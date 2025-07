Loewe Stellar 97 : un téléviseur OLED géant vraiment hors norme

Le téléviseur Loewe Stellar 97 est un modèle très impressionnant : 97 pouces en diagonale, dalle White OLED, design ultra haut de gamme et un prix qui affole les compteurs.

Loewe Stellar 97 // Source : Loewe

Loewe, marque allemande centenaire spécialisée dans l’électronique haut de gamme, vient de mettre sur le marché son plus grand téléviseur à ce jour : le Stellar 97. Il rejoint les autres modèles de cette série inaugurée l’année dernière à la même période avec des diagonales plus « raisonnables » de 42 jusqu’à 77 pouces sachant qu’un modèle de 83 pouces est également disponible depuis quelques mois (15000 euros).

Loewe Stellar gamme // Source : Loewe

Ce téléviseur de 97 pouces, assemblé dans l’usine historique de Kronach, incarne le savoir-faire artisanal et la précision technique du fabricant. Le téléviseur repose sur une dalle White-OLED Ultra HD (non Primary RGB Tandem), fournie par LG Display, enrichie de fonctionnalités développées par Loewe. Cette combinaison permet d’atteindre une luminosité importante, un contraste saisissant et une restitution des détails particulièrement fine, même sur une diagonale aussi imposante.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (OLED ou QLED) en 2025 ?

La qualité et la durabilité avant tout

Comparé à d’autres modèles haut de gamme du marché, comme le LG G5 ou le Panasonic Z95B, le Stellar 97 utilise la technologie OLED dite « Open Cell » et s’appuie sur une personnalisation des composants, tout en maintenant une fabrication locale en Allemagne. Cette approche, selon le fabricant, vise à garantir une qualité de production et une durabilité supérieures. L’idée n’est pas de concourir au titre de téléviseur le plus lumineux du marché, car de l’aveu même de la marque, la luminosité est réduite par rapport à ses capacités maximales intrinsèques, mais plutôt de proposer une longévité optimale.

Pour aller plus loin

LG OLED65G5

Officiellement, Loewe communique d’ailleurs sur un pic de luminosité de 1100 cd/m², ce qui est effectivement loin des TV OLED les plus lumineux du marché 2025 étant donné que nous avons mesuré le LG G5 à 2412 cd/m² en 65 pouces et le Samsung S95F (dalle QD-OLED) à 2260 cd/m² aussi avec une telle diagonale.

Pour aller plus loin

Test du TV LG OLED55G5 2025 : des qualités vraiment très impressionnantes

Le Stellar 97 bénéficie d’un calibrage minutieux réalisé en usine, voulant garantir une fidélité des couleurs conforme à la vision des réalisateurs, notamment grâce à l’intégration du Dolby Vision IQ Precision Detail. Comptez aussi sur une compatibilité avec les formats HLG, HDR10, HDR10+. Selon Loewe, la reproduction des couleurs reste naturelle et immersive, quelles que soient les conditions de visionnage, et respecte les standards internationaux du cinéma à domicile avec le mode Filmmaker.

Pour aller plus loin

Samsung 65S95F

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

En matière d’audio, le téléviseur intègre un système sonore frontal d’une puissance de 300 Watts, selon la marque. Il supporte les formats Dolby Atmos et DTS HD. Fonction caractéristique des téléviseurs Loewe : on peut compter sur l’intégration d’un disque dur SSD d’une capacité de 1 To pour l’enregistrement de programmes.

Une expérience connectée et personnalisée : gaming, streaming et domotique

Le Loewe Stellar 97 ne se limite pas à la performance visuelle. Il s’adresse également aux amateurs de jeux vidéo et de divertissement connecté. Grâce à la plateforme Vidaa Cloud Gaming Zone, compatible avec des services comme Blacknut et Boosteroid, entre autres, et à la possibilité d’interfacer des manettes de console, le téléviseur propose une expérience de jeu enrichie et immersive. Les connectiques HDMI 2.1 supportant une fréquence de 144 Hz, la compatibilité VRR et ALLM assurent une fluidité optimale pour les gamers exigeants.

Comme les autres téléviseurs Loewe, ce modèle embarque le système d’exploitation Loewe os9. Il est basé sur Vidaa U9 que l’on trouve au sein des TV et des vidéoprojecteurs de la marque Hisense, offrant une interface intuitive et rapide, avec un accès immédiat aux principales plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV+ et bien d’autres.

En outre, le partage de contenus est facilité par la compatibilité Miracast, Apple AirPlay et Matter, permettant une intégration domotique avancée et un contrôle intelligent de l’ensemble du foyer connecté.

Loewe Stellar 83 d’une diagonale de 83 pouces // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour le confort des utilisateurs, Loewe a intégré des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme le mode Art, des recommandations de contenus personnalisées et des options de confort visuel ajustables.

La nouvelle télécommande Loewe, dotée d’un anneau de navigation rétroéclairé, de la commande vocale et de touches d’accès direct au streaming, est là pour faciliter la navigation et l’interaction avec le téléviseur.

Loewe Stellar 83 sur son pied motorisé pour faire pivoter l’écran // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Design, un téléviseur pensé comme une œuvre d’art

Le design du Loewe Stellar 97 est le fruit du studio interne de la marque, qui revendique une approche Craft Design alliant élégance et fonctionnalité. Le cadre est en aluminium brossé. Les bords sont taillés au diamant.

Loewe Stellar 97 cadre // Source : Loewe

En outre, la grille de haut-parleur en tissu acoustique et le panneau arrière en aluminium sont autant d’éléments qui montre une attention toute particulière portée à l’esthétique et à la qualité des matériaux.

Toutes les connexions sont soigneusement dissimulées, et un système de gestion des câbles avec caches intelligents garantit un aspect ordonné, même pour une installation murale. Le support mural spécialement conçu permet une fixation quasi plate, tandis que des points de fixation VESA robustes assurent une adaptabilité maximale. Comptez sur des dimensions impressionnantes de 218 cm de large pour presque 134 cm de hauteur et 7 cm d’épaisseur.

Loewe Stellar 97 // Source : Loewe

L’innovation ne s’arrête pas là : la technologie Loewe magic.light, intégrée de façon discrète, propose des animations lumineuses personnalisables qui créent une ambiance chaleureuse et immersive. Ce n’est pas du niveau du système Ambilight sur les TV Philips car ici l’effet n’est pas synchronisé à l’image affichée et est limité à la partie inférieure du TV, l’idée étant surtout d’apporter une atmosphère chaleureuse. Notez cependant qu’il est possible d’ajuster la couleur, l’intensité lumineuse, la saturation et la durée des animations, ou de désactiver la fonction pour un rendu plus épuré.

Disponibilité et prix du TV Loewe Stellar 97

Tout ce travail autour de la dalle de haute qualité à un coût. En effet, ce modèle Loewe Stellar 97 sera disponible à partir de la fin du mois de juillet 2025 dans une sélection de magasins spécialisés pour un prix de vente recommandé de 29 999 euros. Plusieurs finitions sont proposées, notamment Concrete (gris clair), Lava (noir) et Alu (gris moyen), permettant d’adapter le téléviseur à différents styles d’intérieur.