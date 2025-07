Toyota retarde sa prochaine voiture électrique pour profiter du carton de son gros SUV essence

Grand défenseur du multi-énergie, Toyota n’a jamais été partisan du 100 % électrique. Le constructeur préfère miser sur ce qu’il sait faire de mieux : l’hybride. Et quand le marché de l’électrique peine à décoller, Toyota s’adapte et remet au goût du jour un imposant SUV thermique et remet à plus tard ses projets électriques.