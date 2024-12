L’offre à saisir aujourd’hui, c’est ce pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro à prix mini (bracelet + accessoires)

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro va ravir les personnes Ă la recherche d’un smartphone efficace, et ce, sans faire flamber la facture. Mieux encore, aujourd’hui, il se trouve dans un pack avec un bracelet connectĂ© et des accessoires Ă prix allĂ©chant.Â

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G // Source : mi.com

Chaque année, Xiaomi sort une série de smartphones : les Redmi Note. Une gamme qui offre un rapport qualité-prix intéressant, comme le Redmi Note 13 Pro. Alors oui, il va bientôt être remplacé, il délivre une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. Actuellement, il devient encore plus intéressant dans un pack à -23 %.

Que propose ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec un Ă©cran Amoled lumineux Ă 120 Hz

Efficace et compatible avec la charge rapide 67 W

Un bracelet connecté et des accessoires offerts

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G se négocie dans un pack avec un bracelet connecté, une coque et un verre trempé pour 271 euros chez Darty, au lieu de 351 euros habituellement.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un modèle pas trop cher avec une fiche technique au top 🔥

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G est un smartphone aux coins arrondis, tranches plates, bordures d’écran très fines… Bref, ce modèle peut se vanter d’avoir un look assez premium, mais sans le prix qui va généralement avec. À l’avant, on retrouve un écran Amoled Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,67 pouces, qui a l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. C’est un vrai bon point pour la fluidité des animations.

Avec sa puce G99 Ultra de MediaTek, le tĂ©lĂ©phone est capable d’exĂ©cuter des tâches classiques et de gĂ©rer le multitâche. Il n’est cependant pas conseillĂ© de pousser le smartphone dans ses retranchements, y compris cĂ´tĂ© jeu, pour ne pas ĂŞtre assaillis de ralentissements. Sur la photo, le Redmi Note 13 Pro est composĂ© d’un capteur grand-angle de 200 mĂ©gapixels (avec stabilisateur optique), d’un ultra grand-angle de 8 mĂ©gapixels et d’un objectif macro de 2 mĂ©gapixels.Â

Enfin, le Redmi Note 13 Pro 4G renferme une batterie de 5 000 mAh, qui devrait lui permettre de tenir une journĂ©e et demie. Quant Ă la charge rapide Ă 67 W, permet de recharger complètement l’appareil en 45 minutes.

Quelques mots sur le bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 8 Active

Le Xiaomi Smart Band 8 active est un bracelet connecté au format rectangulaire, qui pour son petit prix, embarque un accéléromètre ainsi qu’un capteur capable de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. C’est largement suffisant pour mesurer ses performances dans la majorité des disciplines sportives, mais aussi pour profiter d’un suivi du sommeil, du stress et du cycle menstruel. On trouve une cinquantaine de modes sportifs dont une dizaine de modes d’entraînement professionnels.

Joggeur amateur, nageur ou yogi du dimanche, chacun devrait y trouver son compte. En revanche, pas de puce GPS, il faut passer par votre smartphone pour avoir un suivi plus prĂ©cis. L’avantage, c’est que vous n’aurez pas Ă le recharger très souvent, puisque la marque promet 14 jours d’autonomie.

Vous pouvez découvrir notre test sur la version 5G du Xiaomi Redmi Note 13 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec un prix tout aussi accessible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros ou celui des meilleurs bracelets connectés.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.