De plus en plus d’appareils sont désormais compatibles avec les messages RCS qui offrent des fonctionnalités de discussion avancées. Le standard évolue lui aussi pour offrir plus de fiabilité.

L’activation des Chats RCS sur Google Messages // Source : Frandroid

Si vous avez suivi l’actualité technologique ces dernières années, il y a de forte chance pour que vous ayez entendu parler du RCS. Ce nouveau protocole d’envoi de message ambitionne de remplacer le SMS avec pléthore de fonctionnalités avancées. Mais pour le moment, une caractéristique cruciale lui manquait : la résilience réseau.

Là où le SMS peut s’arranger de toutes les conditions réseau ou presque, le RCS est parfois un peu difficile. Mais plus pour très longtemps puisque, comme l’explique Android Authority, des améliorations vont avoir lieu sur ce front.

Une meilleure gestion de la 4G et du Wi-Fi

Dans un communiqué de presse publié le 25 juillet 2025, la GSMA (l’organisme responsable du développement des standards de communication), explique que la version 3.1 du protocole RCS va garantir « une expérience utilisateur plus fluide et plus fiable, en particulier dans des conditions de couverture difficiles. »

Si l’association ne donne pas beaucoup plus d’informations, Android Authority a réussi à en savoir un peu plus sur le sujet. Pour rester simple, là où les anciennes versions de RCS exigeaient une connexion permanente au réseau pour envoyer un message, le nouveau standard pourrait le solliciter uniquement quand cela est nécessaire.

Le RCS en France (T2 2025) // Source : AF2M

Cela devrait faciliter l’envoi de message dans les zones blanches ou maintenir une connexion permanente est un défi. La méthode employée par la version 3.1 du RCS devrait gérer plus élégamment le passage de la 4G/5G au Wi-Fi en se reposant sur la connectivité adaptée. Et tout cela de manière totalement transparente pour l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Apple encore à la traîne

Cette nouvelle version prend également en charge un nouveau codec audio qui devrait améliorer la qualité de vos vocaux grâce à une compression plus efficace, mais pas plus destructrice. De quoi ravir celles et ceux qui échangent des notes audio à longueur de journée.

Malheureusement, tous les mobiles ne pourront pas en profiter tout de suite. Si Android ( à travers Google Messages) est relativement prompt à adopter les nouveautés introduites dans les standards RCS, Apple est nettement plus à la traîne sur le sujet, puisque la pomme est bloquée sur la version 2.4 du standard pour le moment. Néanmoins, l’entreprise a promis d’implémenter le chiffrement de la version 3.0 dans une future mise à jour. Les améliorations de la version 3.1 ne devraient donc plus être si loin.

