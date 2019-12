Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2019 ?

Parmi les accessoires les plus accessibles, mais aussi les plus pratiques de la sphère connectée, les trackers d’activités constituent le gadget idéal pour ceux qui cherchent à garder la forme. Samsung, Xiaomi, Huawei, Fitbit, Garmin, les constructeurs sont nombreux et les différentes références le sont encore plus. Voici notre sélection des meilleurs bracelets connectés en 2019.

Au fait, à quoi ça sert un bracelet connecté ?

Un bracelet connecté, ou tracker d’activité, sert avant tout à compter les pas réalisés dans la journée, à la manière des podomètres d’antan. Avec ou sans écran, il est relié à une application mobile permettant de consulter son historique d’activité. L’appareil sert en outre à se faire une idée, en fonction de son activité, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, etc.

Les bracelets les plus perfectionnés détectent différentes activités sportives afin d’adapter l’estimation d’énergie dépensée, très pratique pour ne pas en faire trop lors d’une sortie running. Certains suivent même le rythme cardiaque de leur porteur ou assurent un suivi de du sommeil. Vous retrouverez aussi les notifications de votre smartphone, pour consulter un SMS ou prendre un appel entrant sans toucher à votre smartphone.

Ces accessoires vous permettront également de suivre certaines de vos performances sur n’importe quelle séance de sport, même celles pratiquées à la maison.

Huawei Band 3 Pro : notre recommandation

Annoncé en même temps que les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro, le Huawei Band 3 Pro est le nouveau bracelet connecté du constructeur chinois. Il conserve la forme globale du modèle précédent, le Band 2 Pro, mais se veut plus fin (11 mm d’épaisseur) et épouse encore mieux le poignet. Il intègre un écran AMOLED de 0,95 pouce avec une définition de 240 x 120 pixels et offre une bonne lisibilité pour toutes les informations qui s’affichent dessus. Doté d’une batterie de 100 mAh, elle peut tenir 7 heures avec la fonction GPS activée (d’ailleurs très précise) et jusqu’à 5 jours sans.

Avant tout dédié au sport, il donne la possibilité à son utilisateur de choisir parmi huit activités différentes (course à pied en extérieur, course à pied en intérieur, promenade en plein air, vélo en extérieur, vélo en intérieur, nage en intérieur, nage en extérieur, formation gratuite) avec la possibilité de paramétrer des objectifs à atteindre, que ce soit pour la durée ou la distance parcourue, par exemple.

Néanmoins, Huawei n’en oublie pas pour autant les fonctionnalités élémentaires d’un bracelet connecté comme l’affichage de l’heure, les messages et bien d’autres. Une fois connecté à l’application Huawei Health, il est très facile de recueillir les informations collectées sur le rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées ou encore le suivi du sommeil.

Pourquoi choir le Huawei Band 3 Pro ?

Agréable au poignet

Un écran de bonne qualité

La précision du GPS

Le bracelet connecté Huawei Band 3 Pro se trouve généralement aux alentours des 80 euros.

Xiaomi Mi Band 3 : le meilleur rapport qualité/prix

Le Mi Band 3 du constructeur chinois Xiaomi, réputé pour ses bons rapports qualité/prix, est de loin le bracelet connecté le moins cher de ce guide. Pour son prix, le Mi Band 3 présente des caractéristiques tout à fait honorables avec un écran OLED de 0,78 pouce et une batterie de 110 mAh qui lui confère une autonomie d’un peu plus de 20 jours. De plus, il peut résister à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, idéale pour les sessions de natation.

Au niveau des fonctionnalités, il propose un suivi du sommeil, un suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de pas effectués, des calories brûlées, il assure un système de notifications par vibration et propose des alertes d’inactivité ainsi qu’une alarme. De plus, son application mobile Mi Fit permet d’avoir une vue globale sur les données recueillies.

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Pour son rapport qualité/prix

Pour son étanchéité jusqu’à 50 mètres

Et une autonomie de plus de 20 jours

Samsung Gear Fit Pro 2 : le bracelet costaud

Le Gear Fit 2 Pro prend naturellement la place de son prédécesseur. Il s’agit d’un tracker d’activité robuste avec de nombreuses fonctionnalités que nous avons décrites dans notre test. On apprécie son design, son étanchéité ainsi que son écran AMOLED très lumineux.

Si le coach est très bien rodé, on regrette que son autonomie soit aussi minime (obligé de la recharger tous les deux jours).

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Pour son écran Super AMOLED

Pour son GPS

Pour la possibilité d’écouter de la musique

Il est disponible à moins de 200 euros sur Fnac.com.

Garmin Vivosport : l’alternative

Le Garmin Vivosport embarque un écran tactile et une batterie qui assure jusqu’à 7 jours d’autonomie sans le GPS. Il peut en outre être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Il est proposé avec 4 types de bracelets dont la couleur change à l’intérieur, mais il faut préciser que le module électronique est vissé au bracelet.

Le bracelet est équipé d’un GPS et d’un cardiofréquencemètre. Il permet de recevoir les notifications du smartphone, de mesurer le nombre de pas effectués, les calories brûlées, la distance parcourue, le nombre d’étages gravis, la fréquence cardiaque et il assure un suivi de la qualité du sommeil ainsi que du niveau de stress. Il peut également lancer un chronomètre, une activité déterminée, et permet d’écouter de la musique avec la possibilité de passer des titres et de mettre sur pause.

Son application mobile, compatible iOS, Android et Windows, assure divers réglages comme le choix de l’affichage horizontal ou vertical, la personnalisation des notifications, l’intensité du rétroéclairage et la définition de son profil physique.

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Pour ses nombreuses fonctionnalités

Pour l’affichage vertical ou horizontal

Pour la possibilité d’écouter de la musique

Ce bracelet connecté est commercialisé à 149 euros environ sur Amazon.

Fitbit Charge 2 : l’interchangeable

Le Fitbit Charge 2 embarque un écran OLED rectangulaire et une batterie qui lui procure 5 jours d’autonomie. Son bracelet est interchangeable avec des modèles en cuir ou en silicone de différentes couleurs. Son écran n’est pas tactile, mais il suffit de le tapoter (ou de faire une rotation du poignet) pour l’activer puis pour afficher les diverses données recueillies, dont on peut modifier l’ordre d’affichage grâce à l’application mobile.

Ce bracelet connecté permet de recueillir le rythme cardiaque, le nombre de pas réalisés, la distance parcourue, les calories brûlées, les étages gravis, mais aussi de déclencher une activité, un chronomètre ou des petits exercices de détente. Il permet également de recevoir les notifications du smartphone, de programmer une alarme vibrante et il émet des alertes d’inactivité.

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Pour le large choix de bracelets disponibles

Pour les exercices de détente qu’il propose

Pour son autonomie de 5 jours

Le Fitbit Charge 2 est proposé pour environ 110 euros sur Amazon.

