France Identité : enfin une utilité concrète pour votre carte d’identité virtuelle sur smartphone

Vous en avez marre de trimbaler votre carte d'identité plastique partout avec vous ? Bonne nouvelle : il est désormais possible d'ajouter sa carte d'identité dans l'application France Identité, et de s'en servir pour prouver son identité dans les trains SNCF.

France Identité, c’est l’application officielle du gouvernement français pour stocker et utiliser ses documents d’identité sur son smartphone. Lancée en 2019, elle permet de stocker sa carte d’identité (CNI) et son permis de conduire de manière sécurisée. Mais jusqu’à présent, cette carte d’identité virtuelle était peu acceptée, à part par les forces de l’ordre.

La SNCF est prête

Désormais, il est possible d’utiliser sa carte d’identité virtuelle dans les trains SNCF, en la présentant via l’application France Identité. Concrètement, il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner sa carte d’identité et de la présenter au contrôleur. Ce dernier pourra alors vérifier l’identité du voyageur en scannant le code QR présent sur la carte d’identité virtuelle.

Cette nouvelle fonctionnalité est une bonne nouvelle pour les voyageurs, qui n’auront plus besoin de trimbaler leur carte d’identité plastique partout avec eux. Mais attention : tous les contrôleurs ne sont pas encore équipés pour scanner les cartes d’identité virtuelles. Il est donc recommandé de toujours avoir sa carte d’identité plastique sur soi, au cas où.