Message RCS : tout comprendre au remplaçant du SMS

Les messages RCS (Rich Communication Services) sont vus comme l'avenir du simple protocole SMS/MMS. Mais qu'est-ce vraiment que cette technologie fortement mise en avant par Google et ses partenaires ?

De nos jours, nombreuses sont les personnes à être sur Facebook Messenger, WhatsApp ou encore LINE. Ces applications de discussion instantanée ont progressivement enterré, mais pas totalement supplanté, le protocole SMS/MMS d’antan qui n’est plus aujourd’hui utilisé qu’en de rares occasions.

Face à ce mouvement, on entend de plus en plus parler du RCS. Google fait partie des entreprises ne cessant de placer cette petite abréviation dans chacune de ses phrases dès lors qu’il parle d’application de discussion, alors que les siennes — notamment feu Google Allo — n’ont jamais réussi à captiver le marché.

Mais qu’est-ce que le RCS, dans les faits ? À quoi va-t-il servir et pourquoi n’est-il pas implémenté plus rapidement ? Dans ce dossier, nous allons vous expliquer les tenants et aboutissants de tout cela.

C’est quoi un message ou chat RCS (Rich Communication Services) ?

RCS veut dire « Rich Communication Services » et désigne un protocole développé par le consortium GSMA. Vous l’aurez compris : il s’agit d’un protocole libre, dépendant d’ailleurs de celui de l’IP.

Quelle différence entre SMS et RCS ?

Son but ? Délivrer des services standardisés à tout le monde, avec notamment :

Une messagerie indépendante.

Chat en tête-à-tête.

Chat en groupe.

Transfert de fichiers de tout type.

Notification de disponibilité.

Appels en VoIP.

Appels vidéo.

Partage de géolocalisation.

Messagerie audio.

Réaction aux messages.

Liste noire.

Chiffrement de bout en bout.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’offrir aux SMS / MMS d’antan des fonctions comparables à celles qui font la force des services comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Avec quelque chose en plus : ce standard peut être utilisé par n’importe quel constructeur de smartphones sur n’importe quel appareil, et fonctionne sur n’importe quel réseau et n’importe quel serveur.

Le RCS ne passe cependant pas par le simple réseau GSM, mais naturellement par la 4G/5G ou le Wi-Fi. Malgré tout, les applications l’utilisant se reconnaissent facilement entre elles et peuvent donc efficacement profiter de toutes ces fonctionnalités sans limites. Et ce, qu’importe la plateforme : téléphone, tablette, ordinateurs, tout est bon.

La philosophie derrière le RCS

Pourquoi avoir créé le RCS ? Tous les services utilisés actuellement émanent d’entreprises privées : Messenger appartient à Facebook, WhatsApp appartient à Facebook, Skype appartient à Microsoft, iMessage appartient à Apple, etc. Les utilisateurs font donc passer leurs vies privées par les canaux d’entités ayant un contrôle total de leurs données.

Certaines entreprises les utilisent, d’autres non. Toujours est-il que le modèle est plus vicieux par essence que le simple SMS, qui, passant par le réseau téléphonique, est accessible uniquement par le gouvernement et les opérateurs (en théorie). Le RCS de son côté est chiffré de bout en bout, ce qui bloque également cette possibilité.

Sur le pur aspect pratique, avoir un « iMessage pour tous » doit nécessairement passer par un standard accepté par tous. Or, ces entreprises ont développé leurs propres technologies et sont loin de vouloir partager le fruit de leurs requêtes : elles sont toutes en compétition.

Le RCS reste totalement neutre. De ce fait, tous les appareils et tous les constructeurs y ont accès, faisant que les utilisateurs pourront enfin goûter à ce fameux « iMessage pour tous » sans avoir besoin d’avoir le même produit du même constructeur avec la même application. Il suffit d’avoir une application compatible RCS, et toutes les fonctionnalités sont immédiatement débloquées.

De plus, cela n’empêche pas la compétition. Le RCS a beau être un standard, les applications l’utilisant sont libres d’utiliser l’interface qu’elles souhaitent et d’adopter le nom qu’elles veulent. C’est pourquoi Google Messages et Samsung Messages sont entièrement compatibles.

L’adoption du RCS

Tout sonne parfait, n’est-ce pas ? Pourtant, ce standard n’est pas facilement accepté. D’une part, il fait appel à de nombreux acteurs différents qui doivent tous se serrer la main, et notamment les opérateurs. Pour ceux-là, les SMS/MMS sont encore une manne intéressante que ne remplacera pas le RCS, dont le support doit être déployé sur le réseau. Ils ont donc freiné ce déploiement des quatre fers avant de finalement céder.

De l’autre, les acteurs privés et les développeurs ne sont pas forcément motivés pour intégrer le RCS au sein de leurs applications. Il faut dire que les services privés occupent déjà massivement le marché, faisant que l’adoption du standard ne paraît pas forcément garantie par les utilisateurs. Aussi, pourquoi investir vers quelque chose qui ne garantit pas un retour monétaire important ?

Voilà ce qui s’oppose actuellement à l’adoption du RCS. Pour autant, Google fait des pieds et des mains pour que ce standard soit adopté. De même, certains acteurs télécoms voient dans le RCS un moyen de conjuguer leurs efforts pour contrebalancer le pouvoir des grandes entreprises et s’allient en ce sens autour du protocole pour contrecarrer ces entreprises. En ce sens, il semble que le RCS soit destiné à remplacer le SMS/MMS d’une manière ou d’une autre. La seule inconnue est finalement le temps que cela prendra.

La question du RCS chez Apple

Autre frein majeur à l’adoption du protocole RCS : l’incompatibilité des iPhone. Un message envoyé d’un smartphone Android à un smartphone Apple est automatiquement converti en SMS.

Durant des années, Google a effectué un lobbying intense pour pousser Apple à adopter ce standard… avec succès. Les iPhone devraient être compatibles avec les messages RCS à partir d’iOS 18.

Comment choisir entre RCS ou SMS ?

Par défaut, le RCS est désormais activé dans les discussions compatibles. Ainsi, si votre téléphone, votre opérateur, ainsi que le téléphone et l’opérateur de votre correspondant acceptent ce standard, vous enverrez directement des messages RCS.

À l’inverse, si l’un des maillons de la chaîne n’est pas compatible, votre message sera automatiquement converti en SMS.

Comment désactiver les messages RCS et passer au SMS sur Android ?

Si le RCS provoque des erreurs lors de vos communications, il est toujours possible de forcer le SMS en quelques clics.

Pour cela, dans Google Messages, cliquez sur votre portrait en haut à droite, puis « Paramètres de l’application Messages » et « Chat RCS ». Tout en haut se trouve l’option « Activer les chats RCS » qu’il vous suffit de décocher. Sur d’autres applications, comme Samsung Messages, la marche à suivre est peu ou prou similaire.