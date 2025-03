Nouveau modèle d’IA, dictée vocale améliorée, messages par satellite : Google bourre ses Pixel de nouveautés

Comme à son habitude, Google a profité de l’arrivée du mois de mars pour déployer une mise à jour monstrueuse pour ses Pixel. Alors qu’Android 16 devrait pointer le bout de son nez bientôt, Android 15 reçoit une pléthore d’améliorations.

Crédit : Google

Google a peut-être changé son calendrier de déploiement Android, mais pas ses bonnes habitudes. Trois mois pile après le déploiement de son dernier Pixel Drop, le géant de la recherche refait le plein de nouveautés sur ses smartphones maison. Au programme de l’IA partout, des améliorations techniques en pagaille et l’arrivée de fonctionnalités attendues en Europe, note Android Police.

Les Pixel Drop sont des mises à jour spécialement concoctées pour les téléphones made in Google et qui se démarquent des simples mises à jour de sécurité en apportant des nouveautés fonctionnelles.

Le plein d’IA dans tous les coins

D’abord, côté IA, les Pixel font le plein d’améliorations pas forcément visible. Gemini Live et ses capacités multimodales vont arriver sur tous les smartphones Pixel à partir du 6 en attendant le déploiement des modèles encore plus avancés qui devrait arriver avant la fin du mois. L’intelligence artificielle va aussi apprendre à mieux reconnaître les arnaques, que ce soit par téléphone ou par message, mais uniquement en anglais pour le moment.

Les Pixel 9 spécifiquement sont gâtés pour ce qui est des améliorations techniques. Les derniers mobiles de Google peuvent désormais prendre en charge plusieurs caméras en plus des modules intégrés au téléphone. Cela devrait permettre aux vidéastes et autres streameurs et streameuses de jouer avec les angles de prise de vue sans peine. L’application Pixel Screenshot va aussi arriver en Allemagne, signe sans doute que son déploiement sur le reste du continent européen n’est plus très loin.

Les nouveaux « modes » ne pas déranger // Crédit : Google

Les Pixel pliants gagnent aussi en fonctionnalité avec des améliorations du côté de l’enregistrement vidéo. Enfin, le mode « Ne pas déranger » devient plus intelligent avec l’arrivée de « modes » permettant de régler de façon plus granulaire le comportement de votre téléphone, l’application Enregistreur peut désormais retranscrire des enregistrements venant d’autres téléphone et l’interface de dictée vocale a été revue.

L’arrivée des communications satellites en Europe

Mais la nouveauté la plus discrète et peut-être la plus intéressante est le déploiement des fonctionnalités de SMS par satellite en Europe. Alors qu’on apprenait hier que le Pixel 9a en serait doté, cet outil manquait encore à l’appel sur le Vieux Continent. L’oubli est désormais corrigé.

Cela ne veut pas dire que vous pourrez dès aujourd’hui envoyer des messages par satellite, il reste encore quelques tractations à mener entre Google et les opérateurs, mais c’est en bon chemin.

D’autres améliorations du côté de l’appli météo, l’appli Pixel Screenshots ou l’appli Pixel Studio sont aussi de la partie, mais uniquement outre-Atlantique. Il faudra sans doute attendre quelques mois pour les voir arriver en Europe.