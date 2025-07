Decathlon fait une belle ristourne de 300 € sur ce VTC éléctrique idéal pour faire de longs trajets

Ă€ la recherche d’un vĂ©lo Ă©lectrique confortable, puissant, mais surtout endurant pour assurer vos trajets en ville ? Le Neomouv Raipon 2 fait un excellent choix. Il est d’ailleurs en promotion Ă 1 849 euros au lieu de 2 199 euros habituellement.

Que ce soit par conscience écologique ou simplement échappée aux transports en commun, vous êtes plus nombreux à grimper en selle sur un vélo électrique. Si vous en cherchez un avec assez de puissance pour gravir sans difficulté les pentes, avec l’autonomie suffisante pour de longues sorties, le Neomouv Raipon 2 est un bon compagnon. Mieux encore, il devient plus recommandable avec 350 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Neomouv Raipon 2

Un vélo confortable avec un cadre bas

Un moteur de 250 W avec un couple élevé (80 Nm)

Une autonomie de 100 km

Initialement à 2 199,99 euros, le vélo électrique Neomouv Raipon 2 se trouve en promotion à 1 849,99 euros sur le site Decathlon. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

On trouve également le premier modèle en promotion à 1 449,99 euros contre 1 699,99 euros au départ.

Un vélo bien équipé pour faire face à tout type de route en ville

Le Neomouv Raipon 2 ne se démarque pas par un design original, même si son coloris bleu turquoise ne vous fera pas passer inaperçu. Les câbles de freins apparents au niveau du guidon et les quelques pliures de soudures restent assez discrètes.

On apprécie son cadre ouvert, à enjambement bas qui permet d’enfourcher le vélo et d’en descendre facilement. En revanche, ses 26 kg ne font pas de lui le plus léger, prévoyez donc de pouvoir l’entreposer chez vous sans avoir à monter les escaliers.

En termes de confort, Neomouv n’a pas nĂ©gligĂ© cette partie. Cette rĂ©fĂ©rence dispose d’une panoplie d’équipements. Le vĂ©lo est Ă©quipĂ© d’une fourche suspendue Ă l’avant de 65 mm de dĂ©battement qui permet d’absorber les chocs et les irrĂ©gularitĂ©s de la route ou des chemins. Quant aux pneus de 28 pouces, ils viennent renforcer le confort sur la route. CĂ´tĂ© Ă©quipements aussi on est gâtĂ© avec un garde-boue avant et arrière, d’un porte-bagages arrière avec Ă©lastiques bien serrĂ©s, une bĂ©quille, des rĂ©flecteurs et une sonnette.

Un capteur de couple boosté et une autonomie confortable

Le VAE intègre un moteur de 250 W, nichĂ© dans la roue arrière, accompagnĂ© d’un capteur de couple Ă©levĂ© de 80 Nm. RĂ©sultat : l’assistance est très rĂ©active sur les terrains lĂ©gèrement vallonnĂ©s, mais pas plus. N’espĂ©rez pas faire des sorties type VTT, ça reste un vĂ©lo de ville. Concernant le freinage, le vĂ©lo de Neomouv s’équipe de freins Ă disque hydrauliques qui assure un freinage progressif et performant, notamment en conditions pluvieuses.

Un petit mot sur la batterie tout de même : elle a une capacité de 518 Wh pour 36W et promet une autonomie allant de 70 à 100 km selon le mode de conduite choisit. Tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement sur des petits trajets.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

