En promo, cette trottinette Ninebot avec 65 km d’autonomie est idéale pour rouler en toute tranquillité

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer cet été. Et ça tombe bien, la Ninebot F2 Pro E II avec 65 km d’autonomie perd 50 euros de son prix.

 Ninebot F2 Pro E II // Source : decathlon.fr

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun : la trottinette électrique. La Ninebot F2 Pro E II par exemple, est un engin robuste, stable et confortable pour assurer vos trajets du quotidien grâce à son autonomie musclée. Si vous souhaitez l’acquérir, c’est l’occasion puisqu’elle coûte 50 euros de moins.

Pourquoi choisir la Ninebot F2 Pro E IIÂ ?

Son confort

Son moteur puissant et sa capacité à gravir des pentes de 22 %

Son autonomie de 65 km d’autonomie

De base à 549,99 euros, la trottinette électrique Ninebot F2 Pro E II est en ce moment remisée à 499,99 euros sur le site Decathlon.

Une jolie trottinette confortable et sécurisante

Pour ce qui est du design des trottinettes électriques chez Ninebot, on retrouve des finitions bien travaillées. La Ninebot F2 Pro E II le confirme avec son cadre en acier carbone sans fioritures et ses câbles discrets. Avec sa certification IPX5, l’appareil est en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Du côté des équipements, on retrouve des roues de 10 pouces qui offrent un très bon amorti et devraient limiter les vibrations sur des surfaces plus rugueuses, et ainsi obtenir une conduite plus douce. Tout comme la suspension avant à double ressort qui absorbe efficacement les chocs et vibrations, rendant les trajets plus agréables, même sur des routes accidentées.

Son plateau est assez large et confortable, mais avec ses 17,8 kilos, elle peut faire son poids. Son système de pliage rapide facilite les choses, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics.

Agréable à conduire et endurante

La F2 Pro E II a de la puissance à revendre : la marque propose un moteur d’une puissance maximale de 900 W. De quoi vous permettre d’atteindre plus rapidement la vitesse réglementaire de 25 km/h. Elle va être aussi à l’aise pour gravir les côtes à hauteur de 22 %. Avec 3 modes de conduite (éco, standard et sport) on trouve aussi un mode marche pour marcher à côté de votre trottinette.Â

Côté sécurité, des clignotants et un phare LED puissant avant et arrière sont intégrés (jusqu’à 16 mètres de portée) pour une meilleure visibilité et sécurité lors des changements de direction. Enfin, la référence est capable de monter jusqu’à 65 km, grâce à sa batterie de 460 Wh. Évidemment, cette autonomie est amenée à varier, car cela dépendra de votre utilisation : si vous roulez à la vitesse maximale tout en roulant sur des côtes, la trottinette ne risque pas de tenir aussi longtemps.

Si vous souhaitez comparer la Ninebot F2 Pro E II avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques.

