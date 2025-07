L’offre à saisir aujourd’hui, c’est ce pack Xiaomi à prix cassé qui inclut une tablette avec écran 2,5K à 120 Hz

La Xiaomi Redmi Pad Pro va ravir les personnes Ă la recherche d’une tablette efficace, et ce, sans faire flamber la carte bleue. Mieux encore, aujourd’hui, elle se trouve dans un pack avec un prix bien plus attractif chez Boulanger.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

DĂ©jĂ bien agressif sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones, Xiaomi est aussi prĂ©sent sur celui des tablettes tactiles. Dans son catalogue, la Redmi Pad Pro est une ardoise tactile avec un bon rapport qualitĂ©-prix pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un iPad ou une tablette plus chère. Bonne nouvelle, elle se trouve dans un pack Ă un prix plus attractif.

Les forces de la Xiaomi Redmi Pad Pro

Un Ă©cran 2,5K Ă 120 Hz efficace

Des performances suffisantes

Une bonne autonomie et bonne charge

Vendu seul Ă 331 euros, la Xiaomi Redmi Pad Pro se trouve aujourd’hui dans un pack avec coque de protection en promotion Ă 239,99 euros chez Boulanger.

Une tablette bien conçue

Avec la Redmi Pad Pro, Xiaomi propose une ardoise simple et élégante avec des bords plus arrondis, des tranches plates et un design monocoque en métal qui fait son effet. La taille et le format choisis sont assez bons pour pouvoir utiliser la tablette un peu partout, la tenir comme on le souhaite.

L’Ă©cran aussi est bon : on a une dalle LCD de 12,1 pouces qui bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©finition de 2 560 x 1 600 pixels. En plus, le taux de rafraĂ®chissement adaptatif entre 30 et 120 Hz permet d’économiser de la batterie et d’avoir une interface rĂ©active. Sans compter qu’il est compatible Dolby Vision malgrĂ© une luminositĂ© maximale de 600 cd/m² en HDR. Un chiffre qui peut paraĂ®tre peu Ă©levĂ©, mais qui reste plus que correct pour une tablette sur cette tranche de prix.

Efficace pour la productivité

Pour fonctionner efficacement, cette ardoise tactile est propulsĂ©e par le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Dans l’ensemble, la tablette se montre suffisamment vĂ©loce sur la plupart des usages. On peut mĂŞme s’amuser Ă la pousser dans ses retranchements avec des jeux vidĂ©o en 3D gourmands. Par exemple, sur Genshin Impact, on peut jouer Ă 30 FPS en « faible » sans vrais ralentissements.

La Redmi Pad Pro est polyvalente, grâce Ă sa compatibilitĂ© avec le clavier magnĂ©tique de la marque ainsi qu’avec le stylet Redmi Smart Pen. HyperOS Ă l’animation est assez souple avec un mode multitâche bien conçu. Enfin, au quotidien, c’est un rĂ©gal de ne jamais avoir Ă se soucier de la batterie qui reste. Sa batterie de 10 000 mAh assure une bonne endurance et on apprĂ©cie la prĂ©sence de la charge rapide qui permet en 30 minutes de rĂ©cupĂ©rer de 82 % d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités de la Xiaomi Redmi Pad Pro, vous pouvez consulter notre test complet.

