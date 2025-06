Comment installer carte d’identité numérique, permis de conduire, carte Vitale et carte grise sur votre smartphone

Carte d’identité, permis, carte Vitale, carte grise… Désormais, votre smartphone peut contenir ces documents officiels. Découvrez comment les installer simplement.

En France, la révolution numérique touche aussi les papiers officiels. Carte d’identité, permis de conduire, carte Vitale : ces documents qu’on trimballe partout peuvent maintenant vivre dans votre smartphone. Plus besoin de fouiller dans votre sac en panique avant un contrôle ou une visite chez le médecin. Mais comment ça marche, concrètement ? Pas de panique, on va tout vous expliquer étape par étape.

Carte d’identité numérique (CNI-e)

Pour profiter d’une carte d’identité numérique, il faut d’abord posséder la nouvelle carte d’identité électronique (CNI-e) au format carte bancaire introduite en 2021.

Si votre carte d’identité actuelle est l’ancien modèle sans puce et qu’elle est encore valide, vous pouvez demander un renouvellement anticipé spécifiquement pour passer à la CNI-e. Cette démarche exceptionnelle est gratuite et se fait en ligne via l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), on vous explique comment ici.

Notez que ce renouvellement pour convenance personnelle n’est pas prioritaire dans les mairies, les délais d’obtention peuvent donc être plus longs qu’une demande classique urgente.

Une fois la nouvelle CNI-e en main, la prochaine étape est de la dématérialiser sur votre téléphone.

Commencez par installer l’application mobile officielle France Identité sur votre smartphone (elle est disponible sur Android et iOS). Assurez-vous que votre appareil est compatible : l’application nécessite un téléphone Android 11 ou plus récent, ou un iPhone sous iOS 16 minimum, disposant de la technologie NFC (communication sans contact).

À la première ouverture, France Identité vous guidera pour créer votre identité numérique. Il s’agit d’associer votre carte d’identité physique au téléphone : l’application demande d’abord de scanner le CAN (le code à 6 chiffres situé en bas à gauche de votre carte), puis de placer la carte contre le dos du smartphone pour lire la puce via NFC.

Cette opération importe vos données d’identité de manière sécurisée dans l’application. Il vous sera ensuite demandé de définir un code personnel à 6 chiffres, lié à votre carte d’identité, qui servira à autoriser toute utilisation ultérieure de vos données (un peu comme un code PIN de validation pour chaque vérification d’identité).

Une fois votre carte enregistrée dans l’application, vous pouvez l’utiliser dans divers contextes du quotidien. Par exemple, lors d’un contrôle d’identité par la police ou la gendarmerie, la carte d’identité numérique est désormais valable comme pièce d’identité. Il suffit d’ouvrir l’application France Identité, de sélectionner votre carte d’identité et de choisir l’option “Présenter” : un code QR s’affiche et l’agent peut le scanner, ou bien une connexion sans contact peut s’établir entre votre téléphone et le terminal de lecture du contrôleur pour transmettre vos informations de manière sécurisée.

De même, la CNI-e sur smartphone peut servir de justificatif d’identité pour un contrôle de billet dans un train (par un agent SNCF), pour louer une voiture auprès d’une agence de location, ou pour retirer un colis recommandé à La Poste. Dans tous ces cas, la version numérique évite de devoir présenter le document physique.

En revanche, il existe des limites : la CNI numérique n’est pas encore acceptée pour les contrôles de sécurité dans les aéroports (embarquement d’avion ou passage de frontière) ni pour voyager à l’étranger. Dans ces situations, le document physique (carte d’identité ou passeport) reste indispensable. Il est donc conseillé de conserver votre carte plastique actuelle, la version sur smartphone étant un complément pratique mais ne la remplaçant pas dans 100% des cas.

Côté sécurité, la carte d’identité électronique et l’application offrent un haut niveau de protection des données personnelles. La puce intégrée dans la CNI-e contient vos informations sous forme chiffrée, et l’accès via l’application est strictement contrôlé. La communication NFC entre la carte et le téléphone se fait à très courte distance, ce qui empêche toute interception à votre insu. De plus, le code personnel que vous avez choisi agit comme un verrou : sans ce code, personne ne peut utiliser votre identité numérique. Même en cas de vol de votre smartphone, un tiers ne pourrait pas s’identifier avec votre téléphone, d’autant que vous avez la possibilité de désactiver à distance votre identité numérique en cas de besoin.

