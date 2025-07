Nouvelle fuite « accidentelle » chez Google : les Pixel 10, Pro XL et Fold se montrent dans le Play Store avec leurs couleurs officielles et une promo déjà programmée.

Google vient de réussir un exploit : spoiler ses propres smartphones avant leur présentation officielle.

Après avoir dévoilé un visuel du Pixel 10, une bannière a fait son apparition dans l’app Google Play, dévoilant la première « photo de famille » des Pixel 10, 10 Pro XL et 10 Pro Fold.

Coïncidence ? On en doute. Chez Google, les fuites « accidentelles » font partie du marketing, histoire de faire monter la sauce avant l’événement du 20 août. Et cette fois, ils y vont même franco avec une remise de lancement déjà annoncée.

Pour aller plus loin

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold : tout de que l’on sait sur la gamme 2025 de Google

L’image repérée par Android Authority dans une version développeur du Play Store montre donc la gamme complète côte à côte.

Le Pixel 10 de base arbore une robe « Indigo » (comprenez bleu foncé), tandis que les trois modèles Pro se parent de « Moonstone », un gris subtil avec des reflets bleutés. Niveau design, rien de révolutionnaire après toutes les fuites des derniers jours : on reste sur l’ADN Pixel avec sa barre photo horizontale, quelques ajustements esthétiques en plus.

Ce qui interpelle davantage, c’est cette promotion de lancement déjà affichée dans la bannière. Toute commande passée avant le 13 octobre bénéficiera d’une réduction de 50 dollars.

Des prix qui ne bougent pas malgré la pression

Et justement, parlons tarifs. Selon les rumeurs qui se confirment, Google maintient ses prix de l’année dernière. Le Pixel 10 avec 128 Go démarrera donc à 899 €, le Pro à 1099 € pour la même config. Les versions XL et Fold grimpent respectivement à 1299 € et 1899 €, mais avec au moins 256 Go de stockage.

Pour aller plus loin

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold : tout de que l’on sait sur la gamme 2025 de Google