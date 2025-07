Des applications Linux sur Android ? Google s’en rapproche avec son nouveau terminal Debian

Construit depuis ses débuts sur un noyau Linux, l’Android de Google embrasse un peu plus cet héritage en permettant enfin de faire tourner des applications graphiques via le terminal.

Crédit : Corentin Béchade pour Frandroid

Android se rapproche encore un peu plus d’un système d’exploitation pour PC en bonne et due forme. Depuis le début de l’année 2025, le système d’exploitation de Google embarque nativement un terminal Linux. Si cette option est réservée aux développeurs et utilisateurs ou utilisatrices avancées, elle vient tout de même de gagner une fonctionnalité intéressante.

Comme l’a remarqué Android Authority, les toutes dernières versions bêta d’Android permettent de faire tourner des applications Linux avec interface graphique au sein du terminal. Une évolution plus importante qu’il n’y paraît.

Du Debian dans mon Android

Jusque là, seules les applications en ligne de commande avaient le droit de cité au sein du terminal Debian. Si cela permettait tout de même d’effectuer un bon paquet de tâches (notamment en ce qui concerne la gestion de serveurs à distance), certaines applications de base manquaient tout de même à l’appel pour rendre le système plus plaisant à utiliser.

La dernière mise à jour bêta de juillet embarque donc un mode d’affichage graphique au sein du terminal qui permet de lancer des applis de base. Ainsi, il devient possible d’ouvrir l’éditeur de texte Gedit ou, évidemment, un portage de Doom pour Linux dans un environnement graphique dédié (Weston, pour les plus calés en Linux).

Ce faisant, le terminal Linux se rapproche donc d’un système d’exploitation moderne à part entière avec une gestion des fenêtres comme sur Windows ou macOS. Bien évidemment, tout cela reste hautement expérimental pour le moment, mais les fonctionnalités sont là.

Pas qu’un joujou de geek

Au delà du joujou pour geek, cette fonctionnalité devrait considérablement faciliter la fusion annoncée entre Android et ChromeOS. Avec un système de gestion des fenêtres digne de ce nom, Android se rapproche d’un système d’exploitation Linux classique, ce qui ouvre la porte à l’exécution de nombreuses applications jusque là réservée aux PC.

On peut aussi imaginer qu’avec une prise en charge plus robuste de l’écosystème Linux au sein d’Android, il devienne possible de faire tourner des jeux PC au sein de cet environnement virtuel. Avec de plus en plus de jeux Steam disponibles sur Linux (grâce à l’arrivée du Steam Deck), les possibilités pourraient être pléthoriques.