À aucun moment France Identité ne stocke des données biométriques comme vos empreintes : seules les informations figurant déjà sur la carte physique (état civil, photo, etc.) sont utilisées, et toujours avec votre consentement explicite. Chaque partage ou présentation de votre identité via l’appli doit être validé par vous (en saisissant le code personnel), et se fait de façon chiffrée. Vous gardez ainsi le contrôle total sur la diffusion de vos données d’identité, conformément aux normes européennes eIDAS en matière d’identités numériques.

Permis de conduire numérique

Le permis de conduire peut lui aussi être ajouté sur votre smartphone, au sein de la même application France Identité. Pour l’instant, ce service est réservé aux personnes qui possèdent déjà un compte France Identité actif (donc qui ont une CNI-e et sont majeures). Si ces conditions sont remplies, vous pourrez importer votre permis de conduire numérique en quelques étapes simples.

Concrètement, il faut d’abord récupérer une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS). Depuis un ordinateur, rendez-vous sur le service en ligne “Mes Points Permis” et connectez-vous (via FranceConnect ou avec vos identifiants de permis). Une fois connecté, accédez à la rubrique “Mes documents” et cliquez sur “Télécharger mon ADCS” : un document officiel contenant un code QR va se générer (il s’agit de votre relevé d’informations restreint du permis).

Ensuite, ouvrez l’application France Identité sur votre smartphone, sélectionnez l’option “Scanner un QR code” et scannez le code QR affiché sur le document ADCS. En quelques secondes, votre permis de conduire s’importe dans l’application et s’ajoute à vos documents numériques. L’intégration réussira uniquement si les informations du permis concordent avec celles de votre carte d’identité (ce qui sera le cas si vous êtes en règle).

Pour utiliser ce permis de conduire numérique lors d’un contrôle routier, la démarche est similaire à celle de la carte d’identité. Lorsque les forces de l’ordre vous le demandent, ouvrez l’application et choisissez « Présenter son permis de conduire ».

L’application vous indiquera quelles données vont être transmises (par exemple votre identité et les catégories de permis détenues), puis vous demandera confirmation. Il suffira alors d’approcher votre téléphone du terminal ou du smartphone du policier/gendarme : la connexion sans contact (NFC) permettra de transmettre instantanément les informations nécessaires. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’avoir systématiquement votre permis papier sur vous en cas de contrôle.

À l’avenir, ce permis numérique pourra également faciliter d’autres démarches (par exemple prouver vos droits à conduire en ligne ou auprès d’une agence de location de voiture) sans avoir à donner toutes les données de votre permis. Néanmoins, comme pour la carte d’identité, il est prudent de conserver votre permis physique en cours de validité à portée de main lors de déplacements, au moins pendant la phase de transition.

Carte Vitale numérique

La carte Vitale aussi s’est modernisé avec une application dédiée appelée appli Carte Vitale, proposée par l’Assurance Maladie.

Cette appli permet d’avoir une version numérique de votre carte Vitale (qui contient les informations de votre couverture santé) directement sur votre smartphone.

Lancée d’abord en phase d’expérimentation limitée, elle est aujourd’hui en cours de généralisation progressive. Depuis mars 2025, tous les assurés du régime général disposant d’une CNI-e peuvent activer l’application Carte Vitale sur leur téléphone, quel que soit leur lieu de résidence.

Pour les autres assurés qui ne possèdent pas encore d’identité numérique France Identité, le déploiement se fait région par région jusqu’à la fin de l’année 2025. À terme, l’objectif est que tous les titulaires d’une carte Vitale physique puissent également l’avoir sur smartphone s’ils le souhaitent. À noter que la carte Vitale dématérialisée est un complément : elle ne remplace pas la carte Vitale physique, qui reste valide et utilisable en parallèle.

