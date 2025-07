Google met fin à une fonction bien pratique de Google Maps

C’est une petite disparition discrète, mais qui concerne tout de même plusieurs millions d’utilisateurs dans le monde. Une fonction pratique de Google Maps va prendre fin en septembre 2025.

Google Maps

Google Maps va mettre fin à sa fonction de suivi de contributeurs. À partir de septembre 2025, il ne sera plus possible de suivre ou d’être suivi dans l’application. Cette décision marque la fin d’un pan « social » de Maps, lancé il y a quelques années pour rapprocher les utilisateurs les plus actifs des curieux en quête de bonnes adresses.

Concrètement, il était possible de suivre des « Local guides », afin de récupérer leurs bonnes adresses, et voir, dans un flux dédié de Google Maps, leurs dernières découvertes. Pratique pour tester de nouvelles adresses, comme des restaurants par exemple.

Fin des abonnements, suppression des données

Google l’a confirmé dans une page de support mise à jour : l’arrêt du système de followers sera automatique et irréversible. Cela signifie que les listes de comptes suivis, tout comme les abonnés à votre profil, seront effacés sans intervention de votre part. Vous ne recevrez plus de demandes de suivi et ne pourrez plus en envoyer.

L’interface du profil public, elle, restera en place, mais sans cette dimension communautaire permise par un flux personnalisé, comme sur Instagram ou X (ex-Twitter) par exemple, ou même une liste des comptes suivis.

Petite astuce : les utilisateurs de Google Maps peuvent consulter la liste de leurs abonnés ou des profils qu’ils suivent avant la date de suppression, pour éventuellement en conserver une trace manuelle, par le biais d’une capture d’écran.

Une fonctionnalité peu connue… mais appréciée de certains

Introduite pour permettre aux utilisateurs de retrouver facilement les avis, notes et photos de leurs contributeurs préférés, la fonction de suivi s’intégrait dans un fil d’actualités personnalisé, semblable à celui d’un réseau social. On pouvait y voir les dernières contributions des profils suivis, classées par pertinence ou par nouveauté.

Mais force est de constater que cette brique sociale n’a jamais été mise en avant de façon claire par Google, et beaucoup d’utilisateurs ignoraient même son existence. Pour les Local Guides les plus investis, en revanche, cette fonction avait une réelle utilité : elle permettait de créer un lien de confiance avec une audience, de rendre visibles ses découvertes locales, et de favoriser les interactions entre contributeurs.

Que reste-t-il des fonctions communautaires dans Maps ?

La suppression du système de suivi n’impacte pas le reste des fonctionnalités collaboratives de Google Maps. Les profils publics, les contributions locales, les listes partagées, ou encore le programme Local Guides restent actifs. Il sera toujours possible de consulter les avis d’un utilisateur spécifique, mais sans pouvoir s’y abonner pour suivre ses nouvelles contributions.

La fonction de suivi n’a jamais été un pilier central de Google Maps, mais son retrait signe tout de même la fin d’une tentative, certes timide, de donner à l’application une dimension plus personnelle. Pour celles et ceux qui l’utilisaient, ce sera un petit manque. Pour les autres, c’est sans doute une preuve de plus que l’algorithme de Google (très efficace, soit dit en passant), plutôt que les humains, guide désormais nos découvertes.