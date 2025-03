Kindle Colorsoft : enfin une baisse de prix pour la première liseuse en couleur d’Amazon

Amazon a dĂ©voilĂ© l’an dernier sa toute première liseuse dotĂ©e d’un Ă©cran capable d’afficher des couleurs. Et pendant ses ventes flash de printemps, on a droit Ă une première baisse de prix : la plateforme l’affiche en effet Ă 244,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Alors que nombre de ses concurrents proposaient dĂ©jĂ de la couleur sur leur liseuse, Amazon s’est enfin alignĂ© l’an dernier et lancĂ© sa Kindle Colorsoft, son premier modèle avec une dalle capable d’afficher des couleurs. MalgrĂ© quelques gros bugs repĂ©rĂ©s par les utilisateurs, cette rĂ©fĂ©rence ne manque pas d’atouts, et pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on la trouve enfin en promotion Ă -18 %.

Ce qu’il faut savoir sur la Kindle Colorsoft

Une dalle e-ink en couleur de 7 pouces

RĂ©sistante Ă l’eau

Jusqu’Ă 8 semaines d’autonomie

Auparavant affichĂ©e Ă 299,99 euros, la Kindle Colorsoft (32 Go) est aujourd’hui proposĂ©e Ă 244,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Kindle Colorsoft. Le tableau s’actualise automatiquement.

Amazon passe enfin Ă la couleur

La Kindle Colorsoft est tout d’abord une liseuse plutĂ´t lĂ©gère avec ses 219 grammes, et prĂ©sente un format suffisamment compact avec ses dimensions de 127,6 x 176,7 x 7,8 mm. On a donc ici un modèle offrant une prise en main agrĂ©able, mais aussi une bonne soliditĂ© grâce Ă sa certification IPX8 ; elle est donc rĂ©sistante Ă l’eau et peut ĂŞtre utilisĂ©e près d’une piscine sans problème. Mais cette Kindle est avant tout la toute première liseuse en couleur d’Amazon, qui s’adresse donc dĂ©sormais aux amateurs de bandes dessinĂ©es et de romans graphiques. La liseuse est ainsi Ă©quipĂ©e d’une dalle non pas OLED, ni LCD, mais munie d’une technologie basĂ©e sur l’e-ink.

La marque a prĂ©cisĂ©ment optĂ© pour des LED nitride pour permettre l’affichage des couleurs tout en conservant le niveau de contraste et de luminositĂ© des Kindle. Cet Ă©cran mesure par ailleurs 7 pouces, soit une diagonale tout Ă fait confortable, et affiche 150 pixels par pouce en couleur. En revanche, Amazon ne fait aucune promesse sur la couverture colorimĂ©trique de l’Ă©cran de sa liseuse.

Un bon stockage pour une grosse bibliothèque

L’Ă©cran intègre par ailleurs une fonction antireflet et propose le rĂ©glage automatique de l’Ă©clairage. Toutefois, pas de mode sombre ici, mais une fonctionnalitĂ© « Couleur de la page » qui permet de changer la couleur de la page en noir et le texte en blanc. De plus, notez que si plusieurs utilisateurs ont eu l’an dernier la mauvaise surprise de dĂ©couvrir une bande jaunâtre dans la partie infĂ©rieure de l’écran, Amazon assure que ce bug logiciel a depuis Ă©tĂ© corrigĂ© par une mise Ă jour.

CĂ´tĂ© stockage, un espace de 32 Go est mis Ă disposition ; de quoi enregistrer un grand nombre de e-books. Et cĂ´tĂ© autonomie, la marque promet une batterie capable de tenir jusqu’à 8 semaines en mode hors connexion, mĂŞme si certains utilisateurs ont remarquĂ© une endurance bien moindre. Quant Ă la recharge, elle s’opère en USB-C Ă 9W pendant 2h30. Une station de charge sans fil existe, mais elle est vendue sĂ©parĂ©ment.

