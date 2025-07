Kobo Clara BW : la liseuse qui veut concurrencer la Kindle Paperwhite baisse encore son prix durant les soldes d’été

La Kobo Clara BW est l’une des liseuses les moins chères du catalogue de la marque. Compacte, confortable, Ă©coresponsable et compatible Bluetooth, ce modèle est mĂŞme encore moins onĂ©reux pendant les soldes d’Ă©tĂ© : Rakuten, via Boulanger, le propose Ă 114,99 euros au lieu de 149,99 euros avec un code promo.

Avec son plastique recyclĂ© (comme la Clara 2E, dont elle est une Ă©volution), son Ă©cran lisible en plein soleil et sa compatibilitĂ© Bluetooth, la Kobo Clara BW est une liseuse qui vaut clairement le dĂ©tour. Elle a aussi l’avantage d’ĂŞtre peu chère, ce qui lui a permis de gagner le titre de « Kobo la plus abordable » dans notre top des liseuses de la marque rachetĂ©e par Rakuten. La bonne nouvelle, c’est que cette concurrente de la Kindle Paperwhite est encore moins chère que d’habitude grâce Ă une rĂ©duction de 35 euros Ă l’occasion des soldes d’Ă©tĂ©.

Les points forts de la Kobo Clara BW

Une liseuse légère, écoresponsable et certifiée IPX8

Un Ă©cran de 6 pouces confortable

Avec le Bluetooth pour les livres audio

Initialement affichĂ©e Ă 149,99 euros, la liseuse Kobo Clara BW est aujourd’hui disponible en promotion Ă 114,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo ORDI15.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Kobo Clara BW. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une liseuse Ă©tanche Ă emporter en vacances

La Kobo Clara BW est tout d’abord une liseuse qui devrait offrir une bonne prise en main. LĂ©gère (174 g) et plutĂ´t compacte avec ses dimensions de 11,2 x 0,92 x 0,9 cm, on peut en plus la transporter partout sans problème. L’autre point fort de son design ? Le plastique recyclĂ© et issu de dĂ©chets destinĂ©s Ă ĂŞtre jetĂ©s dans l’ocĂ©an qui a Ă©tĂ© utilisĂ© dans sa fabrication. Écoresponsable, cette liseuse est aussi rĂ©parable : il est en effet possible de remplacer certaines pièces si elle est endommagĂ©e et hors garantie.

Ce modèle dispose par ailleurs d’une certification IPX8. Elle est donc Ă©tanche et peut, en thĂ©orie, ĂŞtre immergĂ©e dans l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite. La liseuse idĂ©ale pour la lecture dans le bain ou sur une bouĂ©e flottant sur les vagues cet Ă©tĂ©, donc.

Côté écran, on a droit à une dalle E-Ink Carta 1300 de 6 pouces, lisible en plein soleil et avec de bons contrastes. Un mode sombre pour le soir est disponible, et la technologie ComfortLight PRO permet de son côté d’ajuster la luminosité avec un filtre jaune et de réduire la lumière bleue pour minimiser la fatigue oculaire.

Parfaite aussi pour les livres audio

La Kobo Clara BW est livrĂ©e avec un espace de stockage de 16 Go ; de quoi enregistrer jusqu’Ă 12 000 eBooks ou 75 livres audio Kobo. Oui, grâce au Bluetooth, la liseuse peut ĂŞtre connectĂ©e Ă une paire d’Ă©couteurs sans fil ou Ă un casque pour profiter de ses contenus audio dans les meilleures conditions. Ă€ noter aussi que la Kobo Clara BW prend en charge les formats Epub de façon native, ce qui n’est pas le cas des Kindle (qui imposent de les convertir).

Enfin, pour l’autonomie, la Clara BW offre jusqu’Ă 53 jours d’autonomie, en considĂ©rant un temps de lecture de 30 minutes par jour, un Ă©clairage Ă 10 % et sans les fonctionnalitĂ©s sans fil activĂ©es. Tout dĂ©pendra donc de votre utilisation quotidienne et des paramètres choisis.

Ă€ lire aussi :

Liseuse Kobo : quel modèle choisir en 2025 ?

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.