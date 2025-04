Tout le monde peut désormais demander la nouvelle carte d’identité électronique pour l’avoir sur smartphone

C’est la lente fin des cartes d’identité grand format. Après des longs mois d’attente, les détenteurs et détentrices du document tout plastique peuvent en demander le renouvellement anticipé pour, entre autres, avoir le document sur smartphone.

Cela aura pris du temps. En 2021, la carte nationale d’identité (CNI) au format carte de crédit a été présentée, accompagnée d’un aréopage de nouvelles fonctionnalités. Plus sécurisée, cette nouvelle CNI ouvrait aussi la porte à la numérisation du précieux sésame pour l’avoir sur smartphone. Mais la nouvelle carte était réservée à celle et ceux qui faisaient une nouvelle demande ou renouvelait l’ancienne arrivée à échéance.

Depuis quelques heures cependant, même les propriétaires d’une carte à l’ancien format peuvent demander un renouvellement anticipé pour basculer sur la nouvelle carte.

Comme l’a remarqué un internaute sur X/Twitter, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) propose désormais une option « Renouvellement pour identité numérique » qui permet de changer sa carte de manière anticipée. Pour cela, rien de très compliqué.

Rendez-vous sur le site de l’ANTS afin de faire votre prédemande en ligne

Cliquez sur le bouton « Carte d’identité et/ou passeport »

» Choisissez l’option appropriée dans la fenêtre pop-up

dans la fenêtre pop-up Cliquez sur « Commencer cette démarche en ligne »

» Répondez aux quelques questions posées et renseignez le département dans lequel sera faite la demande

et renseignez le département dans lequel sera faite la demande Cliquez sur « Continuer »

» À la question « Quel est le motif de votre prédemande », choisissez l’option « Une carte nationale d’identité uniquement »

» Vous pourrez alors choisir le motif « Renouvellement pour identité numérique »

Vous pourrez alors suivre les étapes classiques rattachées au renouvellement d’une carte d’identité. Attention, comme le précise le site de l’ANTS, les délais pour ces demandes peuvent être longs puisque les motifs plus urgents (première demande, expiration, changement d’état civil, etc.) auront priorité. De plus, il faut que votre carte expire dans plus d’un an pour que vous soyez éligible.

Une fois la pré-demande validée, il faudra encore obtenir un rendez-vous en mairie, se munir des pièces justificatives nécessaires et d’une photo d’identité au bon format. Après tout cela, il ne vous restera plus qu’à attendre la fabrication et l’envoi de votre précieux sésame.

Pour dématérialiser la carte, il vous faudra télécharger l’application France Identité et suivre le tutoriel embarqué. Vous pourrez alors utiliser votre carte nationale d’identité électronique (CNIe) à la place de votre carte plastique standard auprès des services qui l’acceptent.

Bien évidemment, l’utilisation de la carte d’identité numérique est parfaitement optionnelle. Vous pouvez tout à fait utiliser votre ancienne ou votre nouvelle carte sans jamais l’enregistrer sur votre smartphone.