croit certaines plaques d’immatriculation) que les images les plus nettes de cette Model Y revisitée ont fuité, partagées par plusieurs insiders Tesla (dont MatthewDR et LVCAPRESTI sur X, mais aussi Garage 42 sur Weibo).

On y distingue sans équivoque plusieurs éléments nouveaux, ou plutôt… supprimés. Le toit vitré panoramique, pourtant emblématique du confort premium des Model Y actuelles ? Disparu. Tout comme la bande lumineuse avant continue qui fait le charme du facelift « Juniper ». Exit aussi les écrans arrière ou encore la console centrale qui se prolonge à l’avant.

À la place, un habitacle qui semble allégé, mais les sièges sont en cuir (vegan sûrement, comme d’habitude chez Tesla), contrairement aux rumeurs qui annoncent des sièges en tissus. Ce. type de matériau reste toutefois une possibilité, puisque le Tesla Cybertruck le moins cher en est pourvu.

Les sièges en textile du Tesla Cybertruck

À l’extérieur, c’est surtout au niveau des phares que ça change : pas de bande LED à l’avant ni à l’arrière. En revanche, la caméra dans le pare-choc avant est toujours de la partie : une bonne nouvelle pour la conduite autonome et les manœuvres.

Pas un « Model 2 », mais un vrai repositionnement

C’est Elon Musk lui-même qui a mis fin aux spéculations. Lors de la présentation des derniers résultats financiers, il a confirmé que ce véhicule plus abordable ne serait pas un tout nouveau modèle, ni basé sur une plateforme inédite, mais bel et bien une déclinaison simplifiée du Model Y existant. « C’est juste un Model Y », a-t-il lancé, presque laconiquement.

Ce choix pragmatique change tout. Plutôt que de réinventer la roue avec un hypothétique « Model 2 » à 25 000 $, Tesla préfère capitaliser sur sa base industrielle éprouvée, et rogner sur les coûts par simplification : moins d’options, moins de confort, et sans doute une batterie LFP plus petite.

Les fuites évoquent un pack autour de 50 kWh, ce qui situerait l’autonomie autour des 350 – 400 km WLTP – à confirmer bien sûr.

Une Tesla à 35 000 dollars ?

C’est le calcul relayé par le compte CongressDJ sur X. En appliquant une réduction de 20 % par rapport à la Model Y RWD actuelle (vendue 44 990 $ aux États-Unis), on tombe sur un prix cible de 35 990 $. Un montant d’autant plus stratégique que le crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 $ devrait prendre fin pour Tesla d’ici la fin 2025. Offrir une Model Y à ce tarif sans aide publique, c’est l’assurance de rester dans la course face à la déferlante chinoise.

Et pour cause : BYD, Xiaomi, Geely et consorts proposent déjà des SUV familiaux électriques bien plus accessibles, notamment en Chine, mais aussi bientôt en Europe. Une Tesla, même simplifiée, à 35 000 $, avec l’écosystème logiciel, le FSD (Full-Self Driving) les Superchargeurs et la fiabilité perçue de la marque, pourrait faire très mal. Encore faut-il que les sacrifices soient acceptés par le public.

Dommage aussi de ne pas aller plus loin, car l’hypothétique Model 2 aurait pu être vendue bien moins chère, avec une plateforme différente et optimisée.

Objectif volume : production dès fin 2025

Tesla vise une mise en production d’ici la fin 2025. On parle ici d’un modèle produit sur les lignes actuelles, avec un minimum de modifications, pour accélérer le time-to-market. Une façon habile de limiter les investissements et de maximiser la rentabilité, à un moment où les marges de Tesla sont sous pression.