Jouez sans crampe : la Hori Split Pad Pro pour les Nintendo Switch 1 est à prix mini pour les soldes

La manette Hori Split Pad Pro pour Nintendo Switch et Switch OLED est un accessoire sous licence officiel qui transforme la console en une vraie machine de guerre portable, pour des sessions gaming sans douleur ni compromis. Elle s’affiche aujourd’hui en solde sur Amazon au prix de 34,99 euros contre 49,99 habituellement.

Jouer sur Switch en mode portable, c’est pratique… mais souvent inconfortable sur la durée. C’est là que la Hori Split Pad Pro entre en scène : deux grosses poignées ergonomiques pour une prise en main digne d’une manette de salon. Avec ses sticks analogiques précis et ses gâchettes réactives, elle rend les longues sessions de Zelda ou de Mario Kart infiniment plus agréables. Et avec les soldes d’été, la manette fait un beau -30 % sur Amazon.

Les bons points de cette Hori Split Pad Pro

Confort maximal grâce aux poignées taille manette

Sticks et boutons précis, dignes d’une manette pro

Licence officielle Nintendo pour une compatibilité sans faille

Au lieu de 49,99 euros, la Hori Split Pad Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 34,99 euros sur Amazon.

Une ergonomie pensée pour le marathon gaming

Fini les crampes, le Drift et les positions bancales avec la Split Pad Pro, la Nintendo Switch se transforme en une véritable console portable haut de gamme. Les poignées larges et texturées apportent un maintien ferme et confortable, même lors des sessions prolongées.

Les sticks analogiques sont plus grands et plus précis que ceux des Joy-Con classiques, offrant un meilleur contrôle dans les FPS, les jeux de course ou les combats. Quant aux boutons, ils tombent parfaitement sous les doigts, avec une course franche et agréable qui fait toute la différence.

Autre point fort : la Hori Split Pad Pro se clipse facilement sur la Switch, comme des Joy-Con classiques, mais sans sacrifier la robustesse. Une fois installée, l’ensemble respire la solidité et ne bouge pas d’un millimètre, même en pleine frénésie de jeu. Avec son design sobre en noir, elle s’accorde parfaitement à la Switch OLED comme à la version classique, mais attention pas sur la Switch 2.

Performances et fonctionnalités taillées pour les gamers exigeants

Au-delà de l’ergonomie, la Hori Split Pad Pro embarque des fonctionnalités pensées pour les joueurs. Elle propose des boutons arrière programmables, pratiques pour les actions rapides ou les raccourcis personnalisés dans vos jeux préférés. Vous pouvez ainsi garder le pouce sur le stick droit tout en lançant un sort ou une grenade, un vrai plus pour les titres nerveux.

Côté compatibilité, rien à signaler, la Split Pad Pro fonctionne à la perfection sur Nintendo Switch standard et Switch OLED, sans besoin d’installation supplémentaire. Tout est plug and play, avec la garantie d’une licence officielle Nintendo.

Enfin, malgré ses dimensions généreuses, la manette reste étonnamment légère, et n’alourdit pas inutilement votre console, un détail qui compte quand on joue longtemps.

