Alpine vient de présenter une version prête à courir en rallye de sa petite voiture électrique, l’A290. Cette R5 électrique de compétition se dote de l’équipement manquant à la version de série : un autobloquant.

Alpine a le rallye dans son ADN : l’A110 originelle a marqué son temps en remportant plusieurs épreuves prestigieuses comme le rallye de Monte-Carlo en 1971. Un ADN qui n’a pas disparu puisque les A110 modernes sont déclinées en version de compétition, mais avec le passage à l’électrique d’Alpine, on pouvait avoir des doutes concernant son engagement en sport auto.

Alpine vient de faire taire nos doutes, puisqu’une version prête à être engagée en rallye de la sportive électrique A290, la version ultraperformante de la Renault 5 E-Tech, vient d’être présentée dans un communiqué de presse.

La base est la même, mais la préparation diffère

Pour cette Alpine A290 Rallye, le constructeur normand est parti de la base de la version de série, ce qui est demandé en rallye. On retrouve alors le même moteur de 220 chevaux développant 300 Nm de couple sur le train avant, associé à la batterie de 52 kWh.

Alpine a, pour cette version de course, pris le soin de doter le train avant d’un autobloquant ZF à glissement limité améliorant la motricité. Un équipement que l’on peut reprocher à la version de série et pourtant présent sur les concurrentes du groupe Stellantis comme la Lancia Ypsilon HF, la Peugeot E-208 GTI, l’Alfa Romeo Junior Veloce ou encore l’Abarth 600e.

Le châssis a fait aussi l’objet d’un soin particulier. On retrouve un freinage composé, à l’avant, d’étriers monoblocs 6 pistons et de disques de 350 mm, et à l’arrière, d’étriers monopiston sur des disques de 280 mm. L’ABS Alpine Racing est typé course et un frein à main hydraulique, indispensable en rallye, permettant de bloquer les roues et de passer rapidement les virages serrés, a été ajouté.

Pour le reste, on retrouve une suspension spécifique avec des amortisseurs ALP Racing Suspension et des jantes EVO Corse montées, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport A.

Une voiture pensée pour la compétition clients

Cette Alpine A290 Rallye embarque aussi un générateur de son en corrélation avec la vitesse et la pression sur la pédale d’accélérateur. Alpine annonce avoir introduit ce système pour plaire au public, mais aussi aux pilotes. Des pilotes qui auront la possibilité d’acheter l’Alpine A290 Rallye au prix de 59 990 € HT, montée, peinte, et comprenant aussi l’arceau ainsi que les baquets Sabelt homologués FIA.

Il s’agit alors d’une voiture répondant au programme de compétition client d’Alpine, dont un challenge se fera sur un seul et unique rallye organisé en France d’ici la fin d’année 2025, regroupant les premières voitures livrées à un nombre limité de concurrents, comme l’annonce Alpine. Elle pourra bien sûr être engagée dans d’autres compétitions de manière indépendante.

L’Alpine A290 Rallye rejoint le cercle très fermé des voitures électriques de rallye, où elle rejoint l’Opel Corsa Rally Electric. Elle doit faire ses premiers tours de roue au Festival of Speed de Goodwood, du 10 au 13 juillet en Grande-Bretagne, et au Rallye Mont-Blanc Morzine, du 4 au 6 septembre 2025.