Pour activer la carte Vitale numérique, deux parcours sont possibles. Le plus simple, si vous avez déjà créé votre identité numérique via France Identité, est de vous identifier avec cette dernière. Concrètement, après avoir installé l’application Carte Vitale, vous pourrez vous authentifier en quelques clics en passant par France Identité : l’application va basculer vers France Identité pour vérifier votre identité (en vous demandant votre code personnel et en lisant éventuellement votre CNIe via NFC), puis revenir vers Carte Vitale une fois l’identification confirmée. Cette liaison entre les deux applications permet d’activer votre carte Vitale numérique en quelques minutes seulement.

Si vous n’avez pas encore d’identité numérique certifiée, l’application propose alors une vérification d’identité par un autre moyen, généralement une vidéo d’identification. Ce processus consiste à scanner votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) avec le téléphone, puis à enregistrer une courte vidéo selfie où vous tournez la tête et clignez des yeux, afin de prouver que vous êtes bien le titulaire. Ces éléments sont vérifiés par un système sécurisé pour valider votre identité à distance. Ce procédé prend un peu plus de temps et peut nécessiter jusqu’à 24 à 48h pour confirmation, mais il permet d’activer l’appli Carte Vitale même sans CNI-e.

Tous les bénéficiaires âgés de 16 ans ou plus (âge à partir duquel on possède normalement sa propre carte Vitale) peuvent en profiter, à condition d’être affiliés à un organisme d’Assurance Maladie participant (régime général, MSA, MGEN, etc.).

Une fois activée, la carte Vitale numérique s’utilise chez les professionnels de santé de manière similaire à la carte physique. Lors de votre rendez-vous médical ou à la pharmacie, vous prévenez le professionnel que vous utilisez l’appli carte Vitale. Celui-ci pourra alors scanner le QR code affiché sur l’écran de votre smartphone via son lecteur optique, ou bien lire votre téléphone en NFC si son équipement le permet et si votre smartphone dispose aussi de cette fonction (actuellement, la lecture sans contact fonctionne surtout avec les téléphones Android compatibles ; sur iPhone, seule l’option QR code est disponible).

En quelques secondes, les informations nécessaires (votre numéro de sécurité sociale, droits ouverts, mutuelle, etc.) sont transmises au logiciel du professionnel de santé exactement comme avec une carte Vitale classique. Le professionnel peut alors établir la feuille de soins électronique et vous faire signer éventuellement, et vous recevez même une notification sur votre appli confirmant la prise en charge.

À l’heure actuelle, tous les médecins et pharmaciens ne sont pas encore équipés pour lire le QR code ou le NFC de l’appli ; en cas d’incompatibilité, il pourra vous être demandé de fournir votre carte Vitale physique. Cependant, de plus en plus de logiciels métiers de santé intègrent cette fonctionnalité, l’Assurance Maladie recommandant l’usage du QR code (qui fonctionne avec tous les smartphones) pour simplifier la transition. Là encore, il est conseillé de garder votre carte Vitale plastique sur vous par précaution, surtout tant que la généralisation n’est pas totale.

Carte grise numérique

La carte grise de votre voiture peut aussi faire partie de votre portefeuille numérique sur France Identité.

La carte grise sur le smartphone avec France Identité // Source : Gouvernement français La carte grise sur le smartphone avec France Identité // Source : Gouvernement français La carte grise sur le smartphone avec France Identité // Source : Gouvernement français

En ouvrant l’application France Identité, cliquez sur le petit bouton + vers le centre de l’écran. Choisissez ensuite Certificat d’immatriculation de véhicule. Ensuite, il n’y a plus qu’à vous laisser guider par l’application sur trois étapes : renseigner les informations de votre carte grise, saisir votre code personnel sur France Identité, lire la carte en NFC.

Cela vous permettra d’identifier votre véhicule, à condition que celui-ci date d’après 2009, avec une plaque d’immatriculation au format AA-123-AA et doit correspondre à un des types suivants : voiture particulière, tricyle ou quadricycle, cyclomoteur à deux ou trois roues, motocyclette.

La carte grise doit préciser ensuite si vous êtes propriétaire, co-titulaire ou locataire du véhicule en question. Cela vous permettra ainsi d’avoir une version numérique pour l’assurance, ou bien même la revente de votre ancienne voiture.