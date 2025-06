Fairphone 6 dévoilé en images : ce qui change vraiment par rapport au modèle précédent

À quelques jours de son annonce officielle, le Fairphone 6 fait l’objet de fuites détaillées.

Fairphone 6 // Source : WinFuture

À quelques jours de sa présentation officielle prévue le 25 juin, le Fairphone 6 n’a plus beaucoup de secrets à cacher.

De nouvelles fuites révèlent un changement dans la philosophie de conception du fabricant néerlandais, avec l’abandon du dos entièrement amovible au profit d’un système vissé en deux parties.

Un accès aux composants qui évolue vers plus de sécurité

Les images publiées par WinFuture montrent une évolution importantes par rapport au Fairphone 5. Fini le panneau arrière qui se retirait d’un simple geste : le nouveau modèle nécessite désormais le dévissage de deux vis pour accéder aux composants internes.

Une fois les vis retirées, la partie inférieure du dos – qui représente environ les deux tiers de la surface arrière – peut être détachée. Cela préserve l’accès facilité aux éléments essentiels comme la batterie, le haut-parleur, les modules photo et le port USB-C, tout en renforçant la structure générale du téléphone.

Cela nous rappelle le Nothing CMF Phone 1, qui proposait également un système de dos vissé personnalisable. Ironiquement, Nothing a abandonné cette approche dès la seconde génération de ce produit, en privilégiant un design plus conventionnel.

L’absence de colle dans l’assemblage des composants internes est essentielle, elle est liée la promesse de réparabilité chère à la marque. La batterie reste ainsi facilement remplaçable, d’ailleurs l’Union européenne imposera cette pratique dès février 2027.

Personnalisation limitée

Le système de dos en deux parties ouvre également de nouvelles possibilités de design. Fairphone proposera ainsi trois coloris pour ces éléments interchangeables : Noir Horizon, Vert Forêt et Blanc Nuage.

Le design général s’émancipe des lignes très similaires des Fairphone 3 et 4. L’élément le plus intriguant reste ce nouveau curseur positionné sur le flanc droit du châssis, dont la fonction demeure mystérieuse pour le moment. Les premières hypothèses évoquaient un mécanisme de retrait rapide du dos, mais l’utilisation de vis écarte cette possibilité.

Des spécifications techniques en progression mesurée

La fiche technique que l’on connaît, pour le moment, intègre un écran OLED de 6,31 pouces avec une définition de 1 116 x 2 484 pixels avec un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz, contre 90 Hz sur le modèle précédent.

Le processeur Snapdragon 7s Gen 3 remplace le Snapdragon 778G (QCM6490à du Fairphone 5, avec un passage à une gravure en 4 nm. La RAM reste fixée à 8 Go, tandis que le stockage de base passe à 256 Go extensibles via microSD. La batterie gagne en capacité avec 4 415 mAh contre 4 200 mAh précédemment, et la charge rapide progresse légèrement à 33 W.

Côté photographie, la configuration se simplifie avec un capteur principal de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP, on perd donc le téléobjectif du Fairphone 5.

Un positionnement tarifaire plus agressif

Avec un prix attendu à 549 euros pour la version 256 Go, le Fairphone 6 affiche une stratégie commerciale plus offensive que le précédent modèle. Bref, rendez-vous le 25 juin pour tous les détails.