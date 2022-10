Toyota pense qu’une voiture hybride est presque aussi « propre » qu’une voiture électrique, mais c’est faux

Toyota croit encore très fortement à l'hybride, et ne prévoit pas de se passer de cette motorisation au cours des prochaines années. La firme ne souhaite pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Elle se justifie par le fait que les voitures hybrides sont assez proches des voitures électriques en termes de rejet de CO2.

C’est un fait : tous les constructeurs devront passer au tout électrique s’ils veulent continuer à vendre leurs voitures en Europe. En effet, il sera interdit de commercialiser des véhicules thermiques neufs sur le territoire à partir de 2035, comme l’a voté la Commission européenne. Une échéance à laquelle se préparent toutes les marques automobiles. Toutes ? Pas vraiment, car certaines résistent encore et toujours.

Des raisons de croire à l’hybride

C’est notamment le cas de Toyota. En effet, la firme japonaise a toujours été pionnière dans le domaine de l’hybridation, notamment avec sa Prius lancée pour la toute première fois en 1997. Aujourd’hui, le constructeur propose une large gamme de modèles équipés de cette motorisation, dont les Yaris, Yaris Cross, Corolla et autres C-HR et RAV4.

En revanche, et jusqu’au lancement bZ4X, la firme ne proposait aucune voiture 100 % électrique. Une première tentative d’ailleurs peu fructueuse, alors que ce dernier a subi une vaste campagne de rappel en raison d’un problème lié aux roues, qui se détachaient alors du véhicule. Rassurez-vous, tout est désormais résolu.

On le sait, Toyota n’a jamais vraiment cru en l’électrique, qui ne serait pas forcément la seule solution pour réduire les émissions de CO2 lié à l’automobile. Un positionnement maintenu par la marque, qui avait confirmé fin septembre sa volonté de poursuivre sa stratégie mettant en avant l’hybride, sans mettre de côté les autres motorisations.

Le patron de la marque, Akio Toyoda affirmait en effet que « jouer pour gagner signifie jouer avec toutes les cartes du jeu« . Pour lui, il est important de proposer plusieurs alternatives, en fonction des besoins. Pour rappel, la firme travaille également au développement des motorisations à hydrogène, alors qu’elle commercialise sa Mirai depuis 2015.

Un impact positif de l’hybride, vraiment ?

Il y a quelques jours, Sean Hanley, vice-président des ventes et du marketing chez Toyota Motor Australia s’est exprimé lors du lancement de la nouvelle Corolla. Relayé par Drive, ce dernier réaffirme que « Toyota n’est pas opposé aux véhicules électriques à batterie« , mais il souligne tout de même que « nous croyons que vous devez avoir une gamme diversifiée de technologies pour y arriver. Le point est le suivant : le carbone est l’ennemi ici, pas le groupe motopropulseur« .

Selon les calculs de la marque, trois véhicules hybrides vendus sont « presque égales » à une voiture électrique en termes de rejet de CO2. On peut émettre de gros doutes sur ce calcul, puisque comme le rappelle l’Union européenne, les voitures hybrides rechargeables sont bien plus polluantes qu’on ne le pense, à cause du poids de la batterie qui augmente drastiquement la consommation lors du roulage sur longues distances.

Les voitures hybrides non rechargeables, quant à elle, ne diminuent absolument pas de manière forte la consommation d’essence des voitures qui sont équipées de ce type de motorisation.

Le porte-parole du constructeur rappelle également que celui-ci est le seul constructeur automobile dont les modèles hybrides représentent 30 % des ventes.

Néanmoins, si Toyota montre encore des réticences à proposer des modèles 100 % électriques, le constructeur devra tôt ou tard finir par se plier aux exigences de l’Union européenne. D’autant plus que celle-ci souhaite en effet également mettre un terme aux hybrides rechargeables.

Mais outre son bZ4X, la firme serait toutefois en train de travailler au développement d’un autre modèle électrique, baptisé bZ3. Celui-ci serait alors conçu en partenariat avec le géant chinois BYD et embarquerait une batterie LFP de type Blade. Une future déclinaison de la Tesla Model Y pourrait également en être équipée.

