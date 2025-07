Ninebot Segway ZT3 Pro : cette trottinette avec 70 km d’autonomie et notée 8/10 par nos soins perd 130 € de son prix 

Moteur très performant, double suspension, connectivité impeccable… La Ninebot Segway ZT3 Pro fait clairement partie des trottinettes électriques les plus intéressantes du moment. En ce moment, vous la trouverez à 669,99 euros au lieu de 749,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

La Segway ZT3 Pro. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Avec sa ZT3 Pro lancée l’an dernier, Segway-Ninebot prouve qu’il est possible de proposer une trottinette électrique haut de gamme, puissante et confortable à un prix peu élevé. D’ailleurs, son rapport prix/prestations devient encore plus intéressant actuellement grâce à une baisse de prix de 80 euros.

Les points forts de la Ninebot Segway ZT3 Pro

Un moteur puissant

Un excellent amortissement

Une application riche

Lancée à 749,99 euros, puis réduite à 699,99 euros, la Ninebot Segway ZT3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 669,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo SPORT30.

Une trottinette robuste et bien équipée

La Ninebot Segway ZT3 Pro ne peut pas être qualifiée de trottinette électrique élégante et discrète. Avec son garde-boue avant façon motocross, ses pneus larges et crantés, son guidon large ou encore sa hauteur de 1,35 m (en raison de la garde au sol de 15,5 cm), ce modèle massif se fait clairement remarquer, mais on apprécie ce design plein de caractère. Sans surprise, il ne s’agit pas d’un poids plume : avec ses 29,8 kg, et malgré son système de pliage, il n’est pas possible de la porter sur une longue distance. Attention aux déplacements intermodaux, donc.

La Ninebot Segway ZT3 Pro est par ailleurs équipée d’un écran central assez imposant, qui n’est pas tactile et qui se contrôle à l’aide de boutons physiques, aux côtés desquels on trouve aussi ceux des clignotants (le droit n’est d’ailleurs pas facilement accessible…). Cet écran simpliste s’accompagne surtout d’une application ultra-complète et intuitive. Verrouillage avec alarme, accès à un compteur augmenté, choix du niveau de régénération au freinage, enregistrement des trajets… Les fonctions et personnalisations offertes par cette app sont nombreuses.

Puissante et confortable sur route

Avec sa hauteur et sa double suspension, la Segway ZT3 Pro peut sans difficulté affronter les chaussées dégradées et les dos d’âne pour offrir une conduite confortable et sans secousses. Ajoutons à cela les pneus crantés qui garantissent une bonne adhérence ; en revanche, ils n’ont pas vocation à faire du pur tout-terrain, contrairement à ce que la marque promettait lors de sa présentation.

Côté performance sur route, la Segway ZT3 Pro renferme un moteur délivrant une puissance nominale de 650 W, qui permet d’avaler les pentes très raides sans perte de vitesse avec le mode Boost. Ce dernier peut cependant surprendre par son intensité. Globalement, la trottinette est peut-être un peu trop vigoureuse pour évoluer en ville, donc il faudra être prudent.

Côté freinage, c’est très rassurant avec les deux disques mécaniques et l’ABS électronique en renfort. Enfin, si la marque promet jusqu’à 70 km d’autonomie en mode éc, l’endurance peut être nettement moins satisfaisante par temps froid. Heureusement, la trottinette ne bride que peu les performances à faible niveau de charge. Et la charge rapide est de la partie : pour un plein total, comptez à peine 3 heures